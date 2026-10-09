Μαζί για πρώτη φορά τηλεοπτικά βρέθηκαν η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος στο 1% Club και απόλαυσαν μια βραδιά γεμάτη ευρηματικές ερωτήσεις και απρόσμενες απαντήσεις!
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Ο παρουσιαστής, όπως είπε, πωρώθηκε απαντώντας σωστά σε όλες τις ερωτήσεις, όμως όταν ο Πέτρος Πολυχρονίδης τον αποθέωσε, εκείνος έκανε το πρώτο του λάθος και δεν μπόρεσε να βρει το τσιουάουα.
Τότε με το χιούμορ που τον διακρίνει χαρακτήρισε τον παρουσιαστή “κατσικοπόδαρο”.
Πέτρος Πολυχρονίδης
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