Παλλήνη: Μυστήριο με τον νεκρό άνδρα - Το ιδιόχειρο σημείωμα που βρέθηκε

Άνδρας βρέθηκε νεκρός με ταϊράπ γύρω από τον λαιμό του / Βίντεο Σκάι

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση με τον άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός και δεμένος με tie-wraps στη μέση του δρόμου σε περιοχή μεταξύ Παλλήνης και Παιανίας.

Τη σορό του 49χρονου εντόπισαν περαστικοί, οι οποίοι ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία. Το πτώμα βρέθηκε σε σημείο ανάμεσα σε κράσπεδο και χέρσο οικόπεδο, με τα πρώτα στοιχεία να δημιουργούν έντονο προβληματισμό στους ερευνητές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αρχική εκτίμηση του ιατροδικαστή κάνει λόγο για πιθανή αυτοχειρία. Το σενάριο αυτό ενισχύεται από το ιδιόχειρο σημειώμα που βρέθηκε με αποδέκτες τη σύζυγο και τον αδερφό του θύματος, τους οποίους έγραφε ότι αγαπούσε πολύ.

Ωστόσο, οι Αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας, λόγω των δεματικών (tie-wraps) στον λαιμό του θύματος, οι άκρες των οποίων ήταν σε αντίθετες κατευθύνσεις. Επίσης, ο ιατροδικαστής που διενήργησε τη νεκροψία εντόπισε και κάποιες κακώσεις που δε συνάδουν με το σενάριο της αυτοκτονίας.

Τα συγκεκριμένα στοιχεία, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η περιοχή δεν είναι απομονωμένη –καθώς σε κοντινή απόσταση υπάρχουν κατοικίες– ενισχύει τα σενάρια ότι ο άνδρας ενδέχεται να μεταφέρθηκε στο σημείο αφού έχασε τη ζωή του.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ ελέγχουν την ευρύτερη περιοχή για τυχόν κάμερες ασφαλείας που θα μπορούσαν να έχουν καταγράψει ύποπτες κινήσεις. Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί σχετικό οπτικό υλικό.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να αναμένουν και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.