Μαζί για πρώτη φορά τηλεοπτικά βρέθηκαν η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος στο 1% Club και απόλαυσαν μια βραδιά γεμάτη ευρηματικές ερωτήσεις και απρόσμενες απαντήσεις!

Ο παρουσιαστής, όπως είπε, πωρώθηκε απαντώντας σωστά σε όλες τις ερωτήσεις, όμως όταν ο Πέτρος Πολυχρονίδης τον αποθέωσε, εκείνος έκανε το πρώτο του λάθος και δεν μπόρεσε να βρει το τσιουάουα.

Τότε με το χιούμορ που τον διακρίνει χαρακτήρισε τον παρουσιαστή “κατσικοπόδαρο”.

Πέτρος Πολυχρονίδης