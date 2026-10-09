Η Άση Μπήλιου επέστρεψε μέσα από την εκπομπή «Stars System» με τις αστρολογικές προβλέψεις της για τις επόμενες ημέρες, αναλύοντας το κλίμα που διαμορφώνεται σε σχέσεις και επαγγελματικές συνεργασίες, αλλά και τη Νέα Σελήνη στον Ζυγό που επηρεάζει το συγκεκριμένο Σαββατοκύριακο.

Η αγαπημένη αστρολόγος αναφέρθηκε στις ανατροπές που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα, στους χωρισμούς και στα λεγόμενα «επαγγελματικά διαζύγια», ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάδρομη Αφροδίτη και στις εντάσεις που, σύμφωνα με την αστρολογική της ανάλυση, μπορεί να φέρει.

Η ανάδρομη Αφροδίτη, οι χωρισμοί και οι επαγγελματικές ρήξεις

Η Άση Μπήλιου στάθηκε ιδιαίτερα στις εξελίξεις που αφορούν τόσο τις προσωπικές σχέσεις όσο και τις επαγγελματικές συνεργασίες, φέρνοντας ως παράδειγμα την ανακοίνωση των Ράδιο Αρβύλα ότι σταματούν τη συνεργασία τους με τον ΑΝΤ1.

Όπως υπενθύμισε, παρόμοια αστρολογική συνθήκη είχε παρουσιαστεί και το φθινόπωρο του 2018, όταν η σατιρική εκπομπή είχε ολοκληρώσει για πρώτη φορά τη συνεργασία της με τον σταθμό, πριν ακολουθήσουν άλλες τηλεοπτικές διαδρομές και η επιστροφή της. Η ίδια διευκρίνισε, ωστόσο, πως αυτό δεν σημαίνει ότι τα γεγονότα του παρελθόντος θα επαναληφθούν απαραίτητα με τον ίδιο τρόπο.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Stars System

«Δεν σημαίνει ότι όποιο σενάριο συνέβη το φθινόπωρο του '18 στη ζωή μας θα επαναληφθεί ντε και καλά και τώρα. Αλλά μερικές φορές, ξέρετε, κάποια πράγματα μπορεί να μας θυμίσουν εκείνο εκεί το φθινόπωρο», ανέφερε.

Στη συνέχεια, έκανε λόγο για τις αποκαλύψεις, τα σκάνδαλα και τους χωρισμούς που απασχολούν την επικαιρότητα, είτε πρόκειται για προσωπικές σχέσεις είτε για επαγγελματικές και καλλιτεχνικές συνεργασίες.

«Δεν θα πω κάτι άλλο για όλες αυτές τις αποκαλύψεις, τα σκάνδαλα, τους χωρισμούς. Είτε επαγγελματικά διαζύγια είτε καλλιτεχνικά διαζύγια. Και δεν θα πω τίποτε άλλο, γιατί ακόμη έχουμε δρόμο μπροστά μας», σχολίασε με νόημα.

Η αστρολόγος σημείωσε πως η ανάδρομη Αφροδίτη θα συνεχίσει να βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων, αρχικά στον Σκορπιό και στη συνέχεια στον Ζυγό, με την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης περιόδου να τοποθετείται, σύμφωνα με την ανάλυσή της, στις 14 Νοεμβρίου.

Νέα Σελήνη στον Ζυγό: Τα νέα ξεκινήματα και οι σχέσεις

Στη συνέχεια της εκπομπής, η Άση Μπήλιου επικεντρώθηκε στη Νέα Σελήνη στον Ζυγό, η οποία, όπως εξήγησε, επηρεάζει ήδη τη σημερινή ημέρα και τη διάθεση του Σαββατοκύριακου.

Η συγκεκριμένη Νέα Σελήνη συνδέεται, σύμφωνα με την αστρολογική ερμηνεία της, με νέα ξεκινήματα, κυρίως στον τομέα των σχέσεων, των συνεργασιών και των προσωπικών επιλογών.

Όπως ανέλυσε, σχηματίζει μια θετική όψη με τον Δία, στοιχείο που προσδίδει μια πιο αισιόδοξη και ευνοϊκή χροιά στις εξελίξεις. Ωστόσο, η αντίθεση με τον Κρόνο λειτουργεί περιοριστικά, υπενθυμίζοντας πως χρειάζεται ρεαλισμός και προσεκτική αξιολόγηση των καταστάσεων.

«Μια Νέα Σελήνη πάντα έχει να κάνει με νέα ξεκινήματα. Ειδικά στο ζώδιο του Ζυγού έχει να κάνει με σχέσεις», εξήγησε.

Η ίδια υπογράμμισε πως, ακόμη και όταν παρουσιάζονται νέες ευκαιρίες, δεν θα πρέπει να βιαζόμαστε να ενθουσιαστούμε ή να προχωρήσουμε σε δεσμεύσεις χωρίς να έχουμε εξετάσει όλες τις παραμέτρους.

«Θα πρέπει να μην πέφτουμε με τα μούτρα, να ενθουσιαζόμαστε και να δεσμευόμαστε χωρίς να έχουμε τη μεγάλη εικόνα των πραγμάτων μπροστά μας και χωρίς να πατάμε πολύ γερά τα πόδια μας στη γη», τόνισε.

Το μήνυμα της Άσης Μπήλιου είναι σαφές: τα νέα ξεκινήματα μπορεί να έχουν θετικές προοπτικές, ωστόσο χρειάζονται υπομονή, ψυχραιμία και σωστή κρίση, ιδιαίτερα όταν αφορούν συναισθηματικές αποφάσεις και σημαντικές συνεργασίες.

Ένταση και νεύρα το Σαββατοκύριακο λόγω της όψης Αφροδίτης – Άρη

Ένα ακόμη στοιχείο στο οποίο στάθηκε η αστρολόγος ήταν η όψη που σχηματίζει η ανάδρομη Αφροδίτη με τον Άρη, λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή.

Σύμφωνα με την ανάλυσή της, η συγκεκριμένη όψη προσθέτει ένα πιο έντονο και απρόβλεπτο στοιχείο στο κλίμα του Σαββατοκύριακου, με πιθανότητα αυξημένων πιέσεων, εκνευρισμού και συγκρούσεων.

Όπως εξήγησε, ο συνδυασμός των αστρολογικών επιρροών κάνει ακόμη πιο σημαντική τη διατήρηση της ψυχραιμίας, καθώς οι αντιδράσεις μπορεί να είναι πιο έντονες από το συνηθισμένο.

«Έχουμε ένα στοιχείο λίγο πιο έκρυθμο μέσα στο Σαββατοκύριακο. Υπάρχουν μεγαλύτερες πιέσεις, μεγαλύτερες εντάσεις, περισσότερα νεύρα ίσως», ανέφερε.

Και πρόσθεσε πως χρειάζεται να είμαστε προετοιμασμένοι για ενδεχόμενες δύσκολες συμπεριφορές, αποφεύγοντας τις παρορμητικές αντιδράσεις.

«Θα πρέπει να είμαστε πιο προετοιμασμένοι για κάπως έκρυθμες συμπεριφορές και θα πρέπει, όσο γίνεται, να είμαστε ψύχραιμοι», τόνισε.

Η Άση Μπήλιου αναφέρθηκε, επίσης, στη σύνδεση που γίνεται παραδοσιακά στην αστρολογία ανάμεσα στις φάσεις της Σελήνης και σε μετεωρολογικές ή γεωφυσικές αστάθειες, χωρίς να παρουσιάζει τέτοιες εξελίξεις ως βεβαιότητα.

Το μυστικό της Ήρας: Ποιος είναι ο ιδανικός σύντροφος για εσάς

Πέρα από τις προβλέψεις για τη Νέα Σελήνη και την ανάδρομη Αφροδίτη, η εκπομπή «Stars System» ασχολήθηκε και με ένα διαφορετικό αστρολογικό θέμα: τον αστεροειδή Ήρα στον γενέθλιο χάρτη.

Η Άση Μπήλιου εξήγησε πως η θέση της Ήρας στον γενέθλιο αστρολογικό χάρτη μπορεί, σύμφωνα με την αστρολογική προσέγγιση, να δώσει ενδείξεις για τον τύπο συντρόφου που αναζητά κάποιος σε μια μακροχρόνια σχέση.

«Πάμε στους αστεροειδείς. Σε ποιο ζώδιο βρίσκεται ο αστεροειδής Ήρα στον γενέθλιο χάρτη σας; Ποιος είναι ο τύπος συντρόφου που έχετε ανάγκη; Αυτό μας δείχνει ποιος είναι ο ιδανικός σύντροφος», ανέφερε.

Όπως διευκρίνισε, η συγκεκριμένη ανάλυση δεν αφορά μια περιστασιακή γνωριμία, αλλά έναν σύντροφο ζωής και τα χαρακτηριστικά που μπορεί να αναζητά κάποιος σε μια σταθερή και ουσιαστική σχέση.

Παράλληλα, η θέση της Ήρας στον οίκο του γενέθλιου ωροσκοπίου εξετάζεται, σύμφωνα με την αστρολογική ερμηνεία, ως ένδειξη για τις συνθήκες ή τους τομείς της ζωής μέσα από τους οποίους μπορεί να προκύψει μια σημαντική γνωριμία.

Η αστρολόγος κάλεσε τους τηλεθεατές να αναζητήσουν αυτά τα δύο στοιχεία στον γενέθλιο χάρτη τους, προκειμένου να μάθουν περισσότερα για το συγκεκριμένο θέμα.

Η ανάδρομη Αφροδίτη και η Νέα Σελήνη στον Ζυγό βρέθηκαν, έτσι, στο επίκεντρο του «Stars System», με την Άση Μπήλιου να επισημαίνει πως το επόμενο διάστημα χρειάζεται ψυχραιμία, ρεαλισμός και προσοχή πριν από κάθε σημαντική απόφαση.