Τραγική κατάληξη είχε η βόλτα μιας παρέας πέντε νεαρών στα Άνω Λιόσια. Το όχημα στο οποίο επέβαιναν βγήκε εκτός ελέγχου, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί μια 17χρονη και άλλη μια να χαροπαλεύει.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα της Τρίτης, στο ρεύμα από Χασιά προς Άνω Λιόσια. Στο κόκκινο ΙΧ επέβαιναν δύο 17χρονες, μία 18χρονη, ένας 17χρονος και ένας 19χρονος, ο οποίος ήταν ο οδηγός.

Υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, ο 19χρονος φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και να προσέκρουσε σε κολόνα φωτισμού. Η σύγκρουση ήταν τόσο ισχυρή, που είχε ως αποτέλεσμα η κολόνα να καταρρεύσει, ενώ το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου καταστράφηκε.

Το σημείο του θανατηφόρου τροχαίου / Φωτογραφίες Intime (Λιάκος Γιάννης)

Στο σημείο επιχείρησαν πυροσβεστικές δυνάμεις για τον απεγκλωβισμό των επιβατών, ενώ το ΕΚΑΒ παρέλαβε τους τραυματίες.

Τροχαίο Άνω Λιόσια: Νεκρή 17χρονη – Στη ΜΕΘ συνομήλική της

Μία από τις δύο 17χρονες επιβάτιδες ανασύρθηκε από το όχημα και μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Η δεύτερη 17χρονη νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΚΑΤ, έχοντας υποστεί κατάγματα στα πλευρά και τη λεκάνη.

Ο 17χρονος και η 18χρονη νοσηλεύονται στη Γενική Χειρουργική για προληπτική παρακολούθηση, χωρίς η κατάσταση της υγείας τους να χαρακτηρίζεται ανησυχητική.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ο 19χρονος οδηγός.

Η Τροχαία διενεργεί προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος και να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο. Εξετάζεται, μεταξύ άλλων, και το ενδεχόμενο ανάπτυξης αυξημένης ταχύτητας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποσαφηνιστεί η αιτία της εκτροπής.