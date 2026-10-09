1% Club: Παπαγεωργίου & Ουγγαρέζος στην πρώτη τους κοινή εμφάνιση

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το 1% Club επιστρέφει με νέες προκλήσεις και παίκτες, με παρουσιαστή τον Πέτρο Πολυχρονίδη.
  • Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος κάνουν την πρώτη τους κοινή εμφάνιση.
  • Ανάμεσα στους 100 παίκτες υπάρχουν ενδιαφέροντες χαρακτήρες, όπως μια μέλλουσα μαμά διδύμων και ένας πρώην κρεοπώλης.
  • Ένας παίκτης υπόσχεται ταξίδι με την αδελφή του και την Παπαγεωργίου αν φτάσει στο 5%.
  • Το 1% Club ανατρέπει τα δεδομένα των game shows στην τηλεόραση.

Το 1% Club επιστρέφει με νέες προκλήσεις λογικής, ανατροπές και ξεχωριστούς παίκτες!

1% Club: Μεγάλη πρεμιέρα με Μελίνα Ασλανίδου και Σοφία Βογιατζάκη!

1% Club: Παπαγεωργίου & Ουγγαρέζος στην πρώτη τους κοινή εμφάνιση

Απόψε, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, ο Πέτρος Πολυχρονίδης υποδέχεται στο 1% Club την Ηλιάνα Παπαγεωργίου και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, στην πρώτη τους κοινή εμφάνιση, για μια βραδιά γεμάτη ευρηματικές ερωτήσεις και απρόσμενες απαντήσεις!

Ανάμεσα στους 100 παίκτες που διεκδικούν μια θέση στο 1% Club, συναντάμε μια μέλλουσα μαμά διδύμων, έναν πρώην κρεοπώλη που έκανε στροφή στην επαγγελματική του ζωή και έναν παίκτη αποφασισμένο να πάρει εκδίκηση για την αδελφή του, φτάνοντας τουλάχιστον μέχρι το 5%! Αν τα καταφέρει, μάλιστα, υπόσχεται ταξίδι με την αδελφή του και την Ηλιάνα Παπαγεωργίου!

Στην παρέα βρίσκονται ακόμη μια αεροσυνοδός που… μας δείχνει την έξοδο, ένας επίδοξος επιχειρηματίας με όνειρο να δημιουργήσει χώρο δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά, ένας παίκτης με γαλλικές ρίζες που παραδίδει μαθήματα γαλλικών στον Πέτρο Πολυχρονίδη, αλλά και ένας δάσκαλος μουσικής και μαέστρος παιδικών χορωδιών.

Θα καταφέρει ο Νικόλας να μπει στο Club του 1%; - Η Βογιατζάκη τον στήριξε!

Ποιοι θα καταφέρουν να φτάσουν μέχρι το τέλος και να διεκδικήσουν το μεγάλο έπαθλο; Και ποιος θα σκεφτεί όπως μόνο το 1% του πληθυσμού;

1% Club, το παγκόσμιο τηλεοπτικό φαινόμενο, ήρθε για να ανατρέψει όλα όσα ξέρατε για τα prime time game shows!

1% Club: Παπαγεωργίου & Ουγγαρέζος στην πρώτη τους κοινή εμφάνιση

Γιατί η απάντηση βρίσκεται πάντα μπροστά στα μάτια σου!

Δείτε όλα τα επεισόδια του 1% Club

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
1% CLUB
 |
ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
 |
ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΥΓΓΑΡΕΖΟΣ
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