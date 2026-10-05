Η Μαρίνα Σταυράκη για το 2ο παιδί του Γιώργου Πατούλη: «Γερό και καλότυχο»

Όσα είπε η πρώην σύζυγος του άλλοτε Περιφερειάρχη Αττικής

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρίνα Σταυράκη ευχήθηκε για το δεύτερο παιδί του Γιώργου Πατούλη και της Νάνσυς Κοιλού, δηλώνοντας ότι τα παιδιά είναι ευλογία Θεού.
  • Η Νάνσυ Κοιλού είναι σε προχωρημένη κύηση και το ζευγάρι έχει ήδη έναν γιο, γεννημένο τον Φεβρουάριο του 2025.
  • Ο Γιώργος Πατούλης επιβεβαίωσε την εγκυμοσύνη, λέγοντας ότι όλα πάνε καλά.
  • Η Μαρίνα Σταυράκη αναφέρθηκε και στην προσωπική της ζωή, εκφράζοντας την επιθυμία της να νιώθουν όλες οι γυναίκες γεμάτες.
  • Αναφέρθηκε στην απουσία του γιου της, Αλέξανδρου, που σπουδάζει στην Κύπρο.

Η Μαρίνα Σταυράκη τοποθετήθηκε δημόσια για την είδηση ότι ο Γιώργος Πατούλης και η σύζυγός του, Νάνσυ Κοιλού, περιμένουν το δεύτερο παιδί τους. Η αντίδρασή της καταγράφηκε από την κάμερα της εκπομπής Το Πρωινό του ΑΝΤ1, μετά τη δημοσιοποίηση της εγκυμοσύνης.

Γιώργος Πατούλης: Περιμένει δεύτερο μωράκι με τη Νάνσυ Κοιλού

Η πρώην σύζυγος του άλλοτε Περιφερειάρχη Αττικής έστειλε ευχές για το παιδί που περιμένει το ζευγάρι, ξεκαθαρίζοντας ότι ενημερώθηκε από τα σχετικά δημοσιεύματα. Όπως είπε: «Το διάβασα, θεωρώ ότι τα παιδιά είναι ευλογία Θεού και μεγάλη χαρά για την οικογένεια, εύχομαι το παιδάκι να είναι γερό και καλότυχο».

Η Μαρίνα Σταυράκη για το 2ο παιδί του Γιώργου Πατούλη: «Γερό και καλότυχο»

Η αντίδραση της Μαρίνας Σταυράκη μετά την είδηση για την εγκυμοσύνη

Τη Μαρίνα Σταυράκη συνάντησε η κάμερα του Πρωινού του ΑΝΤ1, μετά την είδηση ότι ο Γιώργος Πατούλης θα γίνει ξανά πατέρας. Το ίδιο ρεπορτάζ ανέφερε ότι η Νάνσυ Κοιλού βρίσκεται σε προχωρημένη κύηση.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Γιώργος Πατούλης μίλησε στην κάμερα της Super Κατερίνα για την εγκυμοσύνη της συζύγου του και αρκέστηκε σε μια σύντομη απάντηση: «Όλα καλά, δόξα σοι ο Θεός. Θα τα πούμε και εν ευθέτω χρόνω. Ευχαριστώ πολύ. Όλα καλά πάνε. Ευχαριστώ πολύ».

Η Μαρίνα Σταυράκη για το 2ο παιδί του Γιώργου Πατούλη: «Γερό και καλότυχο»

Γιώργος Πατούλης και Νάνσυ Κοιλού περιμένουν το δεύτερο παιδί

Το ζευγάρι έχει ήδη αποκτήσει έναν γιο, ο οποίος γεννήθηκε τον Φεβρουάριο του 2025. Είχε προηγηθεί ο γάμος τους τον Νοέμβριο του 2024, ο οποίος πραγματοποιήθηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Με βάση τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, η νέα εγκυμοσύνη αφορά το δεύτερο παιδί που περιμένουν μαζί ο Γιώργος Πατούλης και η Νάνσυ Κοιλού.

Γιώργος Πατούλης - Νάνσυ Κοιλού: Το ξέγνοιαστο καλοκαίρι με τον γιο τους

Τι είπε η Μαρίνα Σταυράκη για την προσωπική της ζωή

Κατά τη διάρκεια των ίδιων δηλώσεων, η Μαρίνα Σταυράκη ρωτήθηκε και για την προσωπική της ζωή. Η ίδια ανέφερε: «Είμαι πάρα πολύ καλά, είμαι γεμάτη, και πραγματικά εύχομαι σε κάθε γυναίκα να νιώθει έτσι. Η ζωή είναι πολύ μικρή και είναι στιγμές. Μου λείπει ο γιος μου που σπουδάζει στη Κύπρο, μου λείπει πάρα πολύ ο Αλέξανδρος».

Έτσι, η δημόσια τοποθέτησή της κινήθηκε σε δύο επίπεδα: αφενός έστειλε ευχές για την εγκυμοσύνη της Νάνσυς Κοιλού, αφετέρου μίλησε για τη δική της καθημερινότητα και την απουσία του γιου της, Αλέξανδρου, που σπουδάζει στην Κύπρο.

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