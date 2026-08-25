Φωτιά τώρα στο Λαύριο: Ήχησε το 112 – Εκκενώνονται Αγία Μαρίνα και Τσονίμα

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής - Σηκώθηκαν 5 εναέρια μέσα

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Facebook / Πυρκαγιά Ενημέρωση

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (25/8) σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Καλοπήγαδο στο Λαύριο Αττικής, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική. 

Μάλιστα, γύρω στις 16:00 ήχησε το 112 καλώντας του κατοίκους της περιοχής σε ετοιμότητα. 

Στις 16:15 ήχησε ξανά το 112 για εκκένωση των περιοχών Αγία Μαρίνα και Τσονίμα της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής προς Λεωφόρο Λαυρίου.

Για το έργο της κατάσβεσης 70 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 23 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

Καθόλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

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