Tραγωδία σημειώθηκε στη Μύκονο, όπου τουρίστας έχασε τη ζωή του στη δημοφιλή παραλία της Ψαρούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mykonos Live TV, το απόγευμα της Δευτέρας, λουόμενοι αντιλήφθηκαν τον άνδρα να επιπλέει στη θάλασσα και ειδοποίησαν άμεσα τον ναυαγοσώστη της παραλίας.

Ο ναυαγοσώστης έσπευσε στο σημείο με μικρό φουσκωτό σκάφος και, με τη βοήθεια άλλων λουόμενων, ανέσυρε τον άνδρα από το νερό και τον μετέφερε στην ακτή.

Στην παραλία συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου, ενώ άμεσα ξεκίνησαν προσπάθειες ΚΑΡΠΑ. Ωστόσο ο άνδρας αραβικής καταγωγής δεν κατάφερε να επανέλθει.

Η σορός του θα υποβληθεί σε νεκροψία-νεκροτομή, προκειμένου να διαπιστωθούν με ακρίβεια τα αίτια του θανάτου.

Παράλληλα, το Λιμεναρχείο Μυκόνου διενεργεί προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.