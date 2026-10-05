Anastazja - GNTM 2026: «Θα είμαι το επόμενο Top Model – Είμαι σίγουρη»

Τα ιδιαίτερα σχόλια των κριτών για το σετ της

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Η Anastazja είναι μία από τις διαγωνιζόμενες που ξεχώρισαν από την πρώτη κιόλας δοκιμασία του Bootcamp στο GNTM 2026, με την ίδια να δηλώνει απόλυτα πεπεισμένη ότι θα είναι η φετινή νικήτρια!

GNTM: Το σχόλιο- φωτιά της Σταυρούλας για τον Σταύρο

Στην πρώτη απαιτητική φωτογράφιση, που πραγματοποιήθηκε στα Ναυπηγεία του Σκαραμαγκά, η Anastazja - όπως και όλα τα μοντέλα - κλήθηκε να ποζάρει μπροστά στον φακό, αξιοποιώντας τα αντικείμενα του σετ αλλά και το νερό.

Anastazja - GNTM 2026: «Θα είμαι το επόμενο Top Model – Είμαι σίγουρη»

Μάλιστα, ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποίησε το όμορφο κορίτσι το νερό, δημιουργώντας μια ενδιαφέρουσα αντανάκλαση, με τους κριτές να σχολιάζουν πως κατάφερε να δώσει την αίσθηση ότι είναι όρθια, ενώ στην πραγματικότητα βρισκόταν στα γόνατά της.

Η ίδια, πάντως, δεν έμεινε απόλυτα ικανοποιημένη από την επίδοσή της, εκτιμώντας πως θα μπορούσε να είχε κάνει ακόμη περισσότερα.

«Όχι, έχω σίγουρα λήψη. Απλά εντάξει, θα μπορούσα να τα πάω πολύ καλύτερα», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Δηλαδή για τα στάνταρ μου ήταν πολύ μέτρια».

Anastazja - GNTM 2026: «Θα είμαι το επόμενο Top Model – Είμαι σίγουρη»

Παρά το γεγονός ότι θεωρεί πως δεν έχει δείξει ακόμη όλες τις δυνατότητές της, η Anastazja εμφανίστηκε απόλυτα σίγουρη για τον εαυτό της και την πορεία της στο GNTM.

«Θα είμαι το επόμενο Top Model, είμαι σίγουρη γι’ αυτό. Δεν έχω δώσει ακόμα το 100% μου. Περιμένουμε πολλά περισσότερα, τα οποία θα τα δείτε στην πορεία», δήλωσε με αυτοπεποίθηση.

Δες το GNTM 2026.

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