Άση Μπήλιου: Πώς επηρεάζει τα ζώδια ο Άρης στον Κριό;

Ποια ζώδια θα πιεστούν και ποια θα μπουν σε δράση;

07.04.26 , 14:24 Μελέτη: Με τον σύζυγό της, Θοδωρή σε εκδήλωση για καλό σκοπό
07.04.26 , 14:19 Η ιστορία του Δημήτρη που έχασε την όρασή του - «Όποιος θέλει, μπορεί»
07.04.26 , 14:04 Μιχάλης Δημητρακόπουλος: Διασκέδασε με τον γιο του στα μπουζούκια
07.04.26 , 14:03 Κωνσταντινούπολη: Ένοπλη επίθεση κοντά στο προξενείο του Ισραήλ - 3 νεκροί
07.04.26 , 13:40 Παλλήνη: «Σας αγαπώ. Να προσέχετε τα παιδιά», έγραφε το γράμμα του θύματος
07.04.26 , 13:09 Άννα Βίσση: Ολική επαναφορά - Καινούργια όλα για την Απόλυτη!
07.04.26 , 13:06 SEAJETS: Ακόμα πιο προσιτά ταξίδια σε Άνδρο και Τήνο από τη Ραφήνα
07.04.26 , 12:48 MasterChef: «Ο διαγωνισμός γίνεται ατομικός» - Όλοι εναντίον όλων!
07.04.26 , 12:40 Ανάσταση με Vegan Μαγειρίτσα και απίστευτη γεύση
07.04.26 , 12:32 Star Tech Πρεμιέρα: Καλεσμένος ο AI Product Architect Χρήστος Βαχαμίδης
07.04.26 , 12:32 Audi A2 e-tron: Πότε έρχεται το νέο ηλεκτρικό μοντέλο
07.04.26 , 12:18 Άση Μπήλιου: Πώς επηρεάζει τα ζώδια ο Άρης στον Κριό;
07.04.26 , 12:10 ΟΠΕΚΕΠΕ: Ομόφωνη απόφαση για άρση ασυλίας των 11 βουλευτών της ΝΔ
07.04.26 , 11:53 Βλαδίμηρος Κυριακίδης: Αυτή είναι η νέα σειρά που θα πρωταγωνιστήσει
07.04.26 , 11:48 MasterChef: Ο Γιάννης δεν περίμενε να αποχωρήσει - Πού το «έχασε»
Koυτσουμπής: Το τραγούδι που αφιέρωσε στην Κατερίνα Καινούργιου
Μαρία Αναστασοπούλου: «Έχω μετακομίσει 7 φορές τα τελευταία 12 χρόνια»
Το επόμενο βήμα στην καριέρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο
«Ο Ρέμος μπορεί να σταματήσει από τα μπουζούκια του χρόνου»
Άση Μπήλιου: Με μία, αλλά «φαρμακερή», αλλαγή ξεκινά η Μεγάλη Εβδομάδα
Lady Gaga: «Είμαι συντετριμμένη» - Η κατάσταση της υγείας της
Πάολα – Φώτης Ζογλοπίτης: Μαζί ξανά για τα 23α γενέθλια της κόρης τους
Τζένη Θεωνά: Το συγκινητικό μήνυμα για τα γενέθλια του γιου της Αρίωνα
Στο νοσοκομείο ο Τέρενς Κουίκ- Υπεβλήθη σε χειρουργείο
Κλάματα στο MasterChef: «'Ενα πιάτο, μία μπουκιά»
Περισσότερα

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Όσα είπε η Άση Μπήλιου για τα ζώδια τη Μ. Τρίτη 7/4 - Breakfast@Star
Η Άση Μπήλιου μίλησε σήμερα Μεγάλη Τρίτη στην εκπομπή Breakfast@Star για τη σημαντική αστρολογική μετακίνηση του Άρη στον Κριό, εξηγώντας πως πρόκειται για μια ιδιαίτερα δυναμική περίοδο που αξίζει να αξιοποιηθεί σωστά.

Όπως ανέφερε η αστρολόγος, «τη Μεγάλη Πέμπτη θα περάσει ο Άρης στο ζώδιο της διακυβέρνησής του, το ζώδιο του Κριού», τονίζοντας ότι πρόκειται για μια θέση όπου ο πλανήτης εκφράζει στο μέγιστο τις ιδιότητές του. «Σε ένα ζώδιο που έχει δύναμη, έχει σθένος, έχει θάρρος, έχει γενναιότητα, του αρέσει να παίρνει ρίσκο, είναι λίγο ατρόμητος», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι αυτή η έντονη ενέργεια δεν έχει μεγάλη διάρκεια. Για να το κάνει πιο κατανοητό, χρησιμοποίησε ένα αθλητικό παράδειγμα: «Αν έχεις έναν Άρη στον Κριό, είσαι φανταστικός στο να έχεις γρήγορη εκκίνηση, να πας πολύ γρήγορα, αλλά για λίγο. Αν πρέπει να κάνεις μαραθώνιο, πάμε στον Άρη στον Αιγόκερω».

Αναφερόμενη στη σημασία αυτής της διέλευσης, τόνισε ότι «ο Άρης έχει να κάνει με τη δράση μας», κάτι που σημαίνει ότι η είσοδός του στον Κριό ενισχύει την ταχύτητα, την αποφασιστικότητα και τις πρωτοβουλίες. «Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μπαίνει σε ένα ζώδιο που είναι περισσότερο της ταχύτητας και από την άλλη είναι και των πρωτοβουλιών και της αποφασιστικότητας», είπε η Άση.

Παράλληλα, προειδοποίησε για τις προκλήσεις που θα εμφανιστούν μετά το Πάσχα, όταν ο Άρης θα συναντήσει τον Κρόνο: «Όταν πας και πέφτεις πάνω στον Κρόνο είναι σαν να πηγαίνεις με δύναμη και φόρα, να πέφτεις πάνω σε έναν τοίχο». Η ίδια εξήγησε ότι εκείνη η περίοδος θα φέρει εμπόδια και καθυστερήσεις, γι’ αυτό και απαιτείται περισσότερη ψυχραιμία.

Συνολικά, η αστρολόγος επεσήμανε ότι μέχρι τις 19 Μαΐου πρόκειται για μια φάση που μπορεί να αξιοποιηθεί δημιουργικά, αρκεί να υπάρξει σωστή διαχείριση της ενέργειας. Πρόκειται για μια περίοδο που ευνοεί τη δράση, αλλά χρειάζεται μέτρο, ώστε ο αρχικός ενθουσιασμός να μη χαθεί μπροστά στις πρώτες δυσκολίες.

