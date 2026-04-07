Άση Μπήλιου: Πώς επηρεάζει τα ζώδια ο Άρης στον Κριό;

Η Άση Μπήλιου μίλησε σήμερα Μεγάλη Τρίτη στην εκπομπή Breakfast@Star για τη σημαντική αστρολογική μετακίνηση του Άρη στον Κριό, εξηγώντας πως πρόκειται για μια ιδιαίτερα δυναμική περίοδο που αξίζει να αξιοποιηθεί σωστά.

Όπως ανέφερε η αστρολόγος, «τη Μεγάλη Πέμπτη θα περάσει ο Άρης στο ζώδιο της διακυβέρνησής του, το ζώδιο του Κριού», τονίζοντας ότι πρόκειται για μια θέση όπου ο πλανήτης εκφράζει στο μέγιστο τις ιδιότητές του. «Σε ένα ζώδιο που έχει δύναμη, έχει σθένος, έχει θάρρος, έχει γενναιότητα, του αρέσει να παίρνει ρίσκο, είναι λίγο ατρόμητος», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι αυτή η έντονη ενέργεια δεν έχει μεγάλη διάρκεια. Για να το κάνει πιο κατανοητό, χρησιμοποίησε ένα αθλητικό παράδειγμα: «Αν έχεις έναν Άρη στον Κριό, είσαι φανταστικός στο να έχεις γρήγορη εκκίνηση, να πας πολύ γρήγορα, αλλά για λίγο. Αν πρέπει να κάνεις μαραθώνιο, πάμε στον Άρη στον Αιγόκερω».

Αναφερόμενη στη σημασία αυτής της διέλευσης, τόνισε ότι «ο Άρης έχει να κάνει με τη δράση μας», κάτι που σημαίνει ότι η είσοδός του στον Κριό ενισχύει την ταχύτητα, την αποφασιστικότητα και τις πρωτοβουλίες. «Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μπαίνει σε ένα ζώδιο που είναι περισσότερο της ταχύτητας και από την άλλη είναι και των πρωτοβουλιών και της αποφασιστικότητας», είπε η Άση.

Παράλληλα, προειδοποίησε για τις προκλήσεις που θα εμφανιστούν μετά το Πάσχα, όταν ο Άρης θα συναντήσει τον Κρόνο: «Όταν πας και πέφτεις πάνω στον Κρόνο είναι σαν να πηγαίνεις με δύναμη και φόρα, να πέφτεις πάνω σε έναν τοίχο». Η ίδια εξήγησε ότι εκείνη η περίοδος θα φέρει εμπόδια και καθυστερήσεις, γι’ αυτό και απαιτείται περισσότερη ψυχραιμία.

Συνολικά, η αστρολόγος επεσήμανε ότι μέχρι τις 19 Μαΐου πρόκειται για μια φάση που μπορεί να αξιοποιηθεί δημιουργικά, αρκεί να υπάρξει σωστή διαχείριση της ενέργειας. Πρόκειται για μια περίοδο που ευνοεί τη δράση, αλλά χρειάζεται μέτρο, ώστε ο αρχικός ενθουσιασμός να μη χαθεί μπροστά στις πρώτες δυσκολίες.