Βανδή – Θεοδωρίδου: Το απολαυστικό σποτ πριν την πρεμιέρα τους στο Nox

Με αρκετή δόση χιούμορ, ανατροπές και… ύπουλες κινήσεις κυκλοφόρησε το νέο διαφημιστικό σποτ της Δέσποινας Βανδή και της Νατάσας Θεοδωρίδου, λίγες εβδομάδες πριν από την πρεμιέρα τους στο Nox Athens, στις 6 Νοεμβρίου.

Οι δύο δημοφιλείς τραγουδίστριες φαίνεται πως αποφάσισαν να αφήσουν για λίγο στην άκρη τις… καλές τρόπους και να μας δείξουν πώς είναι όταν δύο κυρίες αποφασίζουν να λύσουν τις διαφορές τους. Και φυσικά, χωρίς όπλα!

Το concept θυμίζει κινηματογραφική κόντρα, μόνο που εδώ τα «όπλα» είναι πολύ πιο… καθημερινά και, θα λέγαμε, γαστρονομικά!

Η Νατάσα Θεοδωρίδου περιμένει την άφιξη της Δέσποινας και μιλά στο τηλέφωνο με απόλυτη αυτοπεποίθηση: «Την περιμένω. Μην ανησυχείς, τα έχω κανονίσει όλα».

Λίγο αργότερα, η Δέσποινα Βανδή καταφτάνει εντυπωσιακά, ενώ παρακολουθεί από τις κάμερες ασφαλείας τι συμβαίνει. Και κάπου εκεί ξεκινά το… παιχνίδι!

«Τι σε περιμένει εσένα δεν ξέρεις», ακούγεται να λέει η Δέσποινα, προϊδεάζοντας για όσα πρόκειται να ακολουθήσουν.

Οι δυο τους τελικά κάθονται στο ίδιο τραπέζι για να φάνε. Μόνο που το δείπνο κάθε άλλο παρά… φιλικό είναι!

Η καθεμία έχει φροντίσει να κάνει τις δικές της «παρεμβάσεις» στο φαγητό της άλλης, με αποτέλεσμα το τραπέζι να μετατρέπεται σε μια ξεκαρδιστική παγίδα.

Και ενώ όλα μοιάζουν σχεδόν φυσιολογικά, οι ατάκες προδίδουν ότι τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται.

«Νιώθω μεγάλη χαρά», λέει η Νατάσα, ενώ η Δέσποινα, με το ανάλογο ύφος, απαντά:

«Γιατί εγώ τι έχω;»

Το φαγητό σερβίρεται και οι δύο πιάνουν τα πιρούνια τους, προσπαθώντας να κρατήσουν την ψυχραιμία τους.

«Όλο θα το φας, ε;» ρωτά με ενθουσιασμό η Νατάσα.

«Ναι, παιδί μου, όλο», απαντά η Δέσποινα.

Και κάπου εκεί, το… παιχνίδι κορυφώνεται.

«Έλα, να μου πεις αν σ' αρέσει…» λέει η Δέσποινα.

«Σίγουρα θα μ' αρέσει», απαντά η Νατάσα.

Μόνο που την ώρα που η Νατάσα σηκώνει το πιρούνι για να δοκιμάσει, η Δέσποινα την προλαβαίνει:

«Άστο, Νατάσα μου, καλύτερα μην το φας».

Η απάντηση έρχεται αμέσως:

«Ούτε κι εσύ…»

Και κάπως έτσι, οι δύο κυρίες μας υπενθυμίζουν ότι όταν πρόκειται για… μουσική «μάχη», δεν χρειάζονται ούτε όπλα ούτε υπερβολές. Ένα τραπέζι, δύο πιρούνια και αρκετή φαντασία αρκούν!