Κόκοτας: «Ο Δημήτρης κάνει τον δικό του αγώνα» - Τι είπε η αδελφή του

Περισσότερα από δύο χρόνια και συγκεκριμένα, από τον Μάρτιο του 2024 ο Δημήτρης Κόκοτας βρίσκεται στο νοσοκομείο, δίνοντας τη δική του μάχη μετά το σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη στις πρόβες του J2US.

Η αδελφή του Έλλη Κόκοτα μίλησε σήμερα Μ. Τρίτη 7/4, στο «Πρωινό» του ANT1 και την Μαίρη Αρώνη για την κατάσταση της υγείας του πολυαγαπημένου της αδερφού.

«Ο Δημήτρης κάνει τον δικό του αγώνα και περιμένουμε κάτι καλύτερο να γίνει. Είναι καλά, είναι εκεί που ξέρετε ότι είναι, και περιμένουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Προσευχόμαστε να γίνει καλύτερα, δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Ευχόμαστε όλοι να πάει προς το καλύτερο. Τώρα είναι η ίδια η κατάστασή του, κάποιες στιγμές μπορεί να είναι, να φαίνεται πιο βελτιωμένος, αλλά μέχρι εκεί. Πάω στο νοσοκομείο, τον βλέπω, του μιλάω πάντα.

Του λέω «Εύχομαι να γίνεις γρήγορα καλά». Δεν μπορώ να σας πω (αν αντιδράει), συγγνώμη. Εύχομαι να γίνει γρήγορα καλά, να γυρίσει στην οικογένειά του και σε αυτούς που τον αγαπούν. Στεναχωριέμαι για τον Δημήτρη που είναι εκεί, και σου λέω, εύχομαι να γίνει γρήγορα καλά, να πάει σπίτι του. Εύχομαι να γίνει το καλύτερο για εκείνον. Η Κατερίνα είναι βράχος δίπλα του. Εννοείται. Εύχομαι Καλή Ανάσταση σε όλους. Καλό Πάσχα, υγεία, σε όλους» ανέφερε η Έλλη Κόκοτα.