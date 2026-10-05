Ποια παρουσιάστρια έκανε σύσκεψη με τα ρόλεϊ στο κεφάλι;

Πώς η Σταματίνα μετέτρεψε το αυγό σε… έργο τέχνης

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Επιμέλεια STAR.GR
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σταματίνα Τσιμτσιλή εμφανίστηκε σε σύσκεψη με ρόλεϊ στο κεφάλι μετά την εκπομπή Happy Day.
  • Δημοσίευσε φωτογραφία στο Instagram για να δείξει την ικανότητά της στο multitasking.
  • Τα Σαββατοκύριακα περνάει χρόνο με την οικογένειά της και τους τρεις της γιους.
  • Φτιάχνει πρωινό για τα παιδιά της, χρησιμοποιώντας δημιουργικότητα στην κουζίνα.
  • Μεταμόρφωσε αυγά σε πρόσωπο για να εντυπωσιάσει τα παιδιά της.

Μπορεί όταν ανοίγουν τα φώτα του πλατό η Σταματίνα Τσιμτσιλή και είναι στην πένα, ωστόσο  στα παρασκήνια δίνει μαθήματα coolness καθώς δεν διστάζει να τσαλακωθεί. 

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή με τον σύζυγό της Θέμη Σοφό/ φωτογραφία από NDP, / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή με τον σύζυγό της Θέμη Σοφό/ φωτογραφία από NDP, / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
Τσιμτσιλή: Σε εκδήλωση με τον σύζυγό της – Η minimal & elegant εμφάνισή της

Έτσι λοιπόν μετά το τέλος της εκπομπής η παρουσιάστρια της εκπομπής Happy Day εμφανίστηκε στη σύσκεψη που γίνεται κάθε μεσημέρι, με ρόλεϊ στο κεφάλι.

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Πρεμιέρα με το «γούρι» της - Η μητέρα της στο πλατό

Η ίδια μάλιστα δημοσίευσε τη φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram προκειμένου να δείξει πώς συνδυάζει  την προετοιμασία των μαλλιών της με τη στρατηγική σύσκεψη της εκπομπής, αποδεικνύοντας ότι έχει την ικανότητα του multitasking.

Ποια παρουσιάστρια έκανε σύσκεψη με τα ρόλεϊ στο κεφάλι;

Τα χαλαρά Σαββατοκύριακα με τα τρία της παιδιά

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή τα Σαββατοκύριακα που δεν παρουσιάζει εκπομπή περνάει χρόνο με την οικογένειά της, τον Θέμη Σοφό και τα τρία παιδιά τους, Νάγια, Μαίρη και Ιωάννη- Εφραίμ.

Ποια παρουσιάστρια έκανε σύσκεψη με τα ρόλεϊ στο κεφάλι;

 

Σηκώνεται η ίδια και τους φτιάχνει πρωϊνό  επιστρατεύοντας  όλη τη δημιουργικότητά της και στην κουζίνα. Το πρωινό έκλεψε τις εντυπώσεις καθώς η παρουσιάστρια μεταμόρφωσε τα αυγά σε πρόσωπο: Τα μάτια του αυγού ήταν τα μάτια, ενώ σχημάτισε το στόμα με πιπέρι.
 

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ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΜΤΣΙΛΗ
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