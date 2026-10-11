Αργύρης Πανταζάρας - Σίσσυ Τουμάση: Θα γίνουν γονείς για πρώτη φορά

Τρία χρόνια μετά τον γάμο τους στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης

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Αργύρης Πανταζάρας - Σίσσυ Τουμάση: Θα γίνουν γονείς για πρώτη φορά
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Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Εφημερίδα RealLife/Φωτογραφίες NDP Photo Agency
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σίσσυ Τουμάση είναι σε προχωρημένη εγκυμοσύνη και θα γίνει μητέρα για πρώτη φορά με τον Αργύρη Πανταζάρα.
  • Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Οκτώβριο του 2023 στο Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη, σε στενό κύκλο.
  • Η επιλογή της Κωνσταντινούπολης για τον γάμο είχε προσωπική σημασία για τη Σίσσυ Τουμάση, τιμώντας τη μνήμη της μητέρας της.
  • Η γνωριμία τους προήλθε από θεατρική συνεργασία, με χιούμορ να περιγράφουν τη σύνδεσή τους μέσω της υποκριτικής.
  • Η είδηση του γάμου δημοσιοποιήθηκε αργότερα, καθώς το ζευγάρι ήθελε να κρατήσει το γεγονός μακριά από τη δημοσιότητα.

Η Σίσσυ Τουμάση βρίσκεται σε προχωρημένη εγκυμοσύνη και μαζί με τον Αργύρη Πανταζάρα ετοιμάζονται να γίνουν γονείς για πρώτη φορά. Την πληροφορία μετέφερε δημοσίευμα της Real Life, το οποίο υπογράφει η δημοσιογράφος Κορύνα Μανταγαρη, με τα σχετικά ρεπορτάζ να αναφέρουν ότι το ζευγάρι βρίσκεται μπροστά σε ένα νέο κεφάλαιο της κοινής του ζωής. 

Αργύρης Πανταζάρας: Φωτογράφισε τη σύζυγό του Σίσσυ Τουμάση, χωρίς μαγιό!

Μάλιστα, στην πρόσφατη πρεμιέρα της ταινίας Η Βαλίτσα, η ηθοποιός φρόντισε να καλύψει την κοιλίτσα της φορώντας ένα ιδιαίτερα φαρδύ τζάκετ.

Αργύρης Πανταζάρας - Σίσσυ Τουμάση: Θα γίνουν γονείς για πρώτη φορά

Αργύρης Πανταζάρας - Σίσσυ Τουμάση: Θα γίνουν γονείς για πρώτη φορά

Η γνωριμία μέσα από το θέατρο

Ο Αργύρης Πανταζάρας και η Σίσσυ Τουμάση γνωρίζονταν ήδη αρκετά χρόνια, όμως μια θεατρική συνεργασία ήταν εκείνη που τους έφερε πιο κοντά. Η κοινή τους σχέση με την υποκριτική και το θέατρο καταγράφεται ως βασικό σημείο επαφής στην προσωπική και επαγγελματική τους πορεία.

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Σε κοινή τους συνέντευξη το 2023, ο Αργύρης Πανταζάρας είχε περιγράψει με χιούμορ το πώς συνδέθηκε η γνωριμία τους με τη θεατρική δουλειά που μοιράστηκαν, αναφέροντας ότι η παράσταση στην οποία συμμετείχαν είχε θέμα τα ξόρκια αγάπης και ότι κάποια από αυτά τελικά λειτούργησαν και στη ζωή τους.

Αργύρης Πανταζάρας - Σίσσυ Τουμάση: Θα γίνουν γονείς για πρώτη φορά

Ο γάμος στο Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη

Τον Οκτώβριο του 2023, οι δύο ηθοποιοί παντρεύτηκαν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη. Η τελετή έγινε σε στενό κύκλο, με το ζευγάρι να επιλέγει να κρατήσει το γεγονός μακριά από τη δημοσιότητα εκείνη τη στιγμή.

Η είδηση του γάμου έγινε γνωστή αργότερα, αφού ο Αργύρης Πανταζάρας και η Σίσσυ Τουμάση είχαν αποφασίσει να μην τη δημοσιοποιήσουν άμεσα. Το πού έγινε ο γάμος είχε ιδιαίτερη σημασία για τη Σίσσυ Τουμάση, καθώς η Κωνσταντινούπολη συνδέεται με την οικογενειακή της ιστορία. 

Πανταζάρας - Τουμάση: Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες από τον γάμο τους

Η επιλογή της Κωνσταντινούπολης είχε προσωπικό φορτίο για τη Σίσσυ Τουμάση, αφού από εκεί καταγόταν η μητέρα της, η οποία δεν βρίσκεται πια στη ζωή. Όπως είχε εξηγήσει η ίδια, η απόφαση να γίνει εκεί ο γάμος ήταν ένας τρόπος να τιμήσει τη μνήμη της μητέρας της και να αισθανθεί ότι ήταν κοντά της σε μια τόσο σημαντική στιγμή.

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ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΝΤΑΖΑΡΑ
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ΣΙΣΣΥ ΤΟΥΜΑΣΗ
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