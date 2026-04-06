Γρίφος ο καιρός το Πάσχα: Βροχές δίνουν τα πρώτα στοιχεία

Τοπικές νεφώσεις και λίγες βροχές μέχρι το απόγευμα αναμένονται σήμερα Μεγάλη Δευτέρα, στην Κρήτη και τα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, ο καιρός θα είναι αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις και λίγες βροχές τις απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει τους 19 με 21 βαθμούς και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Πάσχα: Βροχές βλέπει ο Σάκης Αρναούτογλου

Ο καιρός του Πάσχα παραμένει αβέβαιος, ωστόσο τα πρώτα προγνωστικά στοιχεία δε φαίνεται να είναι καλά για τους εκδρομείς.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Σάκη Αρναούτογλου στο YouTube, τη Μεγάλη Δευτέρα στην Κρήτη θα σημειωθούν κάποιες μπόρες. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν το μεσημέρι κυρίως στα ορεινά της Πελοποννήσου και Στερεάς. Στη συνέχεια ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία στα βόρεια της χώρας θα είναι υψηλότερη και θα φτάσει ακόμα και τους 23 βαθμούς Κελσίου.

Τη Μεγάλη Τρίτη δεν αναμένονται φαινόμενα.

Το μεσημέρι και το απόγευμα της Μεγάλης Τετάρτης, σε ορεινές περιοχές της Θεσσαλίας, της Πελοποννήσου, της Στερεάς και της Αττικής θα αναπτυχθούν νεφώσεις που θα δώσουν τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα προς τα βράδυ θα εξασθενήσουν.

Τη Μεγάλη Πέμπτη αναμένεται να υπάρξει αλλαγή του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας. Στο ανατολικό κομμάτι της χώρας θα συννεφιάσει αρκετά και θα βρέξει κατά τόπους. Ο καιρός όσο βαδίζουμε προς τη Μεγάλη Παρασκευή θα βελτιωθεί ωστόσο από το βράδυ θα σημειωθεί μια νέα αστάθεια από τα βορειοδυτικά.

Τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν για το Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα μια τάση αλλαγής του καιρού, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα.

Το σκηνικό, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου θα παραπέμπει σε φθινόπωρο, παρά σε άνοιξη. Ο φθινοπωρινός καιρός θα διατηρηθεί και τη Δευτέρα του Πάσχα ενώ στη συνέχεια τα φαινόμενα σταδιακά θα εξασθενίσουν.

Κολυδάς: Τρία μοντέλα, τρεις διαφορετικές προγνώσεις

Από την πλευρά του, ο Θοδωρής Κολυδάς, με ανάρτησή του, αναφέρεται στις αμφιβολίες που υπάρχουν για τον καιρό το Πάσχα.

Όπως τονίζει, «αρκεί μια ματιά στην πλατφόρμα του Windy, επιλέγοντας διαδοχικά τα μοντέλα ECMWF, GFS και ICON, για να διαπιστώσει κανείς πόσο αισθητές μπορεί να είναι οι διαφορές στην πρόγνωση».

Σε προηγούμενη ανάρτησή του, ο κ. Κολυδάς αναφέρθηκε στον καιρό της Μεγάλης ΕΒδομάδας, τονίζοντας ότι το πιθανότερο σενάριο παραμένει μια μεταβολή του καιρού μετά τις 8 Απριλίου, με πτώση της θερμοκρασίας, αυξημένη αστάθεια και περισσότερες πιθανότητες βροχών προς το διάστημα 10 - 13 Απριλίου.

«Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το Μεγάλο Σάββατο, όπου το ECMWF δίνει ισχυρότερο σήμα για βροχές, χωρίς όμως να έχουν ακόμη “κλειδώσει” τα τελικά ύψη υετού», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Μαρουσάκης: Ανοιξιάτικος ο καιρός - Πότε «κατεβαίνει» ψυχρό μέτωπο

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης τονίζει ότι Μεγάλη Παρασκευή με Μεγάλο Σάββατο, θα περάσει μια διαταραχή και από τα βόρεια τμήματα της χώρας, οπότε θα πέσει η θερμοκρασία και θα σημειωθούν και κάποιες τοπικές βροχές, μεταξύ Μεγάλης Παρασκευής και Μεγάλου Σαββάτου, μέχρι και το μεσημέρι.

Κοντά στη Μεγάλη Παρασκευή θα κατέβει ψυχρό μέτωπο, με την θερμοκρασία να πέφτει και να συνοδεύεται και από λίγες βροχές.

Σύμφωνα και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, όπως ανέφερε, ο καιρός ξαναφτιάχνει Κυριακή και Δευτέρα του Πάσχα, με ήπιες καιρικές συνθήκες και με τον υδράργυρο να παρουσιάζει μία μικρή άνοδο.

Τσατραφύλλιας: Με ανοιξιάτικο καιρό ξεκινά η Μεγάλη Εβδομάδα, αλλά όχι για πολύ

Με ανοιξιάτικες συνθήκες και σύμμαχο τον καιρό ξεκινά η μεγάλη εβδομάδα, σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια.

Συγκεκριμένα σήμερα Μεγάλη Δευτέρα αναμένεται αρκετή ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, με εξαίρεση λίγες βροχές όπου θα εκδηλωθούν το μεσημέρι στη Στερεά, την Πελοπόννησο την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 21 με 22 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 18 βαθμούς στα νησιά μας. Οι άνεμοι βοριάδες δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες και θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Στην Αττική περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό με τους βοριάδες να μην ξεπερνούν τα 4 μποφόρ στον Ευβοϊκό και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 9 έως 21 βαθμούς.

Την Μεγάλη Τρίτη και την Μεγάλη Τετάρτη θα συνεχιστούν οι πολύ καλές καιρικές συνθήκες με τον υδράργυρο να φτάνει ακόμα και τους 24 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Από τη Μεγάλη Πέμπτη, όμως, η εικόνα φαίνεται να αλλάζει, καθώς η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και η αστάθεια θα ενισχυθεί.

Για το διάστημα από τη Μεγάλη Παρασκευή έως και την Κυριακή του Πάσχα, υπάρχει σημαντική απόκλιση στα προγνωστικά στοιχεία, οπότε χρειάζεται λίγη ακόμη υπομονή για πιο ασφαλή εκτίμηση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 07-04-2026

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά, κυρίως στα βόρεια, πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το απόγευμα στα νότια πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 20 με 22 βαθμούς και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 08-04-2026

Στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και την Κρήτη τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν πρόσκαιροι όμβροι στα ορεινά της Ηπείρου.

Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα βόρεια που γρήγορα θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά πρόσκαιροι όμβροι.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Το μεσημέρι στα βορειοανατολικά θα στραφούν σε βορειοανατολικούς τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά, όμως στις υπόλοιπες περιοχές θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 09-04-2026

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά και την Κρήτη. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βορειοανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βορειοανατολικά ανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα επανέλθει στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10-04-2026

Στα βορειοανατολικά παροδικές νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές.

Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι βαθμιαία θα αυξηθούν και από το βράδυ στα βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και τη νύχτα πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ. Βαθμιαία από τα δυτικά θα στραφούν σε νότιους νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.