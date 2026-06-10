Κατερίνα Λιόλιου - «Θυμίζεις Κάτι Από Ελλάδα»

Έχει γίνει viral στα social media

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Κατερίνα Λιόλιου - «Θυμίζεις Κάτι Από Ελλάδα»
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Το «Θυμίζεις Κάτι Από Ελλάδα» αποτελεί μία από τις αγαπημένες στιγμές των live εμφανίσεων της Κατερίνας Λιόλιου και έχει γίνει viral στα social media, με το κοινό να ζητά την κυκλοφορία του. Ανταποδίδοντας τη θερμή ανταπόκριση και αγάπη του κόσμου, η Κατερίνα Λιόλιου και η Panik Platinum κυκλοφορούν το τραγούδι στις streaming υπηρεσίες και το YouTube.

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Η Κατερίνα Λιόλιου, με την ξεχωριστή ερμηνευτική της δύναμη, δίνει το δικό της στίγμα σε μία από τις μεγάλες επιτυχίες με τις οποίες ο hitmaker Φοίβος «σφράγισε» τα ‘00s. Το «Θυμίζεις Κάτι Από Ελλάδα», με πρώτο ερμηνευτή τον Θάνο Πετρέλη, μιλά για τον έρωτα και τις εικόνες που αφήνει ανεξίτηλες στον χρόνο, αποτελώντας ένα τραγούδι που εξακολουθεί να τραγουδιέται και να συγκινεί μέχρι σήμερα.


 
Την ίδια ώρα, η Κατερίνα Λιόλιου, που προ ημερών παρέλαβε πλακέτα για τις πλατινένιες πωλήσεις του album «Το Δικό Μου DNA», συνεχίζει αδιάκοπα να «σαρώνει» με το mega hit «Λογαριασμός», που έχει γίνει 3πλά πλατινένιο σε χρόνο – ρεκόρ, κατέκτησε το no1 στο Spotify Top50, στο Apple Music, στα trends του YouTube και στο ραδιοφωνικό airplay, ενώ μετρά πάνω από 8,5 εκατομμύρια YouTube views και περισσότερα από 30.000 video creations στο TikTok.
 
Ταυτόχρονα, συνεχίζει τις sold out εμφανίσεις της στο «Romeo» κάθε Παρασκευή και Σάββατο, καθώς και τις συναυλίες σε Ελλάδα και Κύπρο στο πλαίσιο του «Λογαριασμός Summer Tour».

Βρείτε το «Θυμίζεις Κάτι Από Ελλάδα» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/thimizeis-kati-apo-ellada

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