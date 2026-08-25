Δείτε όσα είχε πει η αδερφή του Δημήτρη Κόκοτα, Ελλη, στην εκπομπή το Πρωινό τον περασμένο Απρίλιο

Πέθανε ο Δημήτρης Κόκοτας σε ηλικία 57 ετών, μετά από μάχη που έδωσε στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς για παραπάνω από δυο χρόνια.

Ο τραγουδιστής που βρισκόταν στις πρόβες του J2US όπου διαγωνιζόταν με την Τραϊάνα Ανανία, ένιωσε έντονη δυσφορία, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Μετά το βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Γεννηματάς όπου και νοσηλευόταν μέχρι και σήμερα, συμπληρώνοντας δυο και πλέον χρόνια νοσηλείας.

Ο δημοφιλής τραγοδιστής αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Κατερίνα και μία κόρη 14 ετών.

Ο Δημήτρης Κόκοτας με τη σύζυγό του Κατερίνα /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Ποιος ήταν ο Δημήτρης Κόκοτας

Ο Δημήτρης Κόκοτας γεννήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 1968 και ήταν γιος του σπουδαίου λαϊκού ερμηνευτή Σταμάτη Κόκοτα.

Ακολουθώντας τα μουσικά βήματα του πατέρα του, δημιούργησε τη δική του πορεία στο ελληνικό τραγούδι και συνεργάστηκε με σημαντικά ονόματα της μουσικής σκηνής, μεταξύ άλλων τη Μαρινέλλα, την Καίτη Γαρμπή, την Άντζελα Δημητρίου, τον Αντύπα, τον Βασίλη Καρρά, την Κωνσταντίνα και τη Λίτσα Γιαγκούση.

Ο Δημήτρης Κόκοτας με τον πατέρα του, Σταμάτη Κόκοτα /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Με την παρουσία και τη φωνή του άφησε το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι, ενώ η σχέση του με τον πατέρα του, Σταμάτη Κόκοτα, αποτέλεσε ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στη ζωή και την καλλιτεχνική του διαδρομή.

Ο πρώτος προσωπικός του δίσκος με τίτλο Διαδόσεις κυκλοφόρησε στις 10 Φεβρουαρίου του 1994 σε μουσική και στίχους του Φοίβου, φτάνοντας τις 30.000 πωλήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο κι έγινε χρυσός.

Μία από τις μεγάλες επιτυχίες του Δημήτρη Κόκοτα είναι το Αχαριστία