Πολλές καλές σχέσεις με την πεθερά της και μαμά του Νικήτα Νομικού, Ούρσουλα, και τον πεθερό της, Νίκο Νομικό, έχει η Άννα Πρέλεβιτς και έτσι την περασμένη Κυριακή πήγε μαζί με τον σύζυγό της στα πεθερικά για φαγητό.
Η μητέρα της Δούκισσας Νομικού, υποδέχτηκε το ζευγάρι και τις 5, 5 μηνών εγγονούλες της έχοντας μαγειρέψει ένα άκρως μαμαδίστικο φαγητό: λαχταριστό κρέας με πατάτες φούρνου το οποίο συνόδευσε με μία δροσερή σαλάτα με μαρούλι, άνηθο, ντομάτα, αγγούρι, ελιές, φέτες και τριμμένο καρότο.
Η παρουσιάστρια ενθουσιασμένη μοιράστηκε στιγμιότυπα από το κυριακάτικο τραπέζι δημοσιεύοντας φωτογραφίες στα social media.«Στην πεθερούλα» έγραψε σε μία από τις λεζάντες.
Ούρσουλα και Άννα έχουν μία εξαιρετική σχέση και πολλές φορές η πεθερά μαγειρεύει για το ζευγάρι και πάει στο σπίτι για να δει τις δίδυμες εγγονούλες της.