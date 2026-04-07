SEAJETS: Ακόμα πιο προσιτά ταξίδια σε Άνδρο και Τήνο από τη Ραφήνα

Και φέτος το καλοκαίρι, πρωινά και απογευματινά δρομολόγια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
VIDEOS

STAR.GR
Οικονομια
Πιο Προσιτά Ταξίδια Σε Άνδρο Και Τήνο με την SEAJETS
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η SEAJETS, προκειμένου να διατηρήσει τα ταξίδια προς τα νησιά προσιτά και ευέλικτα για την Ελληνική οικογένεια, έχει ήδη προχωρήσει σε ειδικές προσφορές για εισιτήρια που θα αγοραστούν εντός του Απριλίου, για δρομολόγια από και προς τη Ραφήνα με προορισμούς την Άνδρο και την Τήνο. Οι επιβάτες έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές (από 24.50 € προς Άνδρο και από 29.70 € προς Τήνο), απολαμβάνοντας παράλληλα την ταχύτητα, την άνεση και την αξιοπιστία των σύγχρονων ταχύπλοων της SEAJETS.

seajets andros tinos

Το ελληνικό καλοκαίρι πιο προσιτό, με τις προσφορές της Seajets 

Η SEAJETS φέτος το καλοκαίρι θα προσφέρει από τη Ραφήνα, καθημερινά δρομολόγια, τόσο πρωινά όσο και απογευματινά, δίνοντας τη δυνατότητα στους ταξιδιώτες να επιλέξουν την ώρα που εξυπηρετεί καλύτερα. Όλα τα δρομολόγια πραγματοποιούνται με ταχύπλοα πλοία, εξασφαλίζοντας γρήγορη και ποιοτική μετακίνηση προς τους δημοφιλείς προορισμούς των Κυκλάδων.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της εταιρείας για τη στήριξη της Ελληνικής οικογένειας, του ελληνικού τουρισμού και την ενίσχυση της δυνατότητας για σύντομες αποδράσεις, ακόμη και σε περιόδους αυξημένων οικονομικών πιέσεων και εν γένει ακρίβειας.

seajets islands1

Η άνεση και η ασφάλεια αποτελούν το συγκρκτικό πλεονέκτημα των πλοίων της Seajets

Παράλληλα, από τον Μάιο και έπειτα, η SEAJETS ενισχύει τη σχέση της με το επιβατικό κοινό μέσω νέων προσφορών που θα διατίθενται στο πλαίσιο του προγράμματος πιστότητας SEACLUB. Οι επιβάτες θα έχουν πρόσβαση σε αποκλειστικά προνόμια, εκπτώσεις σε μελλοντικά ταξίδια και ειδικές παροχές που ανταμείβουν τη σταθερή προτίμησή τους.

Η SEAJETS συνεχίζει να επενδύει σε υψηλού επιπέδου πλοία και υπηρεσίες, προσφέροντας πάρα πολλές συνδέσεις και διασυνδέσεις, διασφαλίζοντας ότι οι Κυκλάδες παραμένουν πιο κοντά από ποτέ, τόσο με την ηπειρωτική χώρα όσο και μεταξύ τους.

Περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις:        
-    https://www.seajets.com/el/offers/akoma-pio-prosita-taxidia-se-andro-kai-tino-apo-kai-pros-ti-rafina-me-nees-prosfores
-    210 7107710
-    Στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
SEAJETS
 |
ΑΝΔΡΟΣ
 |
ΡΑΦΗΝΑ
 |
ΤΗΝΟΣ
 |
ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
 |
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ
 |
ΝΗΣΙΑ
 |
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top