Oρφέας Αυγουστίδης: Η πρώτη φωτογραφία αγκαλιά με τη νεογέννητη κόρη του

Τα στιγμιότυπα από το φετινό καλοκαίρι της οικογένειας

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25.08.26 , 08:58 Oρφέας Αυγουστίδης: Η πρώτη φωτογραφία αγκαλιά με τη νεογέννητη κόρη του
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Oρφέας Αυγουστίδης: Η πρώτη φωτογραφία αγκαλιά με τη νεογέννητη κόρη του
Αχαρνές: Σκύλος επιτέθηκε σε 26χρονη και σκότωσε το κατοικίδιο της
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Oρφέας Αυγουστίδης: Tι είχε πει για τη γυναίκα της ζωής του, Γεωργία, στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» της ΕΡΤ, τον περασμένο Φεβρουάριο

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Τη νεογέννητη κόρη τους κρατoύν στην αγκαλιά τους, εδώ και λίγες μέρες, ο Ορφέας Αυγουστίδης και η Γεωργία Κρασσά. Η σύζυγος του ηθοποιού γέννησε το δεύτερο παιδί τους, την Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026.

Ορφέας Αυγουστίδης: Πατέρας για δεύτερη φορά ο ηθοποιός

Η είδηση έγινε γνωστή χθες, όποτε το ζευγάρι πήρε εξιτήριο από το μαιευτήριο μαζί με το μωράκι του, με την κλινική να δημοσιοποιεί στα social media το ευχάριστο γεγονός. 

Λίγο αργότερα, ο Ορφέας Αυγουστίδης προχώρησε σε μια νέα ανάρτηση, δημοσιεύοντας μερικές φωτογραφίες από το καλοκαίρι τους, το οποίο «έκλεισε» με τον πιο όμορφο τρόπο... τη γέννηση του νέου μέλους της οικογένειάς τους.

Στην τελευταία φωτογραφία, ο ηθοποιός φαίνεται να στέκεται μπροστά από το παράθυρο του μαιευτηρίου, κρατώντας στην αγκαλιά του την κόρη του, την ώρα του δειλινού. 

O Oρφέας Αυγουστίδης αγκαλιά με τη νεογέννητη κόρη του/ Ιnstagram

O Oρφέας Αυγουστίδης αγκαλιά με τη νεογέννητη κόρη του/ Ιnstagram

Στο carousel απαθανατίζεται επίσης χαμογελαστή η εγκυμονούσα μανούλα σε κάποιο καλοκαιρινό στιγμιότυπο, καθώς και ο πρωτότοκος γιος του ζευγαριού, ο 5χρονος Αχιλλέας. 

Ορφέας Αυγουστίδης: H φωτογραφία της συζύγου του από τις διακοπές τους, πριν γεννηθεί η κόρη τους/ instagram

Ορφέας Αυγουστίδης: H φωτογραφία της συζύγου του από τις διακοπές τους, πριν γεννηθεί η κόρη τους/ instagram

Ορφέας Αυγουστίδης: H φωτογραφία τoυ γιου του από τις διακοπές τους/ instagram

Ορφέας Αυγουστίδης: H φωτογραφία τoυ γιου του από τις διακοπές τους/ instagram

Πλήθος γνωστών ηθοποιών έγραψαν ευχές για τον ερχομό της μικρούλας κάτω από την ανάρτηση. Η μητέρα του Ορφέα Αυγουστίδη, Μαρία Τζομπανάκη, συγκίνησε γράφοντας: «Αγάπες Μου! Με όλα τα χρώματα σας λατρεύω και τα τέσσερα μου ……❤️».

Ορφέας Αυγουστίδης και Γεωργία Κρασσά παντρεύτηκαν τον Ιούνιο του 2022. Το ζευγάρι κρατά την οικογενειακή του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η είδηση της δεύτερης εγκυμοσύνης έγινε γνωστή μόλις στα μέσα του προηγούμενα μήνα, όποτε το ζευγάρι φωτογραφήθηκε μαζί στην επίσημη ελληνική προβολή της ταινίας «Η Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν. Η Γεωργία Κρασσά πόζαρε με τη φουσκωμένη της κοιλίτσα.

Η Γεωργία Κρασσά με φουσκωμένη κοιλίτσα στο πλευρό του Ορφέα Αυγουστίδη, τον Ιούλιο του 2026 / Φωτογραφία Panoulis

Η Γεωργία Κρασσά με φουσκωμένη κοιλίτσα στο πλευρό του Ορφέα Αυγουστίδη, τον Ιούλιο του 2026 / Φωτογραφία Panoulis

Ο β' κύκλος της επιτυχημένης σειράς «Τα Φαντάσματα» έρχεται τη νέα σεζόν στο Star, με τον Ορφέα Αυγουστίδη και την Έλλη Τρίγγου στους ρόλους του «Χάρη» και της «Μαρίνας». Το τηλεοπτικό ζευγάρι περιμένουν ευτράπελα και νέες εκπλήξεις από τη συγκατοίκηση με τους αόρατους συνενοίκους.

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