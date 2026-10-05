Πατήσια: Γιαγιά συνελήφθη μετά από επίθεση σε νηπιαγωγό

Πήγε να πάρει το εγγόνι της από το σχολείο και δεν της το έδωσαν

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ (αρχείου)

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Ένταση σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 5/10 σε νηπιαγωγείο στα Πατήσια, όταν 76χρονη γυναίκα πήγε στον χώρο προκειμένου να παραλάβει το εγγόνι της. Η κατάσταση, ωστόσο, πήρε απρόβλεπτη τροπή, καθώς η ηλικιωμένη δεν διέθετε την απαραίτητη υπεύθυνη δήλωση για την παραλαβή του παιδιού.

Οι εκπαιδευτικοί ενημέρωσαν τη γυναίκα ότι δεν μπορούσαν να της παραδώσουν τον ανήλικο χωρίς το απαιτούμενο έγγραφο. Ακολούθησε έντονη αντιπαράθεση και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 76χρονη επιτέθηκε σε μία από τις νηπιαγωγούς, προκαλώντας της εκδορές στο πρόσωπο.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη της γυναίκας. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη και διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας.

Το περιστατικό, όμως, δεν σταμάτησε εκεί. Αργότερα προσήλθε στο νηπιαγωγείο και η 47χρονη μητέρα του παιδιού. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ακολούθησε νέα ένταση με εκπαιδευτικούς, ενώ μία νηπιαγωγός φέρεται να δέχθηκε εξύβριση.

Η μητέρα παρέλαβε τελικά το παιδί και αποχώρησε, ενώ οι Αρχές την αναζητούν στο πλαίσιο του αυτοφώρου για το περιστατικό της εξύβρισης.
 

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