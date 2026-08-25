Στο Μουσείο της Ακρόπολης βρέθηκε σήμερα Τρίτη, η Χρύσα Μιχαλοπούλου μαζί με τον γιο της, Κίμωνα, και την αδελφή της, Όλγα Μιχαλοπούλου. Η ηθοποιός δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram εικόνες από την έξοδο, καταγράφοντας στιγμές από την περιήγησή τους στον χώρο.

Στα στιγμιότυπα που ανάρτησε, εμφανίζεται με τον μικρό Κίμωνα να παρακολουθούν από κοντά τα εκθέματα του μουσείου. Στην ίδια επίσκεψη ήταν παρούσα κι η Όλγα Μιχαλοπούλου, η οποία επίσης δραστηριοποιείται στον χώρο της υποκριτικής.

Η Χρύσα Μιχαλοπούλου με τον Κιμωνάκο και φόντο την Ακρόπολη /Φωτογραφία Instagram

Μουσείο της Ακρόπολης: η οικογενειακή έξοδος της Χρύσας Μιχαλοπούλου

Η επίσκεψη είχε οικογενειακό χαρακτήρα, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στις κοινές στιγμές μητέρας και γιου σε έναν από τους σημαντικότερους μουσειακούς χώρους της Αθήνας. Η ανάρτηση στο Instagram έδειξε την περιήγησή τους ανάμεσα στα αρχαιολογικά ευρήματα του Μουσείου της Ακρόπολης.

Ο Κίμωνας είναι ο γιος που απέκτησε η Χρύσα Μιχαλοπούλου από τη σχέση της με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο. Το ζευγάρι έγινε γονείς για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο του 2022, όταν η ηθοποιός έφερε στον κόσμο ένα αγοράκι.

Χρύσα Μιχαλοπούλου και Λεωνίδας Κουτσόπουλος μετά τον χωρισμό

Η Χρύσα Μιχαλοπούλου και ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος έχουν ακολουθήσει χωριστούς δρόμους στην προσωπική τους ζωή, διατηρώντας ως βασική προτεραιότητα τον γιο τους. Τον Απρίλιο του 2026 ο γνωστός σεφ είχε μιλήσει δημόσια για τη σχέση τους μετά τον χωρισμό, εξηγώντας ότι συνεχίζουν να κάνουν πολλά πράγματα μαζί, επειδή παραμένει μεταξύ τους μια σχέση εκτίμησης.

Ο Κίμωνας με τη θεία του Όλγα Μιχαλοπούλου /Φωτογραφία Instagram

Στο ίδιο πλαίσιο, επισημαίνεται ότι ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος είχε αναφέρει πως οι δυο τους έζησαν όμορφες στιγμές και δεν έχουν κάτι να χωρίσουν. Από την πλευρά της, η Χρύσα Μιχαλοπούλου έχει αναφερθεί επανειλημμένα με τρυφερότητα στη μητρότητα και στην αλλαγή που έφερε στη ζωή της ο ερχομός του Κίμωνα.