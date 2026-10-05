Tι είχε δηλώσει η Άννα Πρέλεβιτς για τον Νίκο Νομικό και τις δίδυμες κόρες τους/ βίντεο από Super Κατερίνα

Πολλές καλές σχέσεις με την πεθερά της και μαμά του Νικήτα Νομικού, Ούρσουλα, και τον πεθερό της, Νίκο Νομικό, έχει η Άννα Πρέλεβιτς και έτσι την περασμένη Κυριακή πήγε μαζί με τον σύζυγό της στα πεθερικά για φαγητό.

Ο Νικήτας Νομικός με τη σύζυγό του Άννα Πρέλεβιτς/ φωτογραφία από NDP, φωτογράφος Νίκος Ζότος

Η μητέρα της Δούκισσας Νομικού, υποδέχτηκε το ζευγάρι και τις 5, 5 μηνών εγγονούλες της έχοντας μαγειρέψει ένα άκρως μαμαδίστικο φαγητό: λαχταριστό κρέας με πατάτες φούρνου το οποίο συνόδευσε με μία δροσερή σαλάτα με μαρούλι, άνηθο, ντομάτα, αγγούρι, ελιές, φέτες και τριμμένο καρότο.

Η παρουσιάστρια ενθουσιασμένη μοιράστηκε στιγμιότυπα από το κυριακάτικο τραπέζι δημοσιεύοντας φωτογραφίες στα social media.«Στην πεθερούλα» έγραψε σε μία από τις λεζάντες.

Η Ούρσουλα Νομικού με τον γιο της, Νικήτα την ημέρα του γάμου του/ φωτογραφία από NDP, / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ούρσουλα και Άννα έχουν μία εξαιρετική σχέση και πολλές φορές η πεθερά μαγειρεύει για το ζευγάρι και πάει στο σπίτι για να δει τις δίδυμες εγγονούλες της.

Η Ούρσουλα Νομικού με τον σύζυγό της Νίκο Νομικό/ φωτογραφία από NDP

«Η Ούρσουλα είναι «φοβερή και σαν πεθερά και σαν μαμά» έχει χαρακτηρίσει δημοσίως η Άννα Πρέλεβιτς την πεθερά της, ενώ την είχε χαρακτηρίσει ως μία από τις «νεράιδες» του γάμου της.