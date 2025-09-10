Κόκοτας: «Όσα γράφονται είναι ντροπή» - Τα νεότερα για την υγεία του

Για την πορεία της υγείας του Δημήτρη Κόκοτα μίλησε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό «Λοιπόν» η Σάντρα Βουτσά.

Ο γνωστός τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» από τις 28 Μαρτίου 2024, όταν υπέστη οξύ έμφραγμα, με αποτέλεσμα να εισαχθεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Μέχρι σήμερα,ενάμιση χρόνο μετά, παραμένει στο ίδιο νοσηλευτικό ίδρυμα, συνεχίζοντας να δίνει τον κρίσιμο αγώνα της αποκατάστασης.

O Δημήτρης Κόκοτας και η Σάντρα Βουτσά/ φωτογραφία από NDP, Ανδρέας Νικολαρέας

Η Σάντρα Βουτσά, κόρη του αείμνηστου Κώστα Βουτσά, και στενή οικογενειακή φίλη του Δημήτρη Κόκοτα, τόνισε πώς μέρα με την μέρα ο τραγουδιστής βελτιώνεται.

«Ακόμα οι ίδιοι γιατροί λένε στην Κατερίνα πως είναι καλύτερο να μείνει στο νοσοκομείο που τον παρακολουθούν διαρκώς. Του κάνουν κάθε μέρα φυσικοθεραπείες. Έχω να πω μόνο τα καλύτερα για τους γιατρούς εκεί, τον έχουν βασιλιά», δήλωσε αρχικά η Σάντρα Βουτσά.

Αναφερόμενη στην οικογένεια του Kόκοτα, η Σάντρα Βουτσά ανέφερε ότι «δε χάνουν την αισιοδοξία τους. Η Κατερίνα μού είπε ότι δεν έχει σκεφτεί ούτε ένα λεπτό ότι μπορεί ο Δημήτρης να μη συνέλθει. Και εγώ έχω στο μυαλό μου ότι κάποια στιγμή ο Δημήτρης θα συνέλθει. Όπως είπε ο θεράπων ιατρός του που είναι φειδωλός στις δηλώσεις του, ο Δημήτρης θα επανέλθει, αλλά θέλει τον χρόνο του».

O Δημήτρης Κόκοτας με τη σύζυγό του, Κατερίνα/ φωτογραφίες από NDP, Poupoulidou, Daskalakis, Nikolareas

Η Σάντρα Βουτσά εξέφρασε την αγανάκτησή της για ορισμένα δημοσιεύματα που-όπως τόνισε- είναι αναληθή και επιβαρύνουν την οικογένειά του: «Είναι τρομερά πράγματα και απορώ πώς ένας άνθρωπος που τολμά να λέγεται δημοσιογράφος γράφει κάτι τέτοιο. Είναι ντροπή να γράφει τέτοια πράγματα. Το παιδί είναι 13 ετών και έχει πλήρη επαφή. Το χειρότερο που διάβασα είναι ότι το λάδι του Αγίου Εφραίμ σήκωσε τον νεκρό Κοκότα. Είναι για ξύλο αυτός που τα έγραψε αυτά. Περνάει το παιδί από το περίπτερο και βλέπει τέτοιο πράγμα».