Κόκοτας: «Όσα γράφονται είναι ντροπή» - Τα νεότερα για την υγεία του

Ξεσπά η Σάντρα Βουτσά για τα δημοσιεύματα περί μεταμοσχεύσεων

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.09.25 , 13:53 Ιπποκράτειο: Ποινική δίωξη στον διευθυντή της καρδιοχειρουργικής
10.09.25 , 13:47 Ολυμπία Χοψονίδου: Στιλάτη στη Ρίγα και στο πλευρό του Βασίλη Σπανούλη
10.09.25 , 13:42 Νέος σεισμός 3,7 Ρίχτερ τώρα στην Εύβοια - Αισθητός και στην Αττική
10.09.25 , 13:42 Μαρία Κορινθίου: «Στον Γιώργο με γοητεύουν πολλά. Είναι αρσενικό»
10.09.25 , 13:37 Μία immersive έκθεση για τον Vincent Van Gogh, έρχεται στην Ελλάδα!
10.09.25 , 13:35 Κιμ Κίλιαν: Νίκησε τον καρκίνο - Η συγκλονιστική ανάρτησή της
10.09.25 , 13:28 Νικόλαος Παΐσιος: Ο Έλληνας πυροσβέστης που αποθεώθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο
10.09.25 , 13:13 Ροδέλαιο: Σύμμαχος ενάντια στην άνοια - Συμβάλλει στην καλή μνήμη
10.09.25 , 12:50 Το FINAL FOUR 2026 επιστρέφει στην Αθήνα!
10.09.25 , 12:38 Ο Χρυσός Οδηγός στο πλευρό του Make-A-Wish
10.09.25 , 12:32 Eurobasket 2025: Οι εντυπωσιακές σύντροφοι των παικτών της Εθνικής Ελλάδας
10.09.25 , 12:28 Κόκοτας: «Όσα γράφονται είναι ντροπή» - Τα νεότερα για την υγεία του
10.09.25 , 12:21 Ποιον παίκτη περιμένει ο ΠΑΟΚ για να είναι πλήρης;
10.09.25 , 12:16 Λένα Σαμαρά: Πότε θα γίνει το 40ήμερο μνημόσυνο
10.09.25 , 12:12 Πολωνία: Ζητά ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ, μετά τα ρωσικά drones
Πατέρα: Με εντυπωσιακό φόρεμα με κρόσσια στη βάφτιση του εγγονού της
Κόκοτας: «Όσα γράφονται είναι ντροπή» - Τα νεότερα για την υγεία του
Ελένη Βουλγαράκη: Ξεσπά για την «εμετική ηλιθιότητα από μικρόψυχους»
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Κοινή εμφάνιση στον γάμο Καλίδη - Μάρκογλου
Σταύρος Ξαρχάκος - Ηρώ Σαΐα: Με τα δίδυμα παιδιά τους στο Ηρώδειο
Αργυρός: Η στιγμή που διέκοψε τη συναυλία του για την πρόκριση της Εθνικής
Τζένη Μπαλατσινού: Στο Ηρώδειο με τον πατέρα της & τον Βασίλη Κικίλια
Πάνος Καλίδης - Λεάννα Μάρκογλου: Ο λαμπερός γάμος τους
Ελένη Χατζίδου: Βραδινή έξοδος με φίλες πριν την πρεμιέρα της εκπομπής
Σοφία Καρβέλα: «17 χρόνια νηφάλια σήμερα»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πρόσφατο βίντεο για τον Κόκοτα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Για την πορεία της υγείας του Δημήτρη Κόκοτα μίλησε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό «Λοιπόν» η Σάντρα Βουτσά

Ο γνωστός τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» από τις 28 Μαρτίου 2024, όταν υπέστη οξύ έμφραγμα, με αποτέλεσμα να εισαχθεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. 

Μέχρι σήμερα,ενάμιση χρόνο μετά, παραμένει στο ίδιο νοσηλευτικό ίδρυμα, συνεχίζοντας να δίνει τον κρίσιμο αγώνα της αποκατάστασης.

σαντρα βουτσα

O Δημήτρης Κόκοτας και η Σάντρα Βουτσά/ φωτογραφία από NDP, Ανδρέας Νικολαρέας 

Η Σάντρα Βουτσά, κόρη του αείμνηστου Κώστα Βουτσά, και στενή οικογενειακή φίλη του Δημήτρη Κόκοτα, τόνισε πώς μέρα με την μέρα ο τραγουδιστής βελτιώνεται.

«Ακόμα οι ίδιοι γιατροί λένε στην Κατερίνα πως είναι καλύτερο να μείνει στο νοσοκομείο που τον παρακολουθούν διαρκώς. Του κάνουν κάθε μέρα φυσικοθεραπείες. Έχω να πω μόνο τα καλύτερα για τους γιατρούς εκεί, τον έχουν βασιλιά», δήλωσε αρχικά η Σάντρα Βουτσά.

Αναφερόμενη στην οικογένεια του Kόκοτα, η Σάντρα Βουτσά ανέφερε ότι «δε χάνουν την αισιοδοξία τους. Η Κατερίνα μού είπε ότι δεν έχει σκεφτεί ούτε ένα λεπτό ότι μπορεί ο Δημήτρης να μη συνέλθει. Και εγώ έχω στο μυαλό μου ότι κάποια στιγμή ο Δημήτρης θα συνέλθει. Όπως είπε ο θεράπων ιατρός του που είναι φειδωλός στις δηλώσεις του, ο Δημήτρης θα επανέλθει, αλλά θέλει τον χρόνο του».

O Δημήτρης Κόκοτας με τη σύζυγό του, Κατερίνα/ φωτογραφίες από NDP, Poupoulidou, Daskalakis, Nikolareas

O Δημήτρης Κόκοτας με τη σύζυγό του, Κατερίνα/ φωτογραφίες από NDP, Poupoulidou, Daskalakis, Nikolareas 

Η Σάντρα Βουτσά εξέφρασε την αγανάκτησή της για ορισμένα δημοσιεύματα που-όπως τόνισε- είναι αναληθή και επιβαρύνουν την οικογένειά του: «Είναι τρομερά πράγματα και απορώ πώς ένας άνθρωπος που τολμά να λέγεται δημοσιογράφος γράφει κάτι τέτοιο. Είναι ντροπή να γράφει τέτοια πράγματα. Το παιδί είναι 13 ετών και έχει πλήρη επαφή. Το χειρότερο που διάβασα είναι ότι το λάδι του Αγίου Εφραίμ σήκωσε τον νεκρό Κοκότα. Είναι για ξύλο αυτός που τα έγραψε αυτά. Περνάει το παιδί από το περίπτερο και βλέπει τέτοιο πράγμα».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΚΟΤΑΣ
 |
ΣΑΝΤΡΑ ΒΟΥΤΣΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top