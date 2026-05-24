Τα μάτια ολόκληρης της φίλαθλης Ελλάδας είναι καρφωμένα στον Μεγάλο Τελικό της φετινής Euroleague, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος θα διεξαχθεί το βράδυ της Κυριακής 24 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.

Είναι το αποκορύφωμα μίας συγκλονιστικής σεζόν, γεμάτης εκπλήξεις και ανατροπές, η οποία ολοκληρώνεται με δύο σπουδαίες ομάδες να μονομαχούν για το βαρύτιμο τρόπαιο. 

Εβάν Φουρνιέ / Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Από τη μία, η ...λαβωμένη Βασίλισσα της Ευρώπης, η Ρεάλ Μαδρίτης των 11 τίτλων και της πολύ «βαριάς» λευκής φανέλας, η οποία κατεβαίνει στον Τελικό, αποδεκατισμένη και ουσιαστικά χωρίς σέντερ, καθώς ύστερα από τους Ταβάρες και Λεν, έχασε στον ημιτελικό και τον Γκαρούμπα.

Σέρτζιο Σκαριόλο / Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Από την άλλη, ο Ολυμπιακός που φέτος έδειξε κυριαρχικό πρόσωπο, παίζοντας με απίστευτη σταθερότητα και ωριμότητα, ισοπεδώνοντας στον ημιτελικό την Πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε, και δείχοντας ότι είναι αποφασισμένος να φτάσει μέχρι τέλους.

Το ΟΑΚΑ στο Μαρούσι, θα κατακλυστεί από περισσότερους από 15.000 φίλους των ερυθρόλευκων, οι οποίοι θέλουν να μετατρέψουν την έδρα του «αιωνίου αντιπάλου» σε...Πειραιά, και να σπρώξουν την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, προς τη νίκη.

Γιώργος Μπαρτζώκας / Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης, έχουν αναμετρηθεί άλλες τέσσερις φορές σε Τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Το 1995 στη Σαραγόσα, το 2013 στο Λονδίνο, το 2015 στη Μαδρίτη και το 2023 στο Κάουνας, με τους Ισπανούς να έχουν ρεκόρ 3-1, καθώς μόνο ο Τελικός του 2013, βρήκε νικητή τον Ολυμπιακό.

Σαραγόσα 1995 / Φωτογραφία INTIME 

Λονδίνο 2013 / Φωτογραφία INTIME 

Μαδρίτη 2015 / Φωτογραφία INTIME 

Κάουνας 2023 / Φωτογραφία INTIME
