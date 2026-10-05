GNTM 2026: Ποιοι είναι οι 20 που μπαίνουν στο σπίτι

Όσα θα δούμε την Τρίτη 6/10, στο Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.10.26 , 23:57 Νατάσα Θεοδωρίδου - Δέσποινα Βανδή: Το δείπνο που πήγε… πολύ λάθος!
05.10.26 , 23:50 GNTM 2026: Ποιοι είναι οι 20 που μπαίνουν στο σπίτι
05.10.26 , 23:49 Πατήσια: Γιαγιά συνελήφθη μετά από επίθεση σε νηπιαγωγό
05.10.26 , 23:47 GNTM: Ποια μοντέλα ξεχώρισαν στο catwalk οι παρουσιαστές του Star;
05.10.26 , 23:43 Οκτώ Εργαζόμενοι Εγκλωβισμένοι Στο Φαράγγι Της Σαμαριάς
05.10.26 , 23:29 Ενεργοποιείται η Συμμαχία της Μέκκας για Πακιστάν και Τουρκία
05.10.26 , 23:28 IQ 160: Πηνελόπη και Αργύρης επιστρέφουν – Πρεμιέρα με νέες ανατροπές
05.10.26 , 23:17 Λάρισα: «Σωθήκαμε από θαύμα» - Νοσηλεύεται ο ιδιοκτήτης του συνεργείου
05.10.26 , 22:57 Προφυλακίστηκαν οι δύο στρατιωτικοί του κυκλώματος με τα κρυπτονομίσματα
05.10.26 , 22:55 Μάθημα πασαρέλας από Ηλιάνα και Ζεν λίγο πριν το μεγάλο fashion show!
05.10.26 , 22:50 Άννα Βίσση – Νίκος Καρβέλας: Η διαμάχη των 300.000 ευρώ – Τι έχει συμβεί;
05.10.26 , 22:45 Μαζωνάκης: Η Κατηγορούμενη Γιατρός Δήλωνε Ότι Σπούδασε Σαμανική Ιατρική
05.10.26 , 22:45 GNTM: Τα 9 Μοντέλα Που Αποχωρούν Μετά Την Πρώτη Δοκιμασία
05.10.26 , 22:40 GNTM: Oι 5 καλύτερες φωτογραφίες της πρώτης δοκιμασίας του Bootcamp
05.10.26 , 22:23 Θάνατος Μαζωνάκη: Αντιφάσεις γύρω από την ακριβή ώρα θανάτου του
Άση Μπήλιου: Οι εβδομαδιαίες προβλέψεις με ανάδρομη Αφροδίτη & Νέα Σελήνη
Συντάξεις Νοεμβρίου: Αλλαγή της τελευταίας στιγμής στις πληρωμές
Πατήσια: Γιαγιά συνελήφθη μετά από επίθεση σε νηπιαγωγό
GNTM 2026: Ποιοι είναι οι 20 που μπαίνουν στο σπίτι
GNTM: Ποια μοντέλα ξεχώρισαν στο catwalk οι παρουσιαστές του Star;
IQ 160: Πηνελόπη και Αργύρης επιστρέφουν – Πρεμιέρα με νέες ανατροπές
Μαζωνάκης: Τι αποκάλυψε ομαδική συνομιλία συνεργατών της γιατρού
Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Δύσκολο να κάνω τέταρτο παιδί» – Όσα είπε
Άννα Βίσση – Νίκος Καρβέλας: Η διαμάχη των 300.000 ευρώ – Τι έχει συμβεί;
Τα 4 ζώδια που θα έχουν ευκαιρίες για νέα ξεκινήματα αυτήν την εβδομάδα
Περισσότερα

VIDEOS

Cash or Trash
Media
Cash or Trash: Άφωνη η Δέσποινα Μοιραράκη με την είσοδο
GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η μεγάλη στιγμή για τους διαγωνιζόμενους του GNTM 2026 έφτασε, καθώς μετά τη φωτογράφιση και την πασαρέλα του Bootcamp, οι κριτές καλούνται να πάρουν τις τελικές τους αποφάσεις και να επιλέξουν τα 20 μοντέλα που θα περάσουν στο σπίτι του GNTM.

Anastazja - GNTM 2026: «Θα είμαι το επόμενο Top Model – Είμαι σίγουρη»

Στο σημερινό επεισόδιο είδαμε τη διαδικασία του Bootcamp, όμως το ποιοι τελικά κέρδισαν το πολυπόθητο εισιτήριο για το σπίτι δεν αποκαλύφθηκε. Η απάντηση θα δοθεί στο αυριανό επεισόδιο, την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, στο Star.

Δες το GNTM

«Έχουν περάσει ήδη 19 μοντέλα»

Όπως αποκαλύπτει το trailer, η αγωνία κορυφώνεται, καθώς οι κριτές έχουν ήδη καταλήξει σε 19 μοντέλα και απομένει μόλις μία θέση για να συμπληρωθεί η εικοσάδα.

«Σας καλωσορίζω επίσημα στο μεγαλύτερο σόου μόδας της Ελλάδας», ακούγεται στην έναρξη του trailer, ενώ στη συνέχεια η αγωνία χτυπά κόκκινο: «Έχουν περάσει ήδη 19 μοντέλα. Θέλουμε ένα για να κλείσει η εικοσάδα μας, ένα!».

gntm

Ωστόσο, δε θα λείψουν από το επεισόδιο και οι έντονες αντιδράσεις μπροστά στις αποφάσεις των κριτών.

«Οπότε δυστυχώς δεν περνά στο σπίτι του GNTM», ακούγεται χαρακτηριστικά για κάποιο μοντέλο, με την αντίδραση να είναι άμεση: «Αποκλείεται».

Μάλιστα, σε άλλο στιγμιότυπο του trailer ακούγεται έντονη διαφωνία για μία από τις αποφάσεις: «Δεν γίνεται να κόβεις την κοπέλα που είναι μοντέλο εδώ πέρα και να βάζεις την άλλη μέσα».

Η αγωνία, όμως, θα δώσει τη θέση της στους πανηγυρισμούς για όσους καταφέρουν τελικά να πάρουν μία θέση στο σπίτι.

«Εύχομαι να περάσετε υπέροχα! Συγχαρητήρια σε όλους!», λένε οι κριτές με ενθουσιασμό, ενώ ένας από τους διαγωνιζόμενους δεν κρύβει τη χαρά του: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που κατάφερα να μπω στο σπίτι του GNTM».

gntm

Η πρώτη καμπάνια ξεκινά

Αμέσως μετά την ανακοίνωση των 20 μοντέλων, το GNTM περνά στην επόμενη φάση και οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να φέρουν εις πέρας την πρώτη τους καμπάνια.

«Σήμερα είναι η πρώτη σας καμπάνια», ανακοινώνεται στα μοντέλα.

gntm

Το concept της φωτογράφισης θα βασίζεται σε δύο διαφορετικές έννοιες, τον «πειρασμό» και την «αθωότητα». Πρόκειται για μία διπλή φωτογράφιση, όμως το ζητούμενο είναι ένας από τους δύο να καταφέρει να ξεχωρίσει. «Ναι μεν είναι μια διπλή φωτογράφιση, όμως πρέπει ένας από τους δυο να ξεχωρίσει», ακούγεται χαρακτηριστικά.

Και όπως φαίνεται από τα πρώτα πλάνα, οι πόζες αλλά και οι αντιδράσεις των μοντέλων θα προκαλέσουν αρκετές συζητήσεις.

Μη χάσετε το νέο επεισόδιο του GNTM, την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, στο Star.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
GNTM TRAILER
 |
GNTM 2026
 |
GNTM
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ποια μοντέλα ξεχώρισαν στο catwalk οι παρουσιαστές του Star;
Media
GNTM: Ποια μοντέλα ξεχώρισαν στο catwalk οι παρουσιαστές του Star;
IQ 160: Πηνελόπη Kαι Αργύρης Στα Άκρα - Πρεμιέρα Στο Star
Media
IQ 160: Πηνελόπη και Αργύρης επιστρέφουν – Πρεμιέρα με νέες ανατροπές
Anastazja - GNTM 2026: «Θα είμαι το επόμενο Top Model
Media
Anastazja - GNTM 2026: «Θα είμαι το επόμενο Top Model – Είμαι σίγουρη»
GNTM 7: Η Απαιτητική Πρώτη Δοκιμασία
Media
GNTM Ζενεβιέβ: Θα υποδυθείτε τους εργάτες του ναυπηγείου
GNTM: Σχόλιο- Φωτιά Της Σταυρούλας Για Τον Σταύρο
Media
GNTM: Το σχόλιο- φωτιά της Σταυρούλας για τον Σταύρο
Ουγγαρέζος: «Αν έρθει καλεσμένος θα φύγω»
Media
Ουγγαρέζος για Τσιμιτσέλη: «Δε θέλω να τον δω, δε θα τα βρούμε»
Τροχός Της Τύχης: Έλυσε Τον Γρίφο Στο «Μηδέν»
Media
Τροχός της Τύχης: Η απίστευτη λύση του Άγγελου στο «μηδέν»!
Cash Or Trash: Τα 6 Ρομπότ & Η Μάχη Των Αγοραστών
Media
Cash or Trash: Η μεγάλη ανατροπή με τα 6 ρετρό ρομπότ - Πουλήθηκαν;
GNTM: Το Bootcamp ξεκινά απόψε στις 21:00 - Οι δύο απαιτητικές δοκιμασίες
Media
GNTM: Το Bootcamp ξεκινά απόψε στις 21:00 - Οι δύο απαιτητικές δοκιμασίες
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top