VW Επαγγελματικά: Οι εντυπωσιακές πωλήσεις

Η Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα κατέγραψε σημαντική αύξηση κύκλου εργασιών κατά το οικονομικό έτος 2025, παρά το απαιτητικό περιβάλλον της αγοράς, διατηρώντας ταυτόχρονα ισχυρή ταμειακή επίδοση. Οι πωλήσεις οχημάτων ανήλθαν σε 428.000 μονάδες, αυξημένες κατά 6%, ενώ ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 16,9 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 11%.

Το λειτουργικό αποτέλεσμα έφτασε τα 245 εκατ. ευρώ, έναντι 743 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά, με το λειτουργικό περιθώριο να διαμορφώνεται στο 1,5% από 4,9% το 2024. Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η εξέλιξη των καθαρών ταμειακών ροών, οι οποίες ανήλθαν σε 1 δισ. ευρώ το 2025, αυξημένες κατά 208%.

Το 2025 αποτέλεσε μια ιδιαίτερα δυναμική χρονιά για το προϊοντικό χαρτοφυλάκιο της μάρκας, με το ID. Buzz και το Multivan να λειτουργούν ως βασικοί μοχλοί ανάπτυξης. Η Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα ξεπέρασε και πάλι τις 400.000 παραδόσεις οχημάτων μέσα στη χρονιά, ενώ για πρώτη φορά οι παραδόσεις του ID. Buzz παγκοσμίως ξεπέρασαν τις 60.000 μονάδες, υπερδιπλάσιες σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Έτσι, το ID. Buzz διατηρεί με σαφήνεια την ηγετική θέση στο segment του στην Ευρώπη. Παράλληλα, το Multivan πέτυχε την καλύτερη επίδοση στην ιστορία του, καθώς με αύξηση 31% έφτασε τις 38.700 μονάδες, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο.

Για το 2026, η μάρκα προαναγγέλλει ένα ευρύ πακέτο προϊόντικών και τεχνολογικών αναβαθμίσεων. Κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνέντευξης Τύπου, ο Stefan Mecha παρουσίασε τα πρώτα σχεδιαστικά σκίτσα των νέων Caddy και Multivan, τα οποία θα λανσαριστούν με πιο σύγχρονη και δυναμική εξωτερική σχεδίαση, αλλά και με αναβαθμισμένες λύσεις στο εσωτερικό. Για το αμιγώς ηλεκτρικό ID. Buzz, οι δυνατότητες θα διευρυνθούν περαιτέρω με τα Vehicle-2-Load, Good Night Package, Camp Mode και τη μακρύτερη έκδοση του ID. Buzz Cargo. Παράλληλα, θα προστεθούν plug-in hybrid εκδόσεις για τα Transporter και Caravelle. Στο μέλλον, το Crafter θα διατίθεται επίσης ως τρίπλευρο ανατρεπόμενο, καθώς και με κλειστό κιβώτιο και ανυψωτική πόρτα, απαντώντας πιο στοχευμένα στις ανάγκες των επαγγελματιών πελατών.