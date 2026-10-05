Η μεγάλη στιγμή για τους διαγωνιζόμενους του GNTM 2026 έφτασε, καθώς μετά τη φωτογράφιση και την πασαρέλα του Bootcamp, οι κριτές καλούνται να πάρουν τις τελικές τους αποφάσεις και να επιλέξουν τα 20 μοντέλα που θα περάσουν στο σπίτι του GNTM.

Στο σημερινό επεισόδιο είδαμε τη διαδικασία του Bootcamp, όμως το ποιοι τελικά κέρδισαν το πολυπόθητο εισιτήριο για το σπίτι δεν αποκαλύφθηκε. Η απάντηση θα δοθεί στο αυριανό επεισόδιο, την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, στο Star.

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«Έχουν περάσει ήδη 19 μοντέλα»

Όπως αποκαλύπτει το trailer, η αγωνία κορυφώνεται, καθώς οι κριτές έχουν ήδη καταλήξει σε 19 μοντέλα και απομένει μόλις μία θέση για να συμπληρωθεί η εικοσάδα.

«Σας καλωσορίζω επίσημα στο μεγαλύτερο σόου μόδας της Ελλάδας», ακούγεται στην έναρξη του trailer, ενώ στη συνέχεια η αγωνία χτυπά κόκκινο: «Έχουν περάσει ήδη 19 μοντέλα. Θέλουμε ένα για να κλείσει η εικοσάδα μας, ένα!».

Ωστόσο, δε θα λείψουν από το επεισόδιο και οι έντονες αντιδράσεις μπροστά στις αποφάσεις των κριτών.

«Οπότε δυστυχώς δεν περνά στο σπίτι του GNTM», ακούγεται χαρακτηριστικά για κάποιο μοντέλο, με την αντίδραση να είναι άμεση: «Αποκλείεται».

Μάλιστα, σε άλλο στιγμιότυπο του trailer ακούγεται έντονη διαφωνία για μία από τις αποφάσεις: «Δεν γίνεται να κόβεις την κοπέλα που είναι μοντέλο εδώ πέρα και να βάζεις την άλλη μέσα».

Η αγωνία, όμως, θα δώσει τη θέση της στους πανηγυρισμούς για όσους καταφέρουν τελικά να πάρουν μία θέση στο σπίτι.

«Εύχομαι να περάσετε υπέροχα! Συγχαρητήρια σε όλους!», λένε οι κριτές με ενθουσιασμό, ενώ ένας από τους διαγωνιζόμενους δεν κρύβει τη χαρά του: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που κατάφερα να μπω στο σπίτι του GNTM».

Η πρώτη καμπάνια ξεκινά

Αμέσως μετά την ανακοίνωση των 20 μοντέλων, το GNTM περνά στην επόμενη φάση και οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να φέρουν εις πέρας την πρώτη τους καμπάνια.

«Σήμερα είναι η πρώτη σας καμπάνια», ανακοινώνεται στα μοντέλα.

Το concept της φωτογράφισης θα βασίζεται σε δύο διαφορετικές έννοιες, τον «πειρασμό» και την «αθωότητα». Πρόκειται για μία διπλή φωτογράφιση, όμως το ζητούμενο είναι ένας από τους δύο να καταφέρει να ξεχωρίσει. «Ναι μεν είναι μια διπλή φωτογράφιση, όμως πρέπει ένας από τους δυο να ξεχωρίσει», ακούγεται χαρακτηριστικά.

Και όπως φαίνεται από τα πρώτα πλάνα, οι πόζες αλλά και οι αντιδράσεις των μοντέλων θα προκαλέσουν αρκετές συζητήσεις.

Μη χάσετε το νέο επεισόδιο του GNTM, την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, στο Star.