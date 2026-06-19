Κουτσόπουλος -Μιχαλοπούλου: Χαμογελαστοί & αγκαλιά με τον μικρό Κίμωνα!

Η φωτογραφία που μοιράστηκε ο σεφ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος και η Χρύσα Μιχαλοπούλου διατηρούν καλή σχέση μετά τον χωρισμό τους, με προτεραιότητα τον γιο τους, Κίμωνα.
  • Ο Κουτσόπουλος αφιερώνει χρόνο στον γιο του και μοιράζεται τρυφερά στιγμιότυπα στα social media.
  • Μια πρόσφατη φωτογραφία τους δείχνει χαμογελαστούς και ενωμένους για τον Κίμωνα.
  • Ο chef έχει δηλώσει ότι η επικοινωνία τους είναι καλή και ότι έχουν δημιουργήσει κάτι όμορφο μαζί.
  • Ο χωρισμός τους επιβεβαιώθηκε τον Μάρτιο του 2025 από τη Μιχαλοπούλου σε podcast.

Μπορεί να μην είναι πλέον ζευγάρι, ωστόσο ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος και η Χρύσα Μιχαλοπούλου έχουν καταφέρει να διατηρήσουν μια όμορφη και ουσιαστική σχέση, έχοντας πάντα ως προτεραιότητα τον γιο τους, Κίμωνα.

Ο αγαπημένος chef και κριτής του MasterChef, παρά το ιδιαίτερα απαιτητικό επαγγελματικό του πρόγραμμα, φροντίζει να αφιερώνει όσο περισσότερο χρόνο μπορεί στον μικρό του γιο, ο οποίος αποτελεί αναμφισβήτητα το κέντρο του κόσμου του.

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Οι κοινές τους στιγμές άλλωστε δεν λείπουν ποτέ από τα social media, με τον ίδιο να μοιράζεται συχνά τρυφερά στιγμιότυπα από την καθημερινότητά τους.

Η Χρύσα Μιχαλοπούλου αγκαλιά με τον γιο της: Ο Μαγαπάς κι η Σαγαπώ!

Αυτή τη φορά, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία που τράβηξε αμέσως την προσοχή των followers του. Στο στιγμιότυπο ποζάρει μαζί με τη Χρύσα Μιχαλοπούλου και τον γιο τους, με τους τρεις τους να δείχνουν χαλαροί, χαμογελαστοί και πιο αγαπημένοι από ποτέ.

Κουτσόπουλος -Μιχαλοπούλου: Χαμογελαστοί & αγκαλιά με τον μικρό Κίμωνα!

Η εικόνα ήρθε να επιβεβαιώσει αυτό που οι δυο τους έχουν δείξει πολλές φορές μέσα από τις δημόσιες εμφανίσεις και τις αναρτήσεις τους: πως, παρά τον χωρισμό τους, παραμένουν ενωμένοι όταν πρόκειται για τον Κίμωνα και έχουν χτίσει μια σχέση που βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και την εκτίμηση.

Δεν είναι τυχαίο ότι πριν από λίγο καιρό, όταν συναντήθηκαν σε κοινή δημόσια εμφάνιση, ο chef μίλησε με τα πιο θερμά λόγια για τη μητέρα του παιδιού του. «Εννοείται ότι έχουμε επικοινωνία. Προς Θεού. Έχουμε δημιουργήσει κάτι πολύ όμορφο παρέα. Η απόσταση προκύπτει από κάτι πολύ ήπιο. Κάνουμε πολλά πράγματα μαζί, όχι μόνο λόγω παιδιού αλλά και γιατί συμπαθιόμαστε πάρα πολύ. Περάσαμε πολύ ωραίες στιγμές. Οπότε δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε, μόνο να ενώνουμε έχουμε», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Λεωνίδας Κουτσόπουλος για Χρύσα Μιχαλοπούλου: «Κάνουμε πολλά πράγματα μαζί»

Λεωνίδας Κουτσόπουλος - Χρύσα Μιχαλοπούλου

Η είδηση του χωρισμού τους έγινε γνωστή τον Μάρτιο του 2025, όταν η Χρύσα Μιχαλοπούλου, μέσα από το podcast της Ναταλίας Αργυράκη «Νέα γυναίκα μόνη δεν ψάχνει», επιβεβαίωσε ότι η σχέση τους είχε ολοκληρώσει τον κύκλο της. 

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