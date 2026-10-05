Γιώργος Πατούλης: Περιμένει δεύτερο μωράκι με τη Νάνσυ Κοιλού

«Θα τα πούμε όλα όταν έρθει η ώρα τους», είπε στις πρώτες του δηλώσεις

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Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Πατούλης και η Νάνσυ Κοιλού περιμένουν το δεύτερο παιδί τους, καθώς η εγκυμοσύνη της είναι προχωρημένη.
  • Ο Πατούλης έχει ήδη έναν γιο από τον προηγούμενο γάμο του και τον πρώτο τους γιο με την Κοιλού, που γεννήθηκε το 2025.
  • Το ζευγάρι παντρεύτηκε το Νοέμβριο του 2024 σε στενό οικογενειακό κύκλο.
  • Η βάπτιση του πρώτου τους γιου, Νικόλα, πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο στο Λαγονήσι με την παρουσία πολιτικών προσώπων.
  • Ο Πατούλης δήλωσε ότι η οικογένεια του είναι η προτεραιότητά του και απολαμβάνει την καθημερινότητά τους.

Ο Γιώργος Πατούλης ετοιμάζεται να γίνει πατέρας για τρίτη φορά, καθώς η σύζυγός του, Νάνσυ Κοιλού, βρίσκεται σε προχωρημένη εγκυμοσύνη και το ζευγάρι περιμένει το δεύτερο παιδί του. Η εξέλιξη αφορά την προσωπική ζωή του τέως Περιφερειάρχη Αττικής και προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος έχει ακόμη έναν γιο από τον προηγούμενο γάμο του με τη Μαρίνα Σταυράκη

Γιώργος Πατούλης - Νάνσυ Κοιλού: Το ξέγνοιαστο καλοκαίρι με τον γιο τους

Οι πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν στα σχετικά ρεπορτάζ αναφέρουν ότι η εγκυμοσύνη της Νάνσυ Κοιλού είναι πλέον εμφανής. Το ζευγάρι φέρεται να ταξίδεψε πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη και να εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της πόλης, με την παρουσία τους εκεί να ενισχύει τις αναφορές για την εγκυμοσύνη.

Σε δηλώσεις του στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα, ο Γιώργος Πατούλης απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, λέγοντας: «Όλα καλά δόξασι ο Θεός, θα τα πούμε όλα όταν έρθει η ώρα τους. Όλα καλά πάνε, την αγάπη στον κόσμο όλο».

Γιώργος Πατούλης: Περιμένει δεύτερο μωράκι με τη Νάνσυ Κοιλού

Το δεύτερο παιδί με τη Νάνσυ Κοιλού

Ο Γιώργος Πατούλης και η Νάνσυ Κοιλού απέκτησαν τον πρώτο τους κοινό γιο τον Φεβρουάριο του 2025. Σύμφωνα με άλλο δημοσίευμα, το παιδί τους είχε έρθει στη ζωή περίπου 1,5 χρόνο πριν, ενώ ο ίδιος ο Γιώργος Πατούλης έχει ήδη έναν ακόμη γιο, τον Αλέξανδρο, από τον γάμο του με τη Μαρίνα Σταυράκη.

Γιώργος Πατούλης: Πρώτη επέτειος με τη Νάνσυ Κοιλού - Το συγκινητικό μήνυμα

Έτσι, με τη νέα εγκυμοσύνη, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ετοιμάζεται να υποδεχθεί το τρίτο του παιδί. Για το ζευγάρι, αυτό θα είναι το δεύτερο παιδί μαζί.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του στο Mega, τον Μάρτιο του 2026, ο Γιώργος Πατούλης είχε μιλήσει για την καθημερινότητα με τη σύζυγό του και τον γιο τους, λέγοντας: «Με τη σύζυγο και το μωρό θα έλεγα ότι είμαστε πάρα πολύ όμορφα και περνάμε πάρα πολύ καλά. Ο μικρός έχει γίνει ενός και θεωρώ ότι αν αυτό θέλει κανείς να το ζήσει με όλες του τις εκφάνσεις, μπορεί να το κάνει. Αυτό εμείς το ζούμε την καλύτερή μας δυνατότητα. Θέλω να μοιάσει στην όμορφη μητέρα του. Σε κάθε περίπτωση θέλω να είναι υγιές το παιδί. Πολλοί λένε ότι μοιάζει σε μένα. Με λένε χαζομπαμπά».

Γιώργος Πατούλης: Περιμένει δεύτερο μωράκι με τη Νάνσυ Κοιλού

Ο γάμος και η οικογενειακή ζωή

Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Νοέμβριο του 2024. Σε ορισμένα δημοσιεύματα αναφέρεται ότι ο γάμος έγινε σε στενό οικογενειακό κύκλο, ενώ σε άλλο καταγράφεται ότι τελέστηκε σε κτήμα στο Κορωπί, σε μια περίοδο κατά την οποία η Νάνσυ Κοιλού ήταν ήδη έγκυος στο πρώτο τους παιδί.

Ο Γιώργος Πατούλης έχει αναφερθεί και στη δημιουργία της οικογένειάς του, δηλώνοντας: «Για να μπορεί κάποιος να δημιουργήσει, πρέπει να είναι δύο άνθρωποι που συμπληρώνουν ο ένας τον άλλον. Κι αν υπάρχει και ένα προϊόν αγάπης, ακόμα περισσότερο· σ’ αυτή τη φάση βρίσκομαι και δημιουργούμε με όλη μου την καρδιά, όχι μόνο επιστημονικά και επαγγελματικά αλλά και συγγραφικά». 

Γιώργος Πατούλης- Νάνσυ Κοίλου: Βάφτισαν τον γιο τους!

Βάπτιση στο Λαγονήσι και παρουσία πολιτικών προσώπων

Τη Δευτέρα 1η Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η βάπτιση του γιου τους στο Λαγονήσι, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου. Την τέλεση του μυστηρίου ανέλαβε ο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, ενώ στο παιδί δόθηκε το όνομα Νικόλας.

Γιώργος Πατούλης: Περιμένει δεύτερο μωράκι με τη Νάνσυ Κοιλού

Στην τελετή παρευρέθηκαν συγγενείς, φίλοι και πρόσωπα από τον πολιτικό χώρο. Μεταξύ όσων έδωσαν το «παρών» ήταν ο Παύλος Μαρινάκης με τη σύζυγό του, ο Κούλλης Νικολάου και ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Με τα έως τώρα στοιχεία, ο Γιώργος Πατούλης και η Νάνσυ Κοιλού βρίσκονται μπροστά σε μια νέα προσθήκη στην οικογένειά τους, με τη Νάνσυ Κοιλού να διανύει προχωρημένο στάδιο της εγκυμοσύνης και το ζευγάρι να ετοιμάζεται για το δεύτερο κοινό παιδί του.

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