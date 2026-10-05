Αναστάσης Ροϊλός: Η Συνέντευξή Του Στο Star.gr

Ο Αναστάσης Ροϊλός ανήκει σε εκείνη την κατηγορία ηθοποιών που δε χρειάζεται να κάνουν «θόρυβο» για να τραβήξουν την προσοχή. Η παρουσία του στη μικρή οθόνη έχει μια ήρεμη δύναμη, ενώ οι επιλογές του τα τελευταία χρόνια δείχνουν έναν άνθρωπο που δεν επαναπαύεται. Από τους δραματικούς ρόλους που τον καθιέρωσαν, μέχρι την απόφασή του να δοκιμαστεί στην κωμωδία, ο ηθοποιός μοιάζει να αντιμετωπίζει κάθε νέο βήμα περισσότερο ως καλλιτεχνική πρόκληση παρά ως ασφαλή επιλογή.

Με αφορμή τη νέα τηλεοπτική σεζόν που ξεκίνησε, ο Αναστάσης Ροϊλός μιλά στο Star.gr και τη δημοσιογράφο Αθανασία Βογιάρη για το άγχος που «κουβαλούν» οι πρεμιέρες, την απόφαση να στραφεί στην κωμωδία, αλλά και τη στάση του απέναντι στη δημοσιότητα και τα social media. Παράλληλα, αποκαλύπτει αν έχει γκουγκλάρει ποτέ τον εαυτό του!

Αναστάσης Ροϊλός: Οι πρεμιέρες και το άγχος που «κουβαλούν»

Οι πρεμιέρες για εκείνον, όπως εξηγεί, δεν έχουν κάποιο συγκεκριμένο γούρι ή τελετουργικό. Έχουν, όμως, τη δική τους αξία, κυρίως επειδή μοιράζεται τη στιγμή με τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα του στη δημιουργία μιας δουλειάς. «Πάντα τυχαίνει να βλέπω (τις πρεμιέρες) με παρέα. Δεν υπάρχει κάποιο τυχερό τελετουργικό για να πάει καλά», παραδέχεται. Και τελικά, αυτό που μοιάζει να μετρά περισσότερο είναι η κοινή εμπειρία. «Νομίζω ότι και μόνο που βλέπεις κάτι με παρέα -συνήθως είναι οι συνεργάτες-, αυτό είναι το καλύτερο γιατί το μοιράζεσαι. Ειδικά για τις πρεμιέρες, αυτό έχει από μόνο του μία ιερότητα. Οπότε ξέρεις, είναι ωραίο να το μοιράζεσαι με τους ανθρώπους που έφτιαξες αυτή τη δουλειά».

Πάντα τυχαίνει να βλέπω (τις πρεμιέρες) με παρέα

Το άγχος, φυσικά, δεν εξαφανίζεται με τα χρόνια. Απλώς μεταμορφώνεται και αποκτά διαφορετική θέση μέσα του. «Αλλάζει μορφές», λέει, «νομίζω ότι αν δεν αγχώνεσαι και λίγο, αν δε νιώθεις τίποτα δηλαδή, ίσως δεν είναι και πολύ υγιές. Δηλαδή μπορεί να σημαίνει ότι δε σε νοιάζει πολύ... Και δε μπορεί να μη σε νοιάζει!».

Ο Αναστάσης Ροϊλός πρωταγωνιστεί για δεύτερη σεζόν στην κωμική σειρά του Alpha «Μπαμπά Σ' αγαπώ». Η συγκεκριμένη τηλεοπτική δουλειά έχει, όπως μας λέει, και μια ακόμη ιδιαιτερότητα για τον ίδιο: του δίνει την ευκαιρία να δοκιμαστεί σε ένα είδος που ήθελε εδώ και καιρό. Η κωμωδία ήταν μια επιθυμία που είχε μείνει για χρόνια στο πίσω μέρος του μυαλού του και πλέον βρήκε τον χώρο της. «Πιστεύω ότι ένα τεράστιο ποσοστό ηθοποιών, ειδικά αυτών που έχουν κάνει δραματικούς ρόλους κυρίως, θέλουν πάρα πολύ να κάνουν κωμωδία. Εγώ ανήκα σε αυτούς. Δηλαδή ήθελα να κάνω κωμωδία και περίμενα την κατάλληλη στιγμή».

Αναστάσης Ροϊλός: Τα social media και η διαχείριση των αρνητικών σχολίων

Τι είναι, όμως, αυτό που κάνει τελικά έναν ηθοποιό να πει «ναι» σε μια δουλειά; Για τον Αναστάση Ροϊλό δεν υπάρχει μία «μαθηματική εξίσωση». Υπάρχουν παράγοντες που μπορεί να αναλύσει κανείς, αλλά στο τέλος η απόφαση περνά από ένα πολύ πιο προσωπικό φίλτρο. «Νομίζω ότι είναι πολλά. Κάποια μπορούν να απαριθμηθούν, κάποια όχι. Νομίζω ότι η πιο ακριβής απάντηση είναι ένστικτο».

Ο ίδιος έχει δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια την εικόνα ενός ανθρώπου μάλλον συγκρατημένου, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την προσωπική του ζωή. «Είμαι και ''κλειστός'' και -ανάλογα την περίσταση- είμαι και ''ανοιχτός'', πιο δοτικός ίσως. Δε νομίζω να υπάρχει άνθρωπος που έχει έρθει να μου μιλήσει και δεν τον δέχτηκα όπως θα 'θελα να δεχτούν εμένα. Γενικά κάνω αυτό που θα ήθελα να κάνουν σε εμένα».

Η σχέση του με τα social media παραμένει, πάντως, μάλλον «χαλαρή». Παρότι διαθέτει Instagram, δε φαίνεται να έχει βάλει την καθημερινή διαδικτυακή παρουσία στις προτεραιότητές του. «Έχω ένα Instagram και δεν ασχολούμαι πολύ. Μου λένε συνέχεια ''Πόσταρε, πόσταρε, πόσταρε κάτι''. Πρέπει να το κάνω κι αυτό κάποια στιγμή, να ασχοληθώ».

Κάποια στιγμή υπήρχε το κινητό μου στο διαδίκτυο

Όσο για τα αρνητικά σχόλια, ο γοητευτικός ηθοποιός δείχνει να αντιμετωπίζει ακόμη και την αρνητική κριτική με μια δόση χιούμορ. Έχει, όμως, μπει στη διαδικασία να διαγράψει ένα σχόλιο που δεν του άρεσε; «Όχι. [...] Όποτε μου έχουν απαντήσει, εγώ δεν έχω κανένα θέμα να απαντάω». Ακόμη και όταν αναζητά το όνομά του στο διαδίκτυο, δεν το κάνει τόσο από ανάγκη επιβεβαίωσης. «Με έχω γκουγκλάρει για να δω τι αποτύπωμα έχω και τι πρέπει ίσως να ζητήσω να σβηστεί. Κάποια στιγμή υπήρχε το κινητό μου. Υπήρχε σε ένα δελτίο τύπου μιας παράστασης».

Τέλος, η απόφαση να μην κάνει θέατρο φέτος φαίνεται να συνδέεται με μια πιο βαθιά ανάγκη για ισορροπία στη ζωή του.

Με νέες καλλιτεχνικές προκλήσεις μπροστά του και με μια ακόμη πιο συνειδητή ματιά στις επιλογές του, ο Αναστάσης Ροϊλός συνεχίζει τη διαδρομή του με την ίδια διάθεση για δουλειά και παραμένει - δικαίως - ανάμεσα στους πιο περιζήτητους κι αγαπητούς ηθοποιούς της γενιάς του.

Μοντάζ: Άμπερ Ντόκου