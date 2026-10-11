Η Σίσσυ Τουμάση βρίσκεται σε προχωρημένη εγκυμοσύνη και μαζί με τον Αργύρη Πανταζάρα ετοιμάζονται να γίνουν γονείς για πρώτη φορά. Την πληροφορία μετέφερε δημοσίευμα της Real Life, το οποίο υπογράφει η δημοσιογράφος Κορύνα Μανταγαρη, με τα σχετικά ρεπορτάζ να αναφέρουν ότι το ζευγάρι βρίσκεται μπροστά σε ένα νέο κεφάλαιο της κοινής του ζωής.
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Μάλιστα, στην πρόσφατη πρεμιέρα της ταινίας Η Βαλίτσα, η ηθοποιός φρόντισε να καλύψει την κοιλίτσα της φορώντας ένα ιδιαίτερα φαρδύ τζάκετ.
Η γνωριμία μέσα από το θέατρο
Ο Αργύρης Πανταζάρας και η Σίσσυ Τουμάση γνωρίζονταν ήδη αρκετά χρόνια, όμως μια θεατρική συνεργασία ήταν εκείνη που τους έφερε πιο κοντά. Η κοινή τους σχέση με την υποκριτική και το θέατρο καταγράφεται ως βασικό σημείο επαφής στην προσωπική και επαγγελματική τους πορεία.
Σε κοινή τους συνέντευξη το 2023, ο Αργύρης Πανταζάρας είχε περιγράψει με χιούμορ το πώς συνδέθηκε η γνωριμία τους με τη θεατρική δουλειά που μοιράστηκαν, αναφέροντας ότι η παράσταση στην οποία συμμετείχαν είχε θέμα τα ξόρκια αγάπης και ότι κάποια από αυτά τελικά λειτούργησαν και στη ζωή τους.
Ο γάμος στο Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη
Τον Οκτώβριο του 2023, οι δύο ηθοποιοί παντρεύτηκαν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη. Η τελετή έγινε σε στενό κύκλο, με το ζευγάρι να επιλέγει να κρατήσει το γεγονός μακριά από τη δημοσιότητα εκείνη τη στιγμή.
Η είδηση του γάμου έγινε γνωστή αργότερα, αφού ο Αργύρης Πανταζάρας και η Σίσσυ Τουμάση είχαν αποφασίσει να μην τη δημοσιοποιήσουν άμεσα. Το πού έγινε ο γάμος είχε ιδιαίτερη σημασία για τη Σίσσυ Τουμάση, καθώς η Κωνσταντινούπολη συνδέεται με την οικογενειακή της ιστορία.
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Η επιλογή της Κωνσταντινούπολης είχε προσωπικό φορτίο για τη Σίσσυ Τουμάση, αφού από εκεί καταγόταν η μητέρα της, η οποία δεν βρίσκεται πια στη ζωή. Όπως είχε εξηγήσει η ίδια, η απόφαση να γίνει εκεί ο γάμος ήταν ένας τρόπος να τιμήσει τη μνήμη της μητέρας της και να αισθανθεί ότι ήταν κοντά της σε μια τόσο σημαντική στιγμή.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.