Opel: Τα μοντέλα της και οι εντυπωσιακές πωλήσεις

Ο όμιλος Συγγελίδη με μια ολοκληρωμένη και σύγχρονη γκάμα SUV, σε συνδυασμό με το best seller Corsa, η Opel ξεκίνησε δυναμικά το 2026, θέτοντας γερές βάσεις για μια ακόμη εμπορικά επιτυχημένη χρονιά.

To 2026 h Opel, η οποία κατέκτησε τη 2η θέση στις ταξινομήσεις επιβατικών οχημάτων τον Ιανουάριο, παίρνοντας ερίδιο αγοράς 8,8%. Αλλά και στη λιανική αγορά, υπερδιπλασίασε το μερίδιό της, συγκριτικά με τον Ιανουάριο του 2025, σημειώνοντας αύξηση ταξινομήσεων κατά 140%. Η Opel κατέλαβε τη 2η θέση και στην αγορά των αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών οχημάτων με μερίδιο 11,7%.

Το δημοφιλές supermini Opel Corsa. αναδείχθηκε 1ο στην κατηγορία του, καταγράφοντας εντυπωσιακό μερίδιο 20,7%.Και το Opel Mokka όμως ξεχώρισε για τις επιδόσεις του στην αγορά κατά τον Ιανουάριο. Το compact SUV της Opel υπερδιπλασίασε τις ταξινομήσεις του συγκριτικά με τον Ιανουάριο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 116%.

Σημαντική ήταν και η συμβολή του Opel Frontera στα αποτελέσματα της μάρκας. Το πολυδιάστατο SUV, που ξεχωρίζει για την ευρυχωρία, την πρακτικότητα και την ευελιξία του, κατέγραψε 131 ταξινομήσεις τον Ιανουάριο, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 15% των συνολικών ταξινομήσεων επιβατικών οχημάτων της Opel. To Frontera μπορεί να παραγγελθεί σε 5-θέσια ή 7-θέσια διάταξη, ενώ διατίθεται με υβριδικό σύστημα κίνησης ή ως αμιγώς ηλεκτρικό, πάντα σε συνδυασμό με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.