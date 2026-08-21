Μαριέττα Χρουσαλά: Στιγμές από την επίσκεψή της στην αρχαία πόλη της Εφέσου

Άφησε τη Μύκονο και «πετάχτηκε» στη γειτονική Τουρκία η παρουσιάστρια

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Το διαφορετικό ταξίδι της Μαριέττας Χρουσαλά στη γειτονική Τουρκία

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαριέττα Χρουσαλά επισκέφτηκε την αρχαία πόλη της Εφέσου στην Τουρκία με την οικογένειά της.
  • Η Έφεσος είναι Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO και βρίσκεται κοντά στη Σμύρνη.
  • Η Χρουσαλά ανάρτησε φωτογραφίες από την επίσκεψή της στο Instagram, ποζάροντας ευδιάθετη.
  • Φ wore μαύρο T-shirt, τζιν σορτσάκι και sneakers, με αξεσουάρ όπως γυαλιά και καπέλο.
  • Προτού επισκεφτεί την Έφεσο, βρέθηκε στη Μύκονο με την φίλη της Καλομοίρα.

Μετά τη Μύκονο, η Μαριέττα Χρουσαλά «πετάχτηκε» στη γειτονική Τουρκία, αναρτώντας στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες από το νέο της ταξίδι.

Χρουσαλά- Πατίτσας: Χέρι χέρι στη Μύκονο- Το island chic look της

Όπως βλέπουμε, η γνωστή παρουσιάστρια επισκέφτηκε με την οικογένειά της την Έφεσο, η οποία αποτελεί μία από τις καλύτερα σωζόμενες αρχαίες πόλεις στον κόσμο. Μάλιστα, έχει ανακηρυχθεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. Απέχει μόλις 3 χιλιόμετρα από τη Σμύρνη και βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του Σελτσούκ.

Το διαφορετικό ταξίδι της Μαριέττας Χρουσαλά στην Τουρκία

Το διαφορετικό ταξίδι της Μαριέττας Χρουσαλά στην Τουρκία

Το διαφορετικό ταξίδι της Μαριέττας Χρουσαλά στην Τουρκία

Το διαφορετικό ταξίδι της Μαριέττας Χρουσαλά στην Τουρκία

Η ίδια θαύμασε από κοντά τον αρχαιολογικό χώρο της περιοχής, ενώ δεν παρέλειψε να τραβήξει αναμνηστικές φωτογραφίες για να θυμάται τη στιγμή. 

Στις εικόνες, η όμορφη Μαριέττα ποζάρει ευδιάθετη και χαλαρή, επιλέγοντας ένα άνετο outfit, ιδανικό για την περίσταση. Συγκεκριμένα, φορούσε ένα μαύρο T-shirt, το οποίο συνδύασε με τζιν σορτσάκι και ένα ζευγάρι sneakers.

Μάλιστα, δεν αποχωρίστηκε τρία -απαραίτητα για την ξενάγηση- αξεσουάρ: τα γυαλιά, το καπέλο και το νερό της. 

Χρουσαλά – Καλομοίρα: Βραδινή έξοδος με πολύ χορό στη Μύκονο

Νωρίτερα, η Μαριέττα Χρουσαλά είχε βρεθεί στο νησί των Ανέμων, όπου συνάντησε την καλή της φίλη και κουμπάρα, Καλομοίρα. Οι δύο γυναίκες πήραν μια γεύση από τη νυχτερινή Μύκονο, χορεύοντας και διασκεδάζοντας παρέα με τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

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