Κατερίνα Λιόλιου για το ενδεχόμενο να γίνει μητέρα: «Δεν αποκλείω τίποτα»

H λαμπερή απονομή για το πλατινένιο άλμπουμ της

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Λιόλιου δήλωσε ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να γίνει μητέρα στο μέλλον.
  • Η απονομή του πλατινένιου άλμπουμ της «Το Δικό Μου DNA» πραγματοποιήθηκε με πλήθος επωνύμων.
  • Το άλμπουμ έχει ξεπεράσει τα 148 εκατομμύρια streaming points και έχει σημειώσει χιλιάδες πωλήσεις.
  • Η Κατερίνα ευχαρίστησε την ομάδα της Panik και το κοινό για τη στήριξή τους.
  • Ανακοινώθηκε η ανανέωση της συνεργασίας της με την Panik, επιβεβαιώνοντας τη δυνατή σχέση τους.

Ανοιχτά μίλησε η Κατερίνα Λιόλιου για το ενδεχόμενο να αποκτήσει στο μέλλον τη δική της οικογένεια, κατά τη διάρκεια δηλώσεών της στο περιθώριο της λαμπερής απονομής για το πλατινένιο άλμπουμ της «Το Δικό Μου DNA».

Κατερίνα Λιόλιου για το ενδεχόμενο να γίνει μητέρα: «Δεν αποκλείω τίποτα»

Η δημοφιλής τραγουδίστρια, η οποία διανύει μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους της καριέρας της, ρωτήθηκε αν θα ήθελε κάποια στιγμή να γίνει μητέρα και να δημιουργήσει τη δική της οικογένεια, με την ίδια να απαντά χωρίς περιστροφές: «Δεν αποκλείω τίποτα, μπορεί να τα φέρει έτσι ο Θεός και να συμβεί και αυτό».

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Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη στήριξη που έχει δεχθεί όλα αυτά τα χρόνια από τα media, θυμούμενη τα πρώτα της βήματα στη δισκογραφία.

«Η αλήθεια είναι ότι θυμάμαι πριν από κάποια χρόνια που με έπαιρνε η μαμά μου τηλέφωνο, όταν είχα βγάλει το πρώτο μου τραγούδι, το "Story", και μου έλεγε: "Κατερίνα, σε παίζουν στην εκπομπή το πρωί, το βιντεοκλίπ σου". Έτσι έχω συνδυάσει πολύ ευχάριστα αυτή την εκπομπή, γιατί με στήριξε από τα πρώτα μου βήματα», είπε χαρακτηριστικά.

Όσο για τα δημοσιεύματα που τη θέλουν να συνεργάζεται την επόμενη σεζόν με τον Σάκη Ρουβά, η Κατερίνα Λιόλιου κράτησε κλειστά τα χαρτιά της.

«Προς το παρόν είμαι κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο Ρωμαίο και θα είμαστε μαζί όλο το καλοκαίρι, οπότε για ό,τι νεότερο ξέρετε ότι θα το ανακοινώσω όταν έρθει η ώρα», ανέφερε.

Κατερίνα Λιόλιου για το ενδεχόμενο να γίνει μητέρα: «Δεν αποκλείω τίποτα»

Η τραγουδίστρια μίλησε επίσης για την πρόσφατη συνάντησή της επί σκηνής με τον Γιώργο Μαζωνάκη, εκφράζοντας τον θαυμασμό της για τον γνωστό καλλιτέχνη.

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης, είναι star. Με τίμησε που ήρθε στο μαγαζί. Είναι τιμή μου να έρχονται μεγάλοι καλλιτέχνες, να με αποδέχονται και να χαίρονται», δήλωσε.

Πλατινένια επιτυχία για το «Το Δικό Μου DNA»

Οι δηλώσεις της πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της απονομής του πλατινένιου άλμπουμ «Το Δικό Μου DNA», που διοργάνωσαν η Κατερίνα Λιόλιου και η Panik Platinum σε μια λαμπερή βραδιά με πλήθος επωνύμων.

Η τραγουδίστρια συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία, καθώς το άλμπουμ έχει ξεπεράσει τα 148 εκατομμύρια streaming points και έχει σημειώσει χιλιάδες πωλήσεις φυσικού προϊόντος. Παράλληλα, τα τραγούδια του έχουν αγαπηθεί ιδιαίτερα από το κοινό, κυριαρχώντας στα digital charts, στο YouTube και στο ραδιοφωνικό airplay.

Ξεχωριστή επιτυχία σημείωσαν τα τραγούδια «Με 'Γεια Σου», «Το 'Βαλε», «Για Την Επόμενη», «Γκρεμίστε», «Το Δικό Μου DNA», «Τα Φιλιά Μου» και «Συγγνώμη Αλλά», ενώ το άλμπουμ εξελίχθηκε και σε φαινόμενο στα social media, με περισσότερα από 272.000 video creations στο TikTok.

Κατερίνα Λιόλιου για το ενδεχόμενο να γίνει μητέρα: «Δεν αποκλείω τίποτα»

Την απονομή έκανε ο συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος, ο οποίος εξήρε την προσωπικότητα και τη διαδρομή της τραγουδίστριας.

«Η πρώτη και η πιο μεγάλη αίσθηση του DNA είναι η αγάπη που έχει η Κατερίνα για αυτό που κάνει. Θεωρώ ότι η Κατερίνα έχει πάρει αυτή τη θέση που έχει στην καρδιά του κόσμου επειδή είναι η φωνή τους. Ευτυχώς που κάνουμε αυτή τη δουλειά και έχουμε τέτοιους καλλιτέχνες», ανέφερε.

Συγκινημένη από τη διάκριση, η Κατερίνα Λιόλιου ευχαρίστησε τους συνεργάτες της, την ομάδα της Panik και το κοινό που τη στηρίζει διαχρονικά.

Κατερίνα Λιόλιου για το ενδεχόμενο να γίνει μητέρα: «Δεν αποκλείω τίποτα»

«Αυτό που διδάχθηκα είναι ότι δεν μπορείς να πας πουθενά χωρίς την ομαδική δουλειά και χωρίς να έχεις εμπιστοσύνη στους συνεργάτες σου. Να εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον και να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Συνειδητοποίησα επίσης ότι η αξία ενός ανθρώπου δε μεγαλώνει μικραίνοντας τους άλλους, αλλά τη δύναμη την κερδίζουμε με τον σεβασμό», είπε.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς ανακοινώθηκε και η ανανέωση της συνεργασίας της με την Panik, επιβεβαιώνοντας τη δυνατή σχέση που έχουν χτίσει τα τελευταία χρόνια.

Κατερίνα Λιόλιου για το ενδεχόμενο να γίνει μητέρα: «Δεν αποκλείω τίποτα»

Το event πραγματοποιήθηκε στο «Sea Satin Athens Riviera» με παρουσιαστές τους Χρήστο Κούτρα και Γιάννη Ντσούνο, ενώ το «παρών» έδωσαν δεκάδες εκπρόσωποι της μουσικής βιομηχανίας, της τηλεόρασης και της showbiz, που έσπευσαν να συγχαρούν την Κατερίνα Λιόλιου για ακόμη ένα σημαντικό επαγγελματικό επίτευγμα.

Ανάμεσά τους οι: Πέτρος Ιακωβίδης, Άντζελα Δημητρίου, Αλέξανδρος Τσουβέλας, Julien Mac Donald, Χριστίνα Πολίτη, Θέμης Γεωργαντάς, Θάνος Πετρέλης, Γιώργος Παπαδόπουλος, Έλενα Τσαγκρινού, Αναστάσιος Ράμμος , Χάρις Σάββα, Μορφούλα, Ελίνα Παπίλα, Άκης Δείξιμος, Marseaux, Τάσος Ξιαρχό, Ιωάννης Αρβανιτίδης, Χρήστος Σαντικάι και Λάουρα Νάργες, Μαρία Φραγκάκη, Τρύφωνας Σαμαράς, Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, Cinderella, Super Kiki, Φαίη Θεοχάρη, Νικηφόρος, Solmeister, Δημήτρης Γκουτζαμάνης, Fipster, Μαρίνα Πατούλη, Ματίνα Ζάρα, Έλενα Κώνστα.

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