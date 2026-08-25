Χρύσα Μιχαλοπούλου: Η επίσκεψη στο Μουσείο της Ακρόπολης με τον Κιμωνάκο

Οι αγκαλιές του μικρούλη με τη θεία του, Όλγα Μιχαλοπούλου

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Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Χρύσα Μιχαλοπούλου επισκέφθηκε το Μουσείο της Ακρόπολης με τον γιο της Κίμωνα και την αδελφή της Όλγα.
  • Η ηθοποιός δημοσίευσε στιγμές από την περιήγησή τους στο Instagram, εστιάζοντας στη σχέση μητέρας-γιου.
  • Ο Κίμωνας είναι καρπός της σχέσης της Χρύσας με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο, με τον οποίο έχουν χωρίσει αλλά διατηρούν καλή σχέση για χάρη του παιδιού.
  • Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος έχει αναφέρει ότι παραμένουν σε επαφή και εκτιμούν ο ένας τον άλλον.
  • Η Χρύσα Μιχαλοπούλου έχει μιλήσει θετικά για τη μητρότητα και τις αλλαγές που έφερε στη ζωή της.

Στο Μουσείο της Ακρόπολης βρέθηκε σήμερα Τρίτη, η Χρύσα Μιχαλοπούλου μαζί με τον γιο της, Κίμωνα, και την αδελφή της, Όλγα Μιχαλοπούλου. Η ηθοποιός δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram εικόνες από την έξοδο, καταγράφοντας στιγμές από την περιήγησή τους στον χώρο. 

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Στα στιγμιότυπα που ανάρτησε, εμφανίζεται με τον μικρό Κίμωνα να παρακολουθούν από κοντά τα εκθέματα του μουσείου. Στην ίδια επίσκεψη ήταν παρούσα κι η Όλγα Μιχαλοπούλου, η οποία επίσης δραστηριοποιείται στον χώρο της υποκριτικής.

Η Χρύσα Μιχαλοπούλου με τον Κιμωνάκο και φόντο την Ακρόπολη

Η Χρύσα Μιχαλοπούλου με τον Κιμωνάκο και φόντο την Ακρόπολη /Φωτογραφία Instagram

Μουσείο της Ακρόπολης: η οικογενειακή έξοδος της Χρύσας Μιχαλοπούλου

Η επίσκεψη είχε οικογενειακό χαρακτήρα, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στις κοινές στιγμές μητέρας και γιου σε έναν από τους σημαντικότερους μουσειακούς χώρους της Αθήνας. Η ανάρτηση στο Instagram έδειξε την περιήγησή τους ανάμεσα στα αρχαιολογικά ευρήματα του Μουσείου της Ακρόπολης.

Χρύσα Μιχαλοπούλου: Η επίσκεψη στο Μουσείο της Ακρόπολης με τον Κιμωνάκο

Ο Κίμωνας είναι ο γιος που απέκτησε η Χρύσα Μιχαλοπούλου από τη σχέση της με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο. Το ζευγάρι έγινε γονείς για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο του 2022, όταν η ηθοποιός έφερε στον κόσμο ένα αγοράκι.

Κουτσόπουλος -Μιχαλοπούλου: Χαμογελαστοί & αγκαλιά με τον μικρό Κίμωνα!

Χρύσα Μιχαλοπούλου και Λεωνίδας Κουτσόπουλος μετά τον χωρισμό

Η Χρύσα Μιχαλοπούλου και ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος έχουν ακολουθήσει χωριστούς δρόμους στην προσωπική τους ζωή, διατηρώντας ως βασική προτεραιότητα τον γιο τους. Τον Απρίλιο του 2026 ο γνωστός σεφ είχε μιλήσει δημόσια για τη σχέση τους μετά τον χωρισμό, εξηγώντας ότι συνεχίζουν να κάνουν πολλά πράγματα μαζί, επειδή παραμένει μεταξύ τους μια σχέση εκτίμησης.

Χρύσα Μιχαλοπούλου: Η επίσκεψη στο Μουσείο της Ακρόπολης με τον Κιμωνάκο

Ο Κίμωνας με τη θεία του Όλγα Μιχαλοπούλου

Ο Κίμωνας με τη θεία του Όλγα Μιχαλοπούλου /Φωτογραφία Instagram

Στο ίδιο πλαίσιο, επισημαίνεται ότι ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος είχε αναφέρει πως οι δυο τους έζησαν όμορφες στιγμές και δεν έχουν κάτι να χωρίσουν. Από την πλευρά της, η Χρύσα Μιχαλοπούλου έχει αναφερθεί επανειλημμένα με τρυφερότητα στη μητρότητα και στην αλλαγή που έφερε στη ζωή της ο ερχομός του Κίμωνα.

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ΧΡΥΣΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
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ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
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ΟΛΓΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
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ΚΙΜΩΝ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
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ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
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