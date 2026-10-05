Μια εμπειρία που δύσκολα θα ξεχάσει φαίνεται πως ζει αυτές τις ημέρες η Ιωάννα Τούνη, η οποία βρίσκεται στην Κένυα μαζί με τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας έχει αφήσει για λίγο πίσω την καθημερινότητά της και απολαμβάνει ένα διαφορετικό ταξίδι, γεμάτο εικόνες και μοναδικές εμπειρίες. Μέσα από τα social media, μάλιστα, φροντίζει να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από την παραμονή της στην Αφρική.

Μετά την περιήγησή τους στο Ναϊρόμπι, η Ιωάννα Τούνη και ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης βρέθηκαν τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο Maasai Mara National Reserve, για ακόμη μία ημέρα σαφάρι.

Οι δυο τους επιβιβάστηκαν στο ειδικό όχημα και ξεκίνησαν την εξερεύνηση της άγριας φύσης, έχοντας την ευκαιρία να δουν από κοντά ζώα στο φυσικό τους περιβάλλον. Η Ιωάννα Τούνη, ενθουσιασμένη με όσα αντίκριζε, δεν σταμάτησε να καταγράφει με την κάμερά της τις εικόνες που έβλεπε μπροστά της.

Φωτογραφίες και βίντεο από το σαφάρι πλημμύρισαν τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, με την ίδια να μεταφέρει στους followers της ένα μικρό κομμάτι από αυτή την ξεχωριστή απόδραση.

Μάλιστα, θέλησε να περιγράψει με λίγα λόγια τα συναισθήματά της από τη συγκεκριμένη εμπειρία, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Ίσως από τις πιο “γεμάτες” εμπειρίες της ζωής μου».

Η Ιωάννα Τούνη και ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης φαίνεται πως απολαμβάνουν στο έπακρο το ταξίδι τους, με το σαφάρι να αποτελεί αναμφίβολα ένα από τα highlights της απόδρασής τους.

Το Maasai Mara National Reserve, στη νοτιοδυτική Κένυα, αποτελεί έναν από τους πιο γνωστούς προορισμούς άγριας ζωής στον κόσμο. Οι αχανείς εκτάσεις της σαβάνας φιλοξενούν μεταξύ άλλων λιοντάρια, λεοπαρδάλεις, τσιτάχ, ελέφαντες, βουβάλια, ρινόκερους, καμηλοπαρδάλεις και ζέβρες.

Η περιοχή είναι ιδιαίτερα γνωστή και για τη Great Migration, τη μεγάλη ετήσια μετακίνηση κοπαδιών γκνου και ζεβρών μεταξύ Serengeti και Maasai Mara, ένα από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά φαινόμενα στον πλανήτη.

Για την Ιωάννα Τούνη, πάντως, το ταξίδι στην Κένυα φαίνεται πως είναι κάτι πολύ περισσότερο από μία ακόμη απόδραση. Οι εικόνες που μοιράζεται από την αφρικανική φύση και τα λόγια της για το σαφάρι δείχνουν πως πρόκειται για μια εμπειρία που ήδη έχει ξεχωρίσει στις αναμνήσεις της.