Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 6 Οκτωβρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

06.10.25 , 03:00
Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίου Θωμά του Αποστόλου και Μάρτυρος Ερωτηίδος της παρθένου.

Ο Θωμάς ήταν Ιουδαίος από τη Γαλιλαία και ασκούσε το επάγγελμα του ψαρά. Εγκατέλειψε το επάγγελμά του και ακολούθησε το Χριστό, όταν εκείνος του το ζήτησε. Ήταν ζωηρός, παρορμητικός, γενναίος, αλλά και δύσπιστος. Η αγάπη του μέχρις αυτοθυσίας προς τον Χριστό καταφαίνεται, όταν παρακινεί τους άλλους μαθητές του: «Άγωμεν και ημείς ίνα αποθάνωμεν μετ’ αυτού».

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 6 Οκτωβρίου

Σύμφωνα με την παράδοση, μετά την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος και την προτροπή του Χριστού «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη» (Ματθαίος, κη' 19), ο Θωμάς κήρυξε το ευαγγέλιο μέχρι την Ινδία, όπου σύμφωνα με τα απόκρυφα έργα («Πράξεις και Μαρτύρια του Θωμά»), υπέστη φρικτά βασανιστήρια και μαρτύρησε στην πόλη Μίλαπορ το 72. Τμήμα των λειψάνων του βρίσκονται στο ναό του Αγίου Θωμά στη πόλη Ορτόνα της Ιταλίας.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Θωμάς, Τομ*
  • Θωμαή *
  • Ερωτηίς
  • Ερωτηίδα

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:25 και θα δύσει στις 19:00. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 11 ώρες 35 λεπτά.

Σελήνη 13.9 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα Κατοικίας

Η Παγκόσμια Ημέρα Κατοικίας καθιερώθηκε με πρωτοβουλία του ΟΗΕ, για να υπενθυμίσει στη διεθνή κοινότητα ότι η διαβίωση σε μία αξιοπρεπή κατοικία είναι δικαίωμα όλων. Εορτάζεται την πρώτη Δευτέρα κάθε Οκτωβρίου.

Δεδομένα

  • Η αστική συγκέντρωση παρέχει κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντολογικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τη διασπορά.
  • Οι πόλεις μπορούν να ανταπεξέλθουν καλύτερα στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο.
  • Οι πόλεις παρέχουν καλύτερες συνθήκες υγείας.
  • Η αστικοποίηση μπορεί να εμποδίσει μορφές περιβαλλοντικής υποβάθμισης.
  • Η αστικοποίηση βοηθά στην αύξηση των δεικτών γονιμότητας, παρέχοντας καλύτερες υπηρεσίας υγείας στις γυναίκες.

 

