Η Σίσσυ Τουμάση βρίσκεται σε προχωρημένη εγκυμοσύνη και μαζί με τον Αργύρη Πανταζάρα ετοιμάζονται να γίνουν γονείς για πρώτη φορά. Την πληροφορία μετέφερε δημοσίευμα της Real Life, το οποίο υπογράφει η δημοσιογράφος Κορύνα Μανταγαρη, με τα σχετικά ρεπορτάζ να αναφέρουν ότι το ζευγάρι βρίσκεται μπροστά σε ένα νέο κεφάλαιο της κοινής του ζωής.

Μάλιστα, στην πρόσφατη πρεμιέρα της ταινίας Η Βαλίτσα, η ηθοποιός φρόντισε να καλύψει την κοιλίτσα της φορώντας ένα ιδιαίτερα φαρδύ τζάκετ.

Η γνωριμία μέσα από το θέατρο

Ο Αργύρης Πανταζάρας και η Σίσσυ Τουμάση γνωρίζονταν ήδη αρκετά χρόνια, όμως μια θεατρική συνεργασία ήταν εκείνη που τους έφερε πιο κοντά. Η κοινή τους σχέση με την υποκριτική και το θέατρο καταγράφεται ως βασικό σημείο επαφής στην προσωπική και επαγγελματική τους πορεία.

Σε κοινή τους συνέντευξη το 2023, ο Αργύρης Πανταζάρας είχε περιγράψει με χιούμορ το πώς συνδέθηκε η γνωριμία τους με τη θεατρική δουλειά που μοιράστηκαν, αναφέροντας ότι η παράσταση στην οποία συμμετείχαν είχε θέμα τα ξόρκια αγάπης και ότι κάποια από αυτά τελικά λειτούργησαν και στη ζωή τους.

Ο γάμος στο Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη

Τον Οκτώβριο του 2023, οι δύο ηθοποιοί παντρεύτηκαν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη. Η τελετή έγινε σε στενό κύκλο, με το ζευγάρι να επιλέγει να κρατήσει το γεγονός μακριά από τη δημοσιότητα εκείνη τη στιγμή.

Η είδηση του γάμου έγινε γνωστή αργότερα, αφού ο Αργύρης Πανταζάρας και η Σίσσυ Τουμάση είχαν αποφασίσει να μην τη δημοσιοποιήσουν άμεσα. Το πού έγινε ο γάμος είχε ιδιαίτερη σημασία για τη Σίσσυ Τουμάση, καθώς η Κωνσταντινούπολη συνδέεται με την οικογενειακή της ιστορία.

Η επιλογή της Κωνσταντινούπολης είχε προσωπικό φορτίο για τη Σίσσυ Τουμάση, αφού από εκεί καταγόταν η μητέρα της, η οποία δεν βρίσκεται πια στη ζωή. Όπως είχε εξηγήσει η ίδια, η απόφαση να γίνει εκεί ο γάμος ήταν ένας τρόπος να τιμήσει τη μνήμη της μητέρας της και να αισθανθεί ότι ήταν κοντά της σε μια τόσο σημαντική στιγμή.