Μπορεί όταν ανοίγουν τα φώτα του πλατό η Σταματίνα Τσιμτσιλή και είναι στην πένα, ωστόσο στα παρασκήνια δίνει μαθήματα coolness καθώς δεν διστάζει να τσαλακωθεί.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή με τον σύζυγό της Θέμη Σοφό/ φωτογραφία από NDP, / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Έτσι λοιπόν μετά το τέλος της εκπομπής η παρουσιάστρια της εκπομπής Happy Day εμφανίστηκε στη σύσκεψη που γίνεται κάθε μεσημέρι, με ρόλεϊ στο κεφάλι.

Η ίδια μάλιστα δημοσίευσε τη φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram προκειμένου να δείξει πώς συνδυάζει την προετοιμασία των μαλλιών της με τη στρατηγική σύσκεψη της εκπομπής, αποδεικνύοντας ότι έχει την ικανότητα του multitasking.

Τα χαλαρά Σαββατοκύριακα με τα τρία της παιδιά

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή τα Σαββατοκύριακα που δεν παρουσιάζει εκπομπή περνάει χρόνο με την οικογένειά της, τον Θέμη Σοφό και τα τρία παιδιά τους, Νάγια, Μαίρη και Ιωάννη- Εφραίμ.

Σηκώνεται η ίδια και τους φτιάχνει πρωϊνό επιστρατεύοντας όλη τη δημιουργικότητά της και στην κουζίνα. Το πρωινό έκλεψε τις εντυπώσεις καθώς η παρουσιάστρια μεταμόρφωσε τα αυγά σε πρόσωπο: Τα μάτια του αυγού ήταν τα μάτια, ενώ σχημάτισε το στόμα με πιπέρι.

