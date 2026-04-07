Lady Gaga: «Είμαι συντετριμμένη» - Η κατάσταση της υγείας της

Η Lady Gaga ακύρωσε τελευταία στιγμή συναυλία της λόγω αναπνευστικής λοίμωξης. «Είμαι συντετριμμένη» έγραψε η διάσημη ποπ σταρ, εκφράζοντας τη λύπη της για την εξέλιξη αυτή.

Η διάσημη τραγουδίστρια ενημέρωσε τους θαυμαστές της, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει με την υγεία της, ανακοινώνοντας έτσι, πως δε θα εμφανιστεί στο Μόντρεαλ. Επιπλέον, η Lady Gaga τόνισε, πως η κατάστασή της επιδεινώθηκε παρά τις προσπάθειες ξεκούρασης και ανάρρωσης.

Η ανάρτησή της:

«Γεια σε όλους, λυπάμαι πολύ που σας ενημερώνω ότι δεν μπορώ να εμφανιστώ απόψε και πρέπει να ακυρώσω τη συναυλία. Τις τελευταίες ημέρες παλεύω με μια αναπνευστική λοίμωξη και κάνω ό,τι μπορώ για να ξεκουραστώ και να αναρρώσω. Όμως η κατάστασή μου χειροτέρεψε. Ο γιατρός μου με συμβούλεψε να μην εμφανιστώ σήμερα και, για να είμαι ειλικρινής, δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να σας προσφέρω την ποιότητα της εμφάνισης που αξίζετε.

Ξέρω πόσο απογοητευτικό είναι αυτό. Και πραγματικά δεν θα μπορούσα να νιώθω χειρότερα που σας απογοητεύω. Λυπάμαι πολύ για όλους όσοι έκαναν σχέδια να είναι εκεί και να με στηρίξουν. Το να βρίσκομαι στο Μόντρεαλ και να εμφανίζομαι για εσάς την Πέμπτη και την Παρασκευή ήταν μαγικό και βαθιά σημαντικό για μένα. Για όποιον θα ερχόταν σήμερα στο live είμαι απόλυτα συντετριμμένη και λυπάμαι τόσο» γράφει η Lady Gaga.

Η περιοδεία Mayhem Ball Tour, η οποία ξεκίνησε το περασμένο καλοκαίρι, ολοκληρώνεται με δύο εμφανίσεις στη Μινεάπολη στις 9 και 10 Απριλίου, ενώ ο τελευταίος σταθμός της Lady Gaga θα είναι η Νέα Υόρκη στις 13 Απριλίου, στο Madison Square Garden.