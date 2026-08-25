Καλλιθέα: 18χρονος μαχαίρωσε την πρώην σύντροφό του

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STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)
Καλλιθέα: 18χρονος Μαχαίρωσε Την Πρώην Σύντροφό Του
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συλλήφθηκε 18χρονος στην Καλλιθέα για επίθεση στην πρώην σύντροφό του.
  • Η 18χρονη κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι κατά τη διάρκεια ραντεβού.
  • Τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι και της αφαιρέθηκε το κινητό τηλέφωνο.
  • Εντοπίστηκε από αστυνομικούς και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Λαϊκό» για πρώτες βοήθειες.
  • Ο 18χρονος οδηγήθηκε στο Τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας και σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και κλοπή.

Στη σύλληψη ενός 18χρονου στην Καλλιθέα προχώρησαν αστυνομικοί, έπειτα από καταγγελία της επίσης 18χρονης πρώην συντρόφου του για επίθεση σε βάρος της.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η νεαρή είχε προγραμματίσει ραντεβού με τον πρώην σύντροφό της το βράδυ της Δευτέρας, όταν εκείνος φέρεται να της επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι. 

Η 18χρονη τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι, ενώ, όπως ανέφερε στις Αρχές, ο νεαρός της αφαίρεσε και το κινητό της τηλέφωνο. 

Η κοπέλα εντοπίστηκε τραυματισμένη από διερχόμενο όχημα της ΕΛ.ΑΣ. σε δρόμο της Καλλιθέας. Στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ που τη μετέφερε στο νοσοκομείο «Λαϊκό», όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. 

Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί ξεκίνησαν αναζητήσεις για τον 18χρονο, τον οποίο εντόπισαν στην οδό Λασκαρίδου στην Καλλιθέα και τον συνέλαβαν. 

Ο νεαρός οδηγήθηκε στο Τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας Καλλιθέας, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και κλοπή. 

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