Το εξάγωνο Ήλιου-Ποσειδώνα φέρνει συμφιλίωση, ρομαντισμό και συναίσθημα

Βοηθάει 6 ζώδια βοηθά να εκφράσουν πιο ανοιχτά όσα αισθάνονται

24.05.26 , 12:00
Σχεσεις
Το πιο σημαντικό με αυτή την όψη είναι ότι μας βοηθά να νιώσουμε περισσότερο τους άλλους

Στις 25 Μαΐου 2026, ο Ήλιος από την 3η μοίρα των Διδύμων σχηματίζει εξάγωνο με τον Ποσειδώνα από την 3η μοίρα του Κριού, δημιουργώντας μία από τις πιο τρυφερές και συναισθηματικές όψεις των ημερών. 

Ρομαντισμός, τρυφερότητα και συναισθηματική εγγύτητα

Ο Ήλιος στους Διδύμους ενεργοποιεί την επικοινωνία, τις συζητήσεις, τις επαφές και την ανάγκη να εκφράσουμε όσα νιώθουμε, ενώ ο Ποσειδώνας στον Κριό μαλακώνει τις άμυνες και φέρνει μεγαλύτερη διαίσθηση, ευαισθησία και συναισθηματική κατανόηση.

Το εξάγωνο αυτών των δύο πλανητών δημιουργεί ένα πιο ρομαντικό, ονειρικό και ψυχικά ζεστό κλίμα, βοηθώντας μας να έρθουμε πιο κοντά με ανθρώπους από τους οποίους υπήρξε απόσταση ή ψυχρότητα το προηγούμενο διάστημα.

Είναι μια όψη που ευνοεί τις συμφιλιώσεις, τις επαναπροσεγγίσεις και τις συζητήσεις που φέρνουν μεγαλύτερη οικειότητα και συναισθηματική εγγύτητα.

Η επιρροή αυτή λειτουργεί πολύ θετικά στα ερωτικά και στις προσωπικές σχέσεις, γιατί βοηθά να εκφραστούν πιο εύκολα συναισθήματα που μέχρι τώρα έμεναν κρυμμένα ή δύσκολα λέγονταν ανοιχτά. Οι συζητήσεις αποκτούν περισσότερο συναίσθημα, οι άνθρωποι γίνονται πιο τρυφεροί και αυξάνεται η ανάγκη για ουσιαστική σύνδεση και όχι μόνο για επιφανειακή επικοινωνία.

Δεν αποκλείονται όμορφες εξομολογήσεις, ρομαντικά μηνύματα, επανασυνδέσεις ή γνωριμίες που δημιουργούν αμέσως την αίσθηση ψυχικής οικειότητας και κατανόησης.

Επιπλέον, είναι μια πολύ καλή στιγμή για να πέσουν οι τόνοι και οι εντάσεις, να μαλακώσουν εγωισμοί και να υπάρξει μεγαλύτερη κατανόηση μέσα σε σχέσεις που είχαν περάσει πίεση ή συναισθηματική απόσταση.

Συντάκτης άρθρου: Σοφία Τσιρώνα

