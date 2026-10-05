Ο Γιώργος Πατούλης ετοιμάζεται να γίνει πατέρας για τρίτη φορά, καθώς η σύζυγός του, Νάνσυ Κοιλού, βρίσκεται σε προχωρημένη εγκυμοσύνη και το ζευγάρι περιμένει το δεύτερο παιδί του. Η εξέλιξη αφορά την προσωπική ζωή του τέως Περιφερειάρχη Αττικής και προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος έχει ακόμη έναν γιο από τον προηγούμενο γάμο του με τη Μαρίνα Σταυράκη.

Οι πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν στα σχετικά ρεπορτάζ αναφέρουν ότι η εγκυμοσύνη της Νάνσυ Κοιλού είναι πλέον εμφανής. Το ζευγάρι φέρεται να ταξίδεψε πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη και να εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της πόλης, με την παρουσία τους εκεί να ενισχύει τις αναφορές για την εγκυμοσύνη.

Σε δηλώσεις του στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα, ο Γιώργος Πατούλης απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, λέγοντας: «Όλα καλά δόξασι ο Θεός, θα τα πούμε όλα όταν έρθει η ώρα τους. Όλα καλά πάνε, την αγάπη στον κόσμο όλο».

Το δεύτερο παιδί με τη Νάνσυ Κοιλού

Ο Γιώργος Πατούλης και η Νάνσυ Κοιλού απέκτησαν τον πρώτο τους κοινό γιο τον Φεβρουάριο του 2025. Σύμφωνα με άλλο δημοσίευμα, το παιδί τους είχε έρθει στη ζωή περίπου 1,5 χρόνο πριν, ενώ ο ίδιος ο Γιώργος Πατούλης έχει ήδη έναν ακόμη γιο, τον Αλέξανδρο, από τον γάμο του με τη Μαρίνα Σταυράκη.

Έτσι, με τη νέα εγκυμοσύνη, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ετοιμάζεται να υποδεχθεί το τρίτο του παιδί. Για το ζευγάρι, αυτό θα είναι το δεύτερο παιδί μαζί.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του στο Mega, τον Μάρτιο του 2026, ο Γιώργος Πατούλης είχε μιλήσει για την καθημερινότητα με τη σύζυγό του και τον γιο τους, λέγοντας: «Με τη σύζυγο και το μωρό θα έλεγα ότι είμαστε πάρα πολύ όμορφα και περνάμε πάρα πολύ καλά. Ο μικρός έχει γίνει ενός και θεωρώ ότι αν αυτό θέλει κανείς να το ζήσει με όλες του τις εκφάνσεις, μπορεί να το κάνει. Αυτό εμείς το ζούμε την καλύτερή μας δυνατότητα. Θέλω να μοιάσει στην όμορφη μητέρα του. Σε κάθε περίπτωση θέλω να είναι υγιές το παιδί. Πολλοί λένε ότι μοιάζει σε μένα. Με λένε χαζομπαμπά».

Ο γάμος και η οικογενειακή ζωή

Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Νοέμβριο του 2024. Σε ορισμένα δημοσιεύματα αναφέρεται ότι ο γάμος έγινε σε στενό οικογενειακό κύκλο, ενώ σε άλλο καταγράφεται ότι τελέστηκε σε κτήμα στο Κορωπί, σε μια περίοδο κατά την οποία η Νάνσυ Κοιλού ήταν ήδη έγκυος στο πρώτο τους παιδί.

Ο Γιώργος Πατούλης έχει αναφερθεί και στη δημιουργία της οικογένειάς του, δηλώνοντας: «Για να μπορεί κάποιος να δημιουργήσει, πρέπει να είναι δύο άνθρωποι που συμπληρώνουν ο ένας τον άλλον. Κι αν υπάρχει και ένα προϊόν αγάπης, ακόμα περισσότερο· σ’ αυτή τη φάση βρίσκομαι και δημιουργούμε με όλη μου την καρδιά, όχι μόνο επιστημονικά και επαγγελματικά αλλά και συγγραφικά».

Βάπτιση στο Λαγονήσι και παρουσία πολιτικών προσώπων

Τη Δευτέρα 1η Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η βάπτιση του γιου τους στο Λαγονήσι, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου. Την τέλεση του μυστηρίου ανέλαβε ο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, ενώ στο παιδί δόθηκε το όνομα Νικόλας.

Στην τελετή παρευρέθηκαν συγγενείς, φίλοι και πρόσωπα από τον πολιτικό χώρο. Μεταξύ όσων έδωσαν το «παρών» ήταν ο Παύλος Μαρινάκης με τη σύζυγό του, ο Κούλλης Νικολάου και ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Με τα έως τώρα στοιχεία, ο Γιώργος Πατούλης και η Νάνσυ Κοιλού βρίσκονται μπροστά σε μια νέα προσθήκη στην οικογένειά τους, με τη Νάνσυ Κοιλού να διανύει προχωρημένο στάδιο της εγκυμοσύνης και το ζευγάρι να ετοιμάζεται για το δεύτερο κοινό παιδί του.