Ενεργοποιείται η Συμμαχία της Μέκκας για Πακιστάν και Τουρκία

Θα στείλουν στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP / Saudi Press Agency
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν ενεργοποιούν τη Συμφωνία της Μέκκας για αμυντική συνεργασία.
  • Η απόφαση ελήφθη σε έκτακτη συνεδρίαση στο Ριάντ, εν μέσω επιθέσεων των Χούθι.
  • Σκοπός είναι η ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στη Σαουδική Αραβία για ενίσχυση της άμυνας.
  • Η συμφωνία προβλέπει ότι επιθέσεις εναντίον ενός κράτους θεωρούνται επιθέσεις εναντίον όλων.
  • Η Άγκυρα επιδιώκει συνδυασμό στρατιωτικής ετοιμότητας και διπλωματικών πρωτοβουλιών.

Σε νέα φάση περνά η αμυντική συνεργασία της Σαουδικής Αραβίας με την Τουρκία και το Πακιστάν, καθώς οι τρεις χώρες αποφάσισαν να θέσουν σε πρακτική εφαρμογή τη Συμφωνία της Μέκκας. Η απόφαση έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την περιοχή, με το Ριάντ να βρίσκεται αντιμέτωπο με επαναλαμβανόμενες επιθέσεις των Χούθι.

Η εξέλιξη αποφασίστηκε κατά την έκτακτη συνεδρίαση της αρμόδιας στρατηγικής, πολιτικής και αμυντικής επιτροπής, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ριάντ. Στο επίκεντρο βρέθηκε η ενίσχυση της σαουδαραβικής άμυνας και η ανάγκη άμεσης κινητοποίησης των μηχανισμών που προβλέπει η τριμερής συμφωνία.

«Συμφωνία της Μέκκας» για Τουρκία – Σαουδική Αραβία - Πακιστάν

Συμφωνία της Μέκκας: Ταχεία ανάπτυξη δυνάμεων και μήνυμα αποτροπής

Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση, οι τρεις σύμμαχοι συμφώνησαν να προχωρήσουν στην ανάπτυξη προκαθορισμένων στρατιωτικών δυνάμεων και δυνατοτήτων στο σαουδαραβικό έδαφος. Στόχος είναι να ενισχυθεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα και να δημιουργηθεί ένα ισχυρότερο πλαίσιο συλλογικής αντιμετώπισης των απειλών.

Το Σύμφωνο της Μέκκας υπεγράφη τον Αύγουστο και προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι μια ένοπλη επίθεση εναντίον ενός από τα τρία κράτη αντιμετωπίζεται ως επίθεση εναντίον όλων. Το Πακιστάν έχει χαρακτηρίσει τη συμφωνία αμυντική και υπογραμμίζει ότι αποσκοπεί στην ενίσχυση της συλλογικής αποτροπής και όχι στη στοχοποίηση κάποιας συγκεκριμένης χώρας.

Η σημερινή απόφαση αποτελεί ουσιαστικά το πρώτο μεγάλο τεστ για τη νέα συμμαχία. Οι πρόσφατες επιθέσεις έχουν αυξήσει την πίεση προς το Ριάντ, ενώ ιδιαίτερη σημασία αποκτούν οι αναφορές σε επιθέσεις που απειλούν ακόμη και τους ιερούς τόπους.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε μετά τη συνεδρίαση ότι, παράλληλα με τα μέτρα αποτροπής, εξετάζονται και δυνατότητες ειρηνικής επίλυσης μέσω διαλόγου. Έτσι, η Άγκυρα φαίνεται να επιδιώκει έναν συνδυασμό στρατιωτικής ετοιμότητας και διπλωματικών πρωτοβουλιών.

Η ενεργοποίηση του συμφώνου σηματοδοτεί, σε κάθε περίπτωση, μια σημαντική αλλαγή στις ισορροπίες ασφαλείας της περιοχής και αναμένεται να δοκιμάσει στην πράξη το κατά πόσο η νέα τριμερής συμμαχία μπορεί να λειτουργήσει ως μηχανισμός συλλογικής άμυνας.
 

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