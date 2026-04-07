Ο Sébastien Tellier στο Release Athens x SNF Nostos 2026

Μια σπουδαία φιγούρα της γαλλικής pop, πλαισιώνει τον Jean-Michel Jarre

Ο Sébastien Tellier στο Release Athens x SNF Nostos 2026
Tο Release Athens x SNF Nostos 2026 του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) υποδέχεται τον Sébastien Tellier, τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο Ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).

Από τις πιο αναγνωρίσιμες και ιδιοσυγκρασιακές φιγούρες της σύγχρονης ευρωπαϊκής σκηνής, ο διαχρονικός δανδής της γαλλικής pop έρχεται στην Ελλάδα για να πλαισιώσει τον Jean-Michel Jarre, σε μια σπουδαία μουσική βραδιά που υπόσχεται ένα καθηλωτικό, οπτικοακουστικό ταξίδι στο σύμπαν της ηλεκτρονικής μουσικής.

Ο Sébastien Tellier είναι μία από τις πιο ξεχωριστές φιγούρες της σύγχρονης γαλλικής σκηνής και βασικός εκπρόσωπος του French Touch.

Sebastian Tellier Release 2026

Μια μοναδική βραδιά με τον Sebastian Tellier στο Ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Πολυοργανίστας και δημιουργός με έντονη αισθητική ταυτότητα, έχει διαμορφώσει έναν ιδιαίτερο μουσικό κόσμο που κινείται ελεύθερα ανάμεσα στην pop, τη folk και την electronica, συνδυάζοντας ρομαντισμό, ειρωνεία και κινηματογραφική ατμόσφαιρα.

Καθιερώθηκε στις αρχές των 2000s με κυκλοφορίες όπως το Politics (2004), ενώ το εμβληματικό “La Ritournelle” τού χάρισε παγκόσμια αναγνώριση και, είκοσι χρόνια αργότερα, μια από τις πιο αξέχαστες εμφανίσεις του στην τελετή έναρξης των πρόσφατων Παραολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού.

Μέσα από τη δισκογραφία του, που εκτείνεται σε επτά studio άλμπουμ, έχει χτίσει ένα πολυσχιδές καλλιτεχνικό σύμπαν, συγκεντρώνοντας έναν πλούσιο κατάλογο από ξεχωριστά κομμάτια όπως τα “Universe”, “L'amour et la violence”, “Divine”, “Roche”, “Cochon Ville”, “Fingers of Steel”, “A Ballet”, μεταξύ πολλών άλλων.

jean michel jarre release 2026

Ο σπουδαίος Jean Michel Jarre θα είναι το κεντρικό πρόσωπο στις 22 Ιουνίου

Παράλληλα με τη μουσική του πορεία, έχει συνθέσει για τον κινηματογράφο, έχει σκηνοθετήσει και συνεργαστεί με δημιουργούς πέρα από τα όρια της μουσικής, ενώ η χαρακτηριστική του περσόνα τον έχει καταστήσει σημείο αναφοράς και στον χώρο της μόδας.

Το 2026 σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο με την κυκλοφορία του Kiss The Beast, όπου συνεργάζεται με σημαντικούς καλλιτέχνες και παραγωγούς όπως οι Nile Rodgers, SebastiAn και Kid Cudi, επανεξετάζοντας ολόκληρο το ηχητικό φάσμα της καριέρας του και οδηγώντας το σε νέες, απρόβλεπτες κατευθύνσεις.

Η τιμή των εισιτηρίων ανέρχεται στα 50 ευρώ, διασφαλίζοντας πρόσβαση για τις συναυλίες του Sébastien Tellier και του Jean-Michel Jarre. 
Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 2117700000
Online: releaseathens.gr + more.com
Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/
 
Διάθεση εισιτηρίων ΑμεΑ:
Το Φεστιβάλ φροντίζει για την πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία, προσφέροντας ειδικό χώρο με ανεμπόδιστη θέα προς τη σκηνή. Ο ειδικός χώρος είναι προσβάσιμος με αμαξίδιο, διαθέτει καθίσματα, ξεχωριστές τουαλέτες και δωρεάν parking.

Για την αγορά εισιτηρίων ΑμεΑ, παρακαλούμε να προωθήσετε το αίτημά σας ηλεκτρονικά στο support@releaseathens.gr, επισυνάπτοντας την κάρτα αναπηρίας σας. Για την είσοδό σας στους χώρους ΑμεΑ, θα χρειαστεί να επιδείξετε την κάρτα σας κατά την άφιξή σας στο Φεστιβάλ.

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στα releaseathens.gr & snfnostos.org

*Τα έσοδα των εισιτηρίων αποδίδονται αποκλειστικά στο Release Athens. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) είναι φιλανθρωπικός οργανισμός που πραγματοποιεί δωρεές προς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Tο ΙΣΝ δεν δέχεται δωρεές από ιδιώτες, εταιρείες ή άλλου είδους οργανισμούς.

Περισσότερα για το Release Athens 2026

Από το 2016 μέχρι σήμερα, το Release Athens έχει εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα καλοκαιρινά μουσικά γεγονότα της χώρας. Φέτος, γιορτάζοντας 10 χρόνια ζωής, το φεστιβάλ επιστρέφει στην Πλατεία Νερού, για να γράψει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του.

Στη διάρκεια της δεκαετίας που πέρασε, το Release Athens φιλοξένησε κορυφαία ονόματα του διεθνούς μουσικού στερεώματος όπως οι Arctic Monkeys, Iggy Pop, Massive Attack, Pulp, Slipknot, The Offspring, PJ Harvey, Pet Shop Boys, Kylie Minogue, The Prodigy, Judas Priest, London Grammar, Alice In Chains και Liam Gallagher, ανάμεσα σε πολλούς ακόμα.

Με σύνθημά του το "Making Memories Together", το φεστιβάλ παραμένει πιστό στο όραμα που το οδηγεί από την πρώτη στιγμή: να δημιουργεί μοναδικές εμπειρίες όπου καλλιτέχνες, κοινό και συντελεστές γράφουν μαζί τις αναμνήσεις που θα μας συντροφεύουν για πάντα.

Περισσότερα για το επετειακό SNF Nostos 2026

Το SNF Nostos 2026 θα γιορτάσει τη δράση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), το οποίο κλείνει τα 30 του χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό, το μουσικό πρόγραμμα αποτελεί μόνο μία από τις πτυχές αυτής της πολυσυλλεκτικής, ανοιχτής διοργάνωσης. Το δυναμικότερο SNF Nostos των τελευταίων ετών θα λάβει χώρα από τις 21 έως τις 28 Ιουνίου,  όχι μόνο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) στην Αθήνα, όπου φιλοξενείται κατά κανόνα, αλλά και σε άλλα σημεία σε όλη τη χώρα, από τη Βόρεια Ελλάδα μέχρι την Πελοπόννησο ώστε ο κόσμος να γνωρίσει τη δράση του Ιδρύματος πρακτικά και από κοντά. 

Κάτω από την κεντρική θεματική «Επίκεντρο ο άνθρωπος» που είναι και το βασικό μήνυμα του ΙΣΝ, το καθιερωμένο SNF Nostos Conference, οι Διάλογοι του ΙΣΝ, και το SNF Nostos Run θα επιστρέψουν. Μαζί τους, θα έρθουν και μια σειρά από νέες εμπειρίες, όπως μία διαδραστική, ψηφιακή εγκατάσταση που θα ταξιδεύει τους επισκέπτες εικονικά στη δράση του Ιδρύματος, ειδικά σχεδιασμένες για τη διοργάνωση παραστάσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ), ένα μαγικό διάλειμμα και άλλα πολλά που θα ανακοινώνονται σταδιακά μέσα στο έτος.

