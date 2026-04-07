Ιησούς από τη Ναζαρέτ: Τι απέγινε ο μικρός Χριστός με το καθηλωτικό βλέμμα;

Κάθε χρόνο τη Μεγάλη Βδομάδα και τις ημέρες πριν από την Κυριακή του Πάσχα, οι περισσότεροι από εμάς την έχουμε συνδυάσει με τη σειρά του Φράνκο Τζεφιρέλι, «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ», μία τηλεοπτική παραγωγή που αγαπήθηκε πολύ από το το κοινό.

Tον Ιησού στη σειρά υποδύθηκε ο 81χρονος σήμερα ηθοποιός, Ρόμπερτ Πάουελ, ενώ τον γιο του Θεανθρώπου σε νεαρή ηλικία (συγκεκριμένα όταν ήταν 12 ετών), ενσάρκωσε ο Λορέντζο Μονέτ (Lorenzo Monet), ο οποίος σήμερα είναι 60 χρόνων.

Τα ίχνη του παιδιού με τα γαλάζια μάτια που συγκίνησε το κοινό με την ερμηνεία και το καθηλωτικό του αγνό βλέμμα «χάθηκαν» από τότε. Κάποιος μπορεί να βρει πληροφορίες για τους περισσότερους ηθοποιούς που συμμετείχαν στον «Ιησού από τη Ναζαρέτ», όμως για τη μετέπειτα καριέρα του Λορέντζο Μονέτ στον χώρο του κινηματογράφου και της τηλεόρασης δεν υπάρχουν νεότερα.

Ο Μονέτ είχε καταφέρει να ξεχωρίσει ανάμεσα από δεκάδες άλλα αγόρια που δοκιμάστηκαν για τον συγκεκριμένο ρόλο και ήταν αυτός που επέλεξε τελικά ο Τζεφιρέλι για να ενσαρκώσει τον Ιησού σε νεαρή ηλικία. Τα καταγάλανα μάτια και το διαπεραστικό βλέμμα του ηθοποιού έμειναν στην Ιστορία, επιβεβαιώνοντας τη σωστή επιλογή του Ιταλού σκηνοθέτη. Εξάλλου, ένας από τους πιο σημαντικούς ρόλους για τους οποίους επέλεξε ο Τζεφιρέλι και τον Ρόμπερτ Πάουελ για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη σειρά, ήταν το καθηλωτικό βλέμμα του ηθοποιού.

Λορέντζο Μονέτ: Πού βρίσκεται και τι κάνει σήμερα ο μικρός Χριστός της σειράς

Έως και σήμερα, παραμένει άλυτο μυστήριο για το πού βρίσκεται και με τι ασχολείται όλα αυτά τα χρόνια ο νεαρός Ιησούς, αφού έπειτα από τη σειρά δεν εμφανίστηκε ξανά σε κάποια ταινία, ενώ στο διαδίκτυο δεν υπάρχουν σχετικές πληροφορίες για τον Λορέντζο Μονέτ.

Μάλιστα, δεν έχει δώσει καμία συνέντευξη και φαίνεται ότι έχει επιλέξει να απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας. Τα μόνα στοιχεία που είναι γνωστά για εκείνον, είναι ότι έχει ιταλική κατγωγή και ότι σήμερα είναι 60 χρόνων. Συγκεκριμένα δεν υπάρχουν βιογραφικά στοιχεία του ηθοποιού ούτε στο IMDB, καθώς ο ίδιος προφανώς δεν ακολούθησε εν τέλει το επάγγελμα του ηθοποιού.

Το μόνο προφίλ που υπάρχει διαδικτυακά και αυτό είναι σχεδόν ανενεργό, είναι ο λογαριασμός του στο Twitter, ενώ το μοναδικό στοιχείο που επιβεβαιώνει ότι ήταν εκέινος ο οποίος υποδύθηκε τον 12χρονο Ιησού στη σειρά, είναι ένα σχόλιό του σε ένα tweet το 2017, όταν κάποιος χρήστης ρώτησε τον Μονέτ αν είναι ο ηθοποιός που έπαιξε το συγκεκριμένο ρόλο στον «Ιησού από τη Ναζαρέτ», με εκείνον να απαντά: «ναι, εγώ είμαι».

Κάποιοι χρήστες στη διαδικασία ανταλλαγής πληροφορίων μεταξύ τους στα social media, υποστήριξαν ότι ο Λορέντζο Μονέτ ζει μια ήρεμη ζωή στην Τεργέστη της Ιταλίας έχοντας αφήσει πίσω του την υποκριτική, ότι έχει κάνει σπουδές στον τομέα των οικονομικών και ότι εργάζεται στον τομέα των Δημοσίων Σχέσεων. Τέλος, δεν είναι γνωστό εάν είναι παντρεμένος ή εάν έχει παιδιά.

