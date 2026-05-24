Καρδίτσα: 46χρονος δρομέας κατέρρευσε και κατέληξε σε αγώνα δρόμου

Ο άτυχος άνδρας που έπαθε ανακοπή καρδιάς ήταν πατέρας δύο παιδιών

Καρδίτσα: 46χρονος Δρομέας Πέθανε Σε Αγώνα Δρόμου
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στον 9ο Πλαστήριο Δρόμο στην Καρδίτσα, 46χρονος δρομέας κατέρρευσε και έχασε τη ζωή του.
  • Ο δρομέας συμμετείχε στη διαδρομή των 10 χλμ και υπέστη ανακοπή καρδιάς.
  • Ήταν πατέρας δύο παιδιών και οι διασώστες του παρείχαν άμεσες πρώτες βοήθειες.
  • Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε στο νοσοκομείο Καρδίτσας.
  • Οι αγώνες και οι απονομές μεταλλίων ματαιώθηκαν λόγω του περιστατικού.

Από ένα θλιβερό περιστατικό επισκιάστηκε ο 9ος Πλαστήριος Δρόμος στην Καρδίτσα, καθώς ένας δρομέας έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Ένας 46χρονος δρομέας, ο οποίος συμμετείχε στη διαδρομή των 10 χλμ, κατέρρευσε κατά τη διάρκεια του αγώνα δρόμου, χάνοντας τις αισθήσεις του. Ο άτυχος άνδρας που έπαθε ανακοπή καρδιάς ήταν πατέρας δύο παιδιών. Οι διασώστες που ήταν ήδη εκεί, έσπευσαν να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες, ενώ κάλεσαν κι ασθενοφόρο, το οποίο τον διακόμισε στο νοσοκομείο Καρδίτσας.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών και της άμεσης διακομιδής στο νοσοκομείο, ο άτυχος άνδρας κατέληξε βυθίζοντας στο πένθος τους την οικογένεια και τα αγαπημένα του πρόσωπα. Οι αγώνες ματαιώθηκαν, όπως και οι απονομές των μεταλλίων στους νικητές.

