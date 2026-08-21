Μετά τη Μύκονο, η Μαριέττα Χρουσαλά «πετάχτηκε» στη γειτονική Τουρκία, αναρτώντας στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες από το νέο της ταξίδι.

Όπως βλέπουμε, η γνωστή παρουσιάστρια επισκέφτηκε με την οικογένειά της την Έφεσο, η οποία αποτελεί μία από τις καλύτερα σωζόμενες αρχαίες πόλεις στον κόσμο. Μάλιστα, έχει ανακηρυχθεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. Απέχει μόλις 3 χιλιόμετρα από τη Σμύρνη και βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του Σελτσούκ.

Το διαφορετικό ταξίδι της Μαριέττας Χρουσαλά στην Τουρκία

Η ίδια θαύμασε από κοντά τον αρχαιολογικό χώρο της περιοχής, ενώ δεν παρέλειψε να τραβήξει αναμνηστικές φωτογραφίες για να θυμάται τη στιγμή.

Στις εικόνες, η όμορφη Μαριέττα ποζάρει ευδιάθετη και χαλαρή, επιλέγοντας ένα άνετο outfit, ιδανικό για την περίσταση. Συγκεκριμένα, φορούσε ένα μαύρο T-shirt, το οποίο συνδύασε με τζιν σορτσάκι και ένα ζευγάρι sneakers.

Μάλιστα, δεν αποχωρίστηκε τρία -απαραίτητα για την ξενάγηση- αξεσουάρ: τα γυαλιά, το καπέλο και το νερό της.

Νωρίτερα, η Μαριέττα Χρουσαλά είχε βρεθεί στο νησί των Ανέμων, όπου συνάντησε την καλή της φίλη και κουμπάρα, Καλομοίρα. Οι δύο γυναίκες πήραν μια γεύση από τη νυχτερινή Μύκονο, χορεύοντας και διασκεδάζοντας παρέα με τα αγαπημένα τους πρόσωπα.