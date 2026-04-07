Audi A2 e-tron: Πότε έρχεται το νέο ηλεκτρικό μοντέλο

Το τρώτο σκίτσο αποκαλύπτει την σιλουέτα του μοντέλου

07.04.26 , 12:32 Audi A2 e-tron: Πότε έρχεται το νέο ηλεκτρικό μοντέλο
Πρώτη Δημοσίευση: 07.04.26, 11:32
Audi A2 e-tron: Πότε έρχεται το νέο ηλεκτρικό μοντέλο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Audi διευρύνει το αμιγώς ηλεκτρικό της χαρτοφυλάκιο και ανακοινώνει το νέο Audi A2 e-tron, το οποίο θα πραγματοποιήσει την παγκόσμια πρεμιέρα του το φθινόπωρο του 2026. Με τη νέα αυτή πρόταση στην compact κατηγορία, η μάρκα με τους τέσσερις κύκλους ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της στην premium ηλεκτρική κινητικότητα και διευρύνει με ουσιαστικό τρόπο την πρόσβαση σε αυτήν.

Το νέο Audi A2 e-tron θα κατασκευάζεται στο Ίνγκολσταντ, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία της γερμανικής έδρας της Audi στην πορεία προς την πλήρη ηλεκτροκίνηση. Μια πρώτη εικόνα του μοντέλου δίνεται ήδη μέσα από το αρχικό σχεδιαστικό σκίτσο, το οποίο αποκαλύπτει τη σιλουέτα του επερχόμενου compact οχήματος.

Όπως δήλωσε ο CEO της Audi, Gernot Döllner, στο πλαίσιο του Annual Media Conference της εταιρείας: «Ακούσαμε. Οι πελάτες μας θέλουν ηλεκτρική κινητικότητα που να εντυπωσιάζει στην καθημερινότητα. Το A2 e-tron είναι η δέσμευσή μας να προσφέρουμε ακριβώς αυτό – αποδοτικό, compact και με αυτοπεποίθηση. Κάνουμε την είσοδο στον ηλεκτρικό κόσμο της Audi πιο εύκολη και πιο ουσιαστική από ποτέ».

Η αγορά των compact ηλεκτρικών οχημάτων συνεχίζει να αναπτύσσεται, ιδιαίτερα στα μεγάλα ευρωπαϊκά αστικά κέντρα. Με το νέο A2 e-tron, η Audi απευθύνεται σε ένα ευρύ διεθνές κοινό που αναζητά καθημερινή χρηστικότητα στην πόλη, βιωσιμότητα, υψηλή αποδοτικότητα και ψηφιακή συνδεσιμότητα. Παράλληλα, το νέο μοντέλο ενισχύει ένα χαρτοφυλάκιο νεότερο, πιο σαφές και ολοένα πιο ηλεκτρικό, καθιστώντας την είσοδο στη μάρκα πιο σύγχρονη και πιο επίκαιρη για νέα κοινά-στόχους.

Η ονομασία A2 e-tron αποτελεί συνειδητή αναφορά στο Audi A2, το οποίο πριν από περισσότερα από 25 χρόνια ξεχώρισε για την πρωτοποριακή του προσέγγιση στην αποδοτικότητα και την αστική κινητικότητα. Σήμερα, το νέο A2 e-tron μεταφέρει αυτή τη φιλοσοφία στην εποχή της ηλεκτροκίνησης.

Η παραγωγή του νέου μοντέλου στο εργοστάσιο του Ίνγκολσταντ αποτελεί ακόμη ένα βήμα στη συστηματική μετατροπή των εργοστασίων της Audi στη Γερμανία και την Ευρώπη. Όπως σημείωσε ο Gernot Döllner: «Το A2 e-tron είναι καθοριστικής σημασίας για τη μάρκα μας, αλλά και για τη γερμανική μας έδρα. Με την παραγωγή μιας ακόμη αμιγώς ηλεκτρικής πρότασης στο Ίνγκολσταντ, διασφαλίζουμε θέσεις εργασίας και προσφέρουμε ηλεκτρική κινητικότητα “made in Germany”».

Μετά την παρουσίαση περισσότερων από 20 νέων μοντέλων το 2024 και το 2025, η Audi διαθέτει πλέον το νεότερο χαρτοφυλάκιο έναντι του ανταγωνισμού, από την αμιγώς ηλεκτρική compact κατηγορία έως την premium full-size. Η προϊοντική της δυναμική συνεχίζεται και το 2026, με στρατηγική έμφαση τόσο στην κορυφή της γκάμας όσο και στην compact κατηγορία, μέσα από δύο σημαντικές προσθήκες: το full-size Audi Q9 και το Audi A2 e-tron. Το νέο Audi A2 e-tron θα παρουσιαστεί επίσημα το φθινόπωρο του 2026.

