Σε νέα φάση περνά η αμυντική συνεργασία της Σαουδικής Αραβίας με την Τουρκία και το Πακιστάν, καθώς οι τρεις χώρες αποφάσισαν να θέσουν σε πρακτική εφαρμογή τη Συμφωνία της Μέκκας. Η απόφαση έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την περιοχή, με το Ριάντ να βρίσκεται αντιμέτωπο με επαναλαμβανόμενες επιθέσεις των Χούθι.

Η εξέλιξη αποφασίστηκε κατά την έκτακτη συνεδρίαση της αρμόδιας στρατηγικής, πολιτικής και αμυντικής επιτροπής, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ριάντ. Στο επίκεντρο βρέθηκε η ενίσχυση της σαουδαραβικής άμυνας και η ανάγκη άμεσης κινητοποίησης των μηχανισμών που προβλέπει η τριμερής συμφωνία.

Συμφωνία της Μέκκας: Ταχεία ανάπτυξη δυνάμεων και μήνυμα αποτροπής

Meeting of the Strategic Political and Defence Committee (SPDC) held in Riyadh Field Marshal Syed Asim Munir, NI (M), HJ, Chief of Army Staff & Chief of Defence Forces (COAS & CDF) of Pakistan, Lieutenant General (R) Nauman Mahmood, General Secretary of the Mecca Joint Defence Alliance, Deputy Prime Minister/Foreign Minister, Senator Mohammad Ishaq Dar, Federal Minister for Defence, Khawaja Muhammad Asif, payed an official visit to Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia today on 5th October 2026 and attended the Meeting of the Strategic Political and Defence Committee (SPDC), established under the Makkah Joint Defence Agreement. The meeting was also attended by the respective Ministers of Foreign Affairs, Ministers of Defence, as well as Chiefs of General Staff of the Kingdom of Saudi Arabia, and the Republic of Türkiye. — Pakistan Armed Forces News 🇵🇰 (@PakistanFauj) October 5, 2026

Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση, οι τρεις σύμμαχοι συμφώνησαν να προχωρήσουν στην ανάπτυξη προκαθορισμένων στρατιωτικών δυνάμεων και δυνατοτήτων στο σαουδαραβικό έδαφος. Στόχος είναι να ενισχυθεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα και να δημιουργηθεί ένα ισχυρότερο πλαίσιο συλλογικής αντιμετώπισης των απειλών.

Το Σύμφωνο της Μέκκας υπεγράφη τον Αύγουστο και προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι μια ένοπλη επίθεση εναντίον ενός από τα τρία κράτη αντιμετωπίζεται ως επίθεση εναντίον όλων. Το Πακιστάν έχει χαρακτηρίσει τη συμφωνία αμυντική και υπογραμμίζει ότι αποσκοπεί στην ενίσχυση της συλλογικής αποτροπής και όχι στη στοχοποίηση κάποιας συγκεκριμένης χώρας.

Η σημερινή απόφαση αποτελεί ουσιαστικά το πρώτο μεγάλο τεστ για τη νέα συμμαχία. Οι πρόσφατες επιθέσεις έχουν αυξήσει την πίεση προς το Ριάντ, ενώ ιδιαίτερη σημασία αποκτούν οι αναφορές σε επιθέσεις που απειλούν ακόμη και τους ιερούς τόπους.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε μετά τη συνεδρίαση ότι, παράλληλα με τα μέτρα αποτροπής, εξετάζονται και δυνατότητες ειρηνικής επίλυσης μέσω διαλόγου. Έτσι, η Άγκυρα φαίνεται να επιδιώκει έναν συνδυασμό στρατιωτικής ετοιμότητας και διπλωματικών πρωτοβουλιών.

Η ενεργοποίηση του συμφώνου σηματοδοτεί, σε κάθε περίπτωση, μια σημαντική αλλαγή στις ισορροπίες ασφαλείας της περιοχής και αναμένεται να δοκιμάσει στην πράξη το κατά πόσο η νέα τριμερής συμμαχία μπορεί να λειτουργήσει ως μηχανισμός συλλογικής άμυνας.

