Αν περνάς πολλές ώρες στο γραφείο, δεν έχεις χώρο για στρώμα ή απλώς θέλεις κάτι πιο ήπιο για τη μέση και τις αρθρώσεις, οι κοιλιακοί σε καρέκλα είναι μια πρακτική λύση.

Με οκτώ κινήσεις σε καθιστή θέση μπορείς να ενεργοποιήσεις τον κορμό, να δουλέψεις σταθερότητα και να στηρίξεις καλύτερα τη σπονδυλική στήλη, χωρίς να χρειαστεί να ξαπλώσεις στο πάτωμα.

Γιατί οι καθιστές ασκήσεις κορμού έχουν αποτέλεσμα

Η πολύωρη καθιστική θέση συχνά «κλείνει» τους γλουτούς και τους βαθιούς κοιλιακούς, ενώ οι καμπτήρες του ισχίου τείνουν να σφίγγουν.

Όταν αυτό συμβαίνει, η μέση μπορεί να επιβαρύνεται περισσότερο στις καθημερινές κινήσεις, κάτι που συνδέεται με κακή στάση και ενοχλήσεις στη μέση σε πολλούς εργαζόμενους γραφείου.

Ο κορμός δεν είναι μόνο οι «επιφανειακοί» κοιλιακοί. Περιλαμβάνει βαθιούς κοιλιακούς, λοξούς, μυς γύρω από τη σπονδυλική στήλη και το διάφραγμα.

Όλοι μαζί λειτουργούν σαν φυσικός «ιμάντας» που βοηθά να παραμένουν ευθυγραμμισμένα λεκάνη και σπονδυλική στήλη, ενώ υποστηρίζουν ισορροπία και έλεγχο.

Συντάκτης άρθρου: Αγγελική Λάλου