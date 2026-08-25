Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (25/8) σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Καλοπήγαδο στο Λαύριο Αττικής, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Μάλιστα, γύρω στις 16:00 ήχησε το 112 καλώντας του κατοίκους της περιοχής σε ετοιμότητα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Τρεχαντιέρα της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 25, 2026

Στις 16:15 ήχησε ξανά το 112 για εκκένωση των περιοχών Αγία Μαρίνα και Τσονίμα της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής προς Λεωφόρο Λαυρίου.

Για το έργο της κατάσβεσης 70 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 23 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Καλοπήγαδο Λαυρεωτικής Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 55 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 18 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 25, 2026

Καθόλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.