Αργύρης Πανταζάρας: Φωτογράφισε τη σύζυγό του Σίσσυ Τουμάση, χωρίς μαγιό!

Ο γνωστός ηθοποιός Αργύρης Πανταζάρας κι η σύζυγός του, η επίσης ταλαντούχα ηθοποιός Σίσσυ Τουμάση, απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές, μοιραζόμενοι με τους followers τους μερικές από τις πιο όμορφες στιγμές τους.

Αργύρης Πανταζάρας: Το SUP του ζευγαριού στην ερημική παραλία! /Φωτογραφία Instagram

Το αγαπημένο ζευγάρι, λίγους μήνες πριν γιορτάσει τη δεύτερη επέτειο του γάμου του, δείχνει πιο ερωτευμένο από ποτέ, με τις αναρτήσεις του στα social media να μαρτυρούν την ευτυχία τους.

Ο Αργύρης Πανταζάρας δημοσίευσε πρόσφατα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες από τις αποδράσεις τους, ανάμεσα στις οποίες ξεχώρισε μια από μια απομονωμένη παραλία. Στη συγκεκριμένη φωτογραφία, η Σίσσυ Τουμάση ποζάρει στα βράχια σε μια καλλιτεχνική, άκρως... αισθησιακή λήψη χωρίς το μαγιό της!

Η ανάρτηση του Αργύρη Πανταζάρα /Φωτογραφία Instagram

Το ζευγάρι επισφράγισε τη σχέση του με τον γάμο του τον Νοέμβριο του 2023 στο Φανάρι της Κωνσταντινούπολης, σε μια κίνηση που αιφνιδίασε ευχάριστα το κοινό. Σε παλαιότερη συνέντευξή του, ο Αργύρης Πανταζάρας είχε μιλήσει για αυτή την απόφαση με έναν ιδιαίτερα φιλοσοφημένο τρόπο, δηλώνοντας: «Ταξιδέψαμε, πήραμε την οικογένεια και τους κάναμε ένα δώρο ταξίδι, γυρίσαμε παντρεμένοι. Σε μια εποχή που όλοι φοβούνται τη δέσμευση, φοβούνται τους γάμους, τις τελετές, για εμένα σημαίνει πως για να το κάνεις αυτό γιορτάζεις την ένωση, τη δέσμευση και δεσμεύομαι απέναντί σου όσο πάει. Άλλο δεσμευμένος και άλλο δέσμιος». Η δήλωση αυτή αντικατοπτρίζει την πίστη του στην έννοια της δέσμευσης ως μια πράξη ελευθερίας κι επιλογής, όχι ως περιορισμό.

Ο Αργύρης Πανταζάρας κι η Σίσσυ Τουμάση γνωρίστηκαν κι ερωτεύθηκαν στο θέατρο! /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Οι δύο ηθοποιοί, εκτός από τη χαρά της προσωπικής τους ζωής, συνεχίζουν να διαπρέπουν και στον επαγγελματικό τους χώρο, με τους θαυμαστές τους να αναμένουν με ανυπομονησία τα επόμενα καλλιτεχνικά τους βήματα.