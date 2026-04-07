Μεγάλη Εβδομάδα: Κρύο το βράδυ της Ανάστασης - Με ήπιο καιρό το Πάσχα

Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Μεγάλη Τρίτη 7/4 από το Star

Με καλοκαιρία συνεχίζεται η Μεγάλη Εβδομάδα και τον υδράργυρο να φτάνει τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Ο Απρίλιος όμως, χαρακτηρίζεται από αστάθεια. Έτσι, το ανοιξιάτικο σκηνικό του καιρού δε θα κρατήσει για πολύ, καθώς από τη Μεγάλη Πέμπτη 9/4 θα παραπέμπει περισσότερο σε φθινοπωρινό.

Πάντως, μέχρι την Κυριακή του Πάσχα θα επιστρέψουμε στις ανοιξιάτικες μέρες και σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων, ο καιρός θα είναι σύμμαχος για το ψήσιμο του οβελία.

ΕΜΥ: Αναλυτικά ο καιρός τη Μεγάλη Εβδομάδα

Σήμερα, Μεγάλη Τρίτη 7/4, ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το απόγευμα στα νότια πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 20 με 22 βαθμούς και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τη Μεγάλη Τετάρτη 8/4

Στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και την Κρήτη τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με πρόσκαιρους όμβρους κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου.

Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα βόρεια που γρήγορα θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα ανατολικά και νότια πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Το μεσημέρι στα βορειοανατολικά θα στραφούν σε ανατολικούς βορειοανατολικούς τοπικά έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βορειοανατολικά, όμως στις υπόλοιπες περιοχές θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Θα φτάσει στα βόρεια τους 17 με 19 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, το Ιόνιο και την ανατολική νησιωτική χώρα τους 20 με 22 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τη Μεγάλη Πέμπτη 9/4

Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες πρόσκαιρους όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και την Κρήτη. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρεια. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βορειοανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στις περισσότερες περιοχές κυρίως της ανατολικής χώρας θα επανέλθει σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Ο καιρός τη Μεγάλη Παρασκευή 10/4

Στα βορειοανατολικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στα θαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και κυρίως στην ανατολική νησιωτική χώρα θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Από το βράδυ εκ νέου στα βόρεια οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ. Βαθμιαία από τα δυτικά θα στραφούν σε νότιους νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δε θα έχει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός το Μεγάλο Σάββατο 11/4

Στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και πιθανώς κατά τόπους καταιγίδες.

Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6, στα πελάγη 7 και τοπικά στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ. Βαθμιαία στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς όπου και θα εξασθενήσουν.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο στα νότια.

Οι προγνώσεις για τον καιρό την Κυριακή του Πάσχα

Με ήπιο καιρό φαίνεται πως θα κάνουμε Πάσχα, με την ένταση των ανέμων να μειώνεται αλλά και τον υδράργυρο να κυμαίνεται σε κανονική για την εποχή επίπεδα.

«Πάμε στο Πάσχα με ηπιότερο, βελτιωμένο καιρό, λίγα ψιλόβροχα αλλά και αρκετό κρύο με τον υδράργυρο να είναι γύρω στους 15- 16 βαθμούς Κελσίου. Σπάνια ο καιρός χαλάει τη σούβλα εδώ που τα λέμε», σημείωσε ο μετεωρολόγος Τάσος Αρνιακός στην εκπομπή Το Πρωινό.

«Πιο έντονο θα είναι το κρύο αργά το βράδυ και νωρίς το πρωί, επομένως να ντυθούμε καλά για την Περιφορά του Επιταφίου αλλά και το βράδυ της Ανάστασης. Θα κάνει αρκετό κρύο ιδιαίτερα στον ηπειρωτικό κορμό. Το μεσημέρι της Κυριακής του Πάσχα σε πολλές περιοχές, η θερμοκρασία θα είναι στους 20-22 βαθμούς Κελσίου», επισήμανε ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης στο ΟΡΕΝ.

