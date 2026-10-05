Πρέλεβιτς: Το νόστιμο φαγητό και η δροσερή σαλάτα από τα χέρια της πεθεράς

Η Ούρσουλα Νομικού έχει καλές σχέσης με τη νύφη της, Άννα Πρέλεβιτς

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.10.26 , 16:59 Πρέλεβιτς: Το νόστιμο φαγητό και η δροσερή σαλάτα από τα χέρια της πεθεράς
05.10.26 , 16:00 Πέντε πανέξυπνα tips για να αναβαθμίσεις το μαύρο σου παντελόνι
05.10.26 , 15:57 GNTM: Το Bootcamp ξεκινά απόψε στις 21:00 - Οι δύο απαιτητικές δοκιμασίες
05.10.26 , 15:55 Έρχεται νέο 112: Εφαρμογή για κινητά, βιντεοκλήσεις και «σιωπηλό κουμπί»
05.10.26 , 15:43 Δανάη Μπάρκα: Η ανάρτηση με γνωστή δημοσιογράφο και το μήνυμά της
05.10.26 , 15:27 Παντούση: «Τα ετερώνυμα έλκονται, ίσως είναι αυτό που ανανεώνει τη σχέση»
05.10.26 , 15:22 Παπασπηλιόπουλος: «Με κρατάει πίσω η δειλία και η ζωή μου όπως τη δόμησα»
05.10.26 , 15:00 Τα «Υπόγεια Ρεύματα» σε μία επετειακή εμφάνιση, την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου
05.10.26 , 14:57 Βαλτιμόρη: Νεκρή 12χρονη από πυροβολισμούς για μια θέση πάρκινγκ!
05.10.26 , 14:15 Αθηνά Οικονομάκου: «Δε διεκδίκησα ούτε ένα ευρώ από τον πρώην άντρα μου»
05.10.26 , 14:10 Προϋπολογισμός 2027: Πάνω από 2% η ανάπτυξη, στο 3,8% ο πληθωρισμός
05.10.26 , 14:00 Θέλετε να βελτιώσετε τη διάθεσή σας; Κάντε αυτά τα είδη γυμναστικής
05.10.26 , 13:58 Στην Αθήνα την Τρίτη ο Μάρκο Ρούμπιο - Γιατί δεν πάει στην Τουρκία
05.10.26 , 13:46 Φαίη Σκορδά για την επιστροφή στον Ant1: «Έχω κρατήσει ανθρώπινες σχέσεις»
05.10.26 , 13:44 Ντόρα Μπακογιάννη: Βόλτα στο κέντρο της Αθήνας με casual-chic εμφανιση
Άση Μπήλιου: Οι εβδομαδιαίες προβλέψεις με ανάδρομη Αφροδίτη & Νέα Σελήνη
Θάνατος Μαζωνάκη: Μίξη ουσιών κατά την αναισθησία δείχνει η έκθεση της ΕΛΑΣ
Συντάξεις Νοεμβρίου: Αλλαγή της τελευταίας στιγμής στις πληρωμές
Stars System: Υποσχέσεις αλλά και παγίδες για 4 ζώδια φέρνει η Νέα Σελήνη!
Η Μαρίνα Σταυράκη για το 2ο παιδί του Γιώργου Πατούλη: «Γερό και καλότυχο»
Τα 4 ζώδια που θα έχουν ευκαιρίες για νέα ξεκινήματα αυτήν την εβδομάδα
Αθηνά Οικονομάκου: «Δε διεκδίκησα ούτε ένα ευρώ από τον πρώην άντρα μου»
Ντόρα Μπακογιάννη: Βόλτα στο κέντρο της Αθήνας με casual-chic εμφανιση
«Χάθηκε» η αναίρεση για την αθώωση του Γιάννου Παπαντωνίου
Δανάη Μπάρκα: Η ανάρτηση με γνωστή δημοσιογράφο και το μήνυμά της
Περισσότερα

VIDEOS

Ελένη Προκοπίου
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Tι είχε δηλώσει η Άννα Πρέλεβιτς για τον Νίκο Νομικό και τις δίδυμες κόρες τους/ βίντεο από Super Κατερίνα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google

Πολλές καλές σχέσεις με την πεθερά της και μαμά του Νικήτα Νομικού, Ούρσουλα, και τον πεθερό της, Νίκο Νομικό, έχει η Άννα Πρέλεβιτς και έτσι την περασμένη Κυριακή πήγε μαζί με τον σύζυγό της στα πεθερικά για φαγητό.

Ο Νικήτας Νομικός με τη σύζυγό του Άννα Πρέλεβιτς/ φωτογραφία από NDP, φωτογράφος Νίκος Ζότος

Ο Νικήτας Νομικός με τη σύζυγό του Άννα Πρέλεβιτς/ φωτογραφία από NDP, φωτογράφος Νίκος Ζότος
Πρέλεβιτς: Τι προκαλεί μείωση αμνιακού υγρού και πώς αντιμετωπίζεται

Η μητέρα της Δούκισσας Νομικού, υποδέχτηκε το ζευγάρι και τις 5, 5 μηνών εγγονούλες της έχοντας μαγειρέψει ένα άκρως μαμαδίστικο φαγητό: λαχταριστό κρέας με πατάτες φούρνου το οποίο συνόδευσε με μία δροσερή σαλάτα με μαρούλι, άνηθο, ντομάτα, αγγούρι, ελιές, φέτες και τριμμένο καρότο. 

Πρέλεβιτς: Το νόστιμο φαγητό και η δροσερή σαλάτα από τα χέρια της πεθεράς

Η παρουσιάστρια ενθουσιασμένη μοιράστηκε στιγμιότυπα από το κυριακάτικο τραπέζι δημοσιεύοντας φωτογραφίες στα social media.«Στην πεθερούλα»  έγραψε σε μία από τις λεζάντες.

Η Ούρσουλα Νομικού με τον γιο της, Νικήτα την ημέρα του γάμου του/ φωτογραφία από NDP, / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η Ούρσουλα Νομικού με τον γιο της, Νικήτα την ημέρα του γάμου του/ φωτογραφία από NDP, / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ούρσουλα και Άννα έχουν μία εξαιρετική σχέση και πολλές φορές η πεθερά μαγειρεύει για το ζευγάρι και πάει στο σπίτι για να δει τις δίδυμες εγγονούλες της.

Η Ούρσουλα Νομικού με τον σύζυγό της Νίκο Νομικό/ φωτογραφία από NDP

Η Ούρσουλα Νομικού με τον σύζυγό της Νίκο Νομικό/ φωτογραφία από NDP
«Η Ούρσουλα είναι «φοβερή και σαν πεθερά και σαν μαμά» έχει χαρακτηρίσει δημοσίως η Άννα Πρέλεβιτς την πεθερά της, ενώ την είχε χαρακτηρίσει ως μία από τις «νεράιδες» του γάμου της.
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΝΑ ΠΡΕΛΕΒΙΤΣ
 |
ΟΥΡΣΟΥΛΑ ΝΟΜΙΚΟΥ
 |
ΝΙΚΗΤΑΣ ΝΟΜΙΚΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

fE6kpEiTNftMbcZuTDXEQ
Celebrities & Gossip Νεα
Δανάη Μπάρκα: Η ανάρτηση με γνωστή δημοσιογράφο και το μήνυμά της
Παντούση: «Τα ετερώνυμα έλκονται, ίσως είναι αυτό που ανανεώνει τη σχέση»
Celebrities & Gossip Νεα
Παντούση: «Τα ετερώνυμα έλκονται, ίσως είναι αυτό που ανανεώνει τη σχέση»
Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος
Celebrities & Gossip Νεα
Παπασπηλιόπουλος: «Με κρατάει πίσω η δειλία και η ζωή μου όπως τη δόμησα»
Αθηνά Οικονομάκου
Celebrities & Gossip Νεα
Αθηνά Οικονομάκου: «Δε διεκδίκησα ούτε ένα ευρώ από τον πρώην άντρα μου»
Ντόρα Μπακογιάννη
Celebrities & Gossip Νεα
Ντόρα Μπακογιάννη: Βόλτα στο κέντρο της Αθήνας με casual-chic εμφανιση
Μαρίνα Σταυράκη
Celebrities & Gossip Νεα
Η Μαρίνα Σταυράκη για το 2ο παιδί του Γιώργου Πατούλη: «Γερό και καλότυχο»
Μαρία Αντωνά: «Μπήκα στο νοσοκομείο. Πέρασα κάτι δύσκολο, αλλά όχι σοβαρό»
Celebrities & Gossip Νεα
Μαρία Αντωνά: «Μπήκα στο νοσοκομείο. Πέρασα κάτι δύσκολο, αλλά όχι σοβαρό»
Κατερίνα Πετράκη
Celebrities & Gossip Νεα
Κατερίνα Πετράκη: «Η Ριάνα είναι ίδια με τον Δημήτρη. Έχω κάτι να θυμάμαι»
Γιώργος Μαζωνάκης
Celebrities & Gossip Νεα
Γιώργος Μαζωνάκης: Η είσοδος του σπιτιού του πλημμυρισμένη από λουλούδια
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top