Ο διάσημος Ελληνοαμερικανός σταρ του Χόλιγουντ, Μπίλι Ζέιν, επέλεξε να ταξιδέψει στην Ελλάδα, περνώντας μέρος των καλοκαιρινών διακοπών του στη χώρα μας.

Ο σπουδαίος ηθοποιός, ο οποίος έχει ταυτιστεί με τον ρόλο του στον «Τιτανικό», μίλησε για ακόμη μία φορά δημόσια με μεγάλο ενθουσιασμό για την Ελλάδα, με την οποία διατηρεί ισχυρούς δεσμούς και την οποία επισκέπτεται συχνά.

Ο Μπίλι Ζέιν μοιράστηκε με τους followers του στα social media ένα στιγμιότυπο από την παραμονή του στη χώρα μας, όπου ποζάρει με φόντο το απέραντο γαλάζιο. Φορώντας ένα γαλάζιο μαγιό, καπέλο και έχοντας μια πετσέτα στον ώμο του, ο 60χρονος ηθοποιός συνόδευσε τη φωτογραφία με τη λεζάντα: «#greece is the word».

Πρόκειται για ένα ευφυές λογοπαίγνιο βασισμένο στον πασίγνωστο στίχο «Grease is the word» από το τραγούδι της ομώνυμης κινηματογραφικής ταινίας του 1978, με τον Τζον Τραβόλτα. Αντικαθιστώντας τη λέξη «Grease» με το «Greece», ο ηθοποιός θέλησε να δείξει ότι η Ελλάδα είναι η λέξη-κλειδί του καλοκαιριού του.

Παρότι ο Μπίλι Ζέιν δεν αποκάλυψε την ακριβή τοποθεσία στην οποία απολαμβάνει τις διακοπές του, είναι πολύ πιθανό αυτό να είναι η Πάρος καθώς, όπως ο ίδιος είχε δηλώσει στο παρελθόν, εδώ και περίπου 25 χρόνια επιστρέφει κάθε χρόνο στο κυκλαδίτικο νησί, περνώντας εκεί μέρος των καλοκαιρινών διακοπών του.

Μπίλι Ζέιν: Η βαθιά σύνδεση με τη χώρα μας και οι ρίζες από τη Χίο και τη Μάνη

Η προτίμηση του χολιγουντιανού ηθοποιού για την Ελλάδα δεν είναι τυχαία, καθώς ο ίδιος είναι ελληνικής καταγωγής. Το πραγματικό του οικογενειακό όνομα είναι Βασίλης Τζανετάκης, το οποίο ο πατέρας του «αμερικανοποίησε» σε «Ζέιν» όταν μετακόμισαν μόνιμα οικογενειακώς στις ΗΠΑ.

Η μητέρα του κατάγεται από τη Χίο, ενώ ο πατέρας του συνδέεται με τη Λακωνία - και συγκεκριμένα τη Μάνη και τη Σπάρτη. Σε παλαιότερη συνέντευξή του, ο Μπίλι Ζέιν είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Στην Ελλάδα νιώθω καλύτερα από οπουδήποτε. Όταν βρίσκομαι εκεί, τα πράγματα ρέουν φυσικά μέσα μου».