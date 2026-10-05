Η Μαρίνα Σταυράκη τοποθετήθηκε δημόσια για την είδηση ότι ο Γιώργος Πατούλης και η σύζυγός του, Νάνσυ Κοιλού, περιμένουν το δεύτερο παιδί τους. Η αντίδρασή της καταγράφηκε από την κάμερα της εκπομπής Το Πρωινό του ΑΝΤ1, μετά τη δημοσιοποίηση της εγκυμοσύνης.
Γιώργος Πατούλης: Περιμένει δεύτερο μωράκι με τη Νάνσυ Κοιλού
Η πρώην σύζυγος του άλλοτε Περιφερειάρχη Αττικής έστειλε ευχές για το παιδί που περιμένει το ζευγάρι, ξεκαθαρίζοντας ότι ενημερώθηκε από τα σχετικά δημοσιεύματα. Όπως είπε: «Το διάβασα, θεωρώ ότι τα παιδιά είναι ευλογία Θεού και μεγάλη χαρά για την οικογένεια, εύχομαι το παιδάκι να είναι γερό και καλότυχο».
Η αντίδραση της Μαρίνας Σταυράκη μετά την είδηση για την εγκυμοσύνη
Τη Μαρίνα Σταυράκη συνάντησε η κάμερα του Πρωινού του ΑΝΤ1, μετά την είδηση ότι ο Γιώργος Πατούλης θα γίνει ξανά πατέρας. Το ίδιο ρεπορτάζ ανέφερε ότι η Νάνσυ Κοιλού βρίσκεται σε προχωρημένη κύηση.
Στο ίδιο πλαίσιο, ο Γιώργος Πατούλης μίλησε στην κάμερα της Super Κατερίνα για την εγκυμοσύνη της συζύγου του και αρκέστηκε σε μια σύντομη απάντηση: «Όλα καλά, δόξα σοι ο Θεός. Θα τα πούμε και εν ευθέτω χρόνω. Ευχαριστώ πολύ. Όλα καλά πάνε. Ευχαριστώ πολύ».
Γιώργος Πατούλης και Νάνσυ Κοιλού περιμένουν το δεύτερο παιδί
Το ζευγάρι έχει ήδη αποκτήσει έναν γιο, ο οποίος γεννήθηκε τον Φεβρουάριο του 2025. Είχε προηγηθεί ο γάμος τους τον Νοέμβριο του 2024, ο οποίος πραγματοποιήθηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο.
Με βάση τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, η νέα εγκυμοσύνη αφορά το δεύτερο παιδί που περιμένουν μαζί ο Γιώργος Πατούλης και η Νάνσυ Κοιλού.
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Τι είπε η Μαρίνα Σταυράκη για την προσωπική της ζωή
Κατά τη διάρκεια των ίδιων δηλώσεων, η Μαρίνα Σταυράκη ρωτήθηκε και για την προσωπική της ζωή. Η ίδια ανέφερε: «Είμαι πάρα πολύ καλά, είμαι γεμάτη, και πραγματικά εύχομαι σε κάθε γυναίκα να νιώθει έτσι. Η ζωή είναι πολύ μικρή και είναι στιγμές. Μου λείπει ο γιος μου που σπουδάζει στη Κύπρο, μου λείπει πάρα πολύ ο Αλέξανδρος».
Έτσι, η δημόσια τοποθέτησή της κινήθηκε σε δύο επίπεδα: αφενός έστειλε ευχές για την εγκυμοσύνη της Νάνσυς Κοιλού, αφετέρου μίλησε για τη δική της καθημερινότητα και την απουσία του γιου της, Αλέξανδρου, που σπουδάζει στην Κύπρο.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.