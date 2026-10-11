Ριάντ: 12 νεκροί από την επίθεση των Χούθι στο αεροδρόμιο

«Η πιο πολύνεκρη επίθεση στο βασίλειο τα τελευταία 10 και πλέον χρόνια»

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Πρώτη Δημοσίευση: 11.10.26, 09:21
Επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ/ Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star 10/10/26

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Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 309 τραυματίστηκαν από την πυραυλική επίθεση εναντίον του διεθνούς αεροδρομίου του Ριάντ χθες Σάββατο, την πιο πολύνεκρη στο βασίλειο τα τελευταία δέκα και πλέον χρόνια, ανακοίνωσαν οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας.

Σαουδική Αραβία: Έκρηξη στο αεροδρόμιο του Ριάντ - Πέντε σοβαρά τραυματίες

Το βασίλειο κατηγορεί για την επίθεση το υεμενίτικο κίνημα ανταρτών Ανσαραλά, γνωστό επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του των Χούθι, που πρόσκειται στο Ιράν.

Kόσμος συγκεντρωμένος έξω από στάση του μετρό κοντά στο αεροδρόμιο του Ριάντ/ AP Photo

Kόσμος συγκεντρωμένος έξω από στάση του μετρό κοντά στο αεροδρόμιο του Ριάντ/ AP Photo

Τα θύματα της επίθεσης είναι τέσσερις υπήκοοι Σαουδικής Αραβίας και οκτώ αλλοδαποί, ανάμεσά τους ένας Αμερικανός πολίτης.

«Αυτό που έγινε στη Σαουδική Αραβία δεν είναι αποδεκτό», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους, προσθέτοντας πως έχει σκοπό να συζητήσει τηλεφωνικά πολύ σύντομα με τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Kόσμος συγκεντρωμένος έξω από στάση του μετρό κοντά στο αεροδρόμιο του Ριάντ/ AP Photo

Kόσμος συγκεντρωμένος έξω από στάση του μετρό κοντά στο αεροδρόμιο του Ριάντ/ AP Photo

Από την επίθεση τραυματίστηκαν 309 άνθρωποι, κάποιοι από τους οποίους βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Η λειτουργία του αεροδρομίου ανεστάλη μετά το πλήγμα.

Προειδοποίηση για σκληρή απάντηση από τη Σαουδική Αραβία

Η στρατιωτική συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία χαρακτήρισε το χτύπημα «έγκλημα πολέμου» και προειδοποίησε με άμεση και σκληρή απάντηση, ενώ παράλληλα κατάφερε να αναχαιτίσει άλλον έναν πυραύλο πάνω από σαουδαραβικό έδαφος. 

Την ίδια στιγμή, ο ΟΗΕ καταδίκασε έντονα τις επιθέσεις σε αμάχους προειδοποιώντας για επικίνδυνη κλιμάκωση, την ώρα που ξένες πρεσβείες συνέστησαν στο προσωπικό τους να αποφεύγει τις μετακινήσεις μέσω του αεροδρομίου.

Η αυξανόμενη απειλή και το ενδεχόμενο αμερικανικής εμπλοκής

Το εύρος και η συχνότητα αυτών των επιθέσεων είναι πρωτοφανή από το 2014, απειλώντας άμεσα τόσο την ασφάλεια της περιοχής όσο και μια επικείμενη μεγάλη διεθνή επενδυτική διάσκεψη στη Σαουδική Αραβία. Η Ανσαραλά είχε ανακοινώσει την Τετάρτη και την Πέμπτη ότι έβαλε στο στόχαστρο τον αερολιμένα του Ριάντ. Τρεις υπήκοοι Σαουδικής Αραβίας, ανάμεσά τους πιλότος, σκοτώθηκαν την Πέμπτη. Υπήκοοι της Αιγύπτου, της Αλγερίας και του Σουδάν σκοτώθηκαν την Τετάρτη.

Βίντεο από την επίθεση των Χούθι στο αεροδρόμιο του Ριάντ, την Πέμπτη 9/10/ ΑΡ

Βίντεο από την επίθεση των Χούθι στο αεροδρόμιο του Ριάντ, την Πέμπτη 9/10/ ΑΡ

Παράλληλα, με φόντο την αυξανόμενη αυτή απειλή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αμερικανικής στρατιωτικής εμπλοκής εναντίον των Χούθι, ανταποκρινόμενος στα επανειλημμένα αιτήματα του Ριάντ για βοήθεια.

Σφοδρές μάχες στα παράλια της Υεμένης

Στο μεταξύ, η σύγκρουση μαίνεται με σφοδρότητα και στο έδαφος της Υεμένης. Οι αντάρτες Χούθι κατάφεραν πρόσφατα να καταλάβουν κρίσιμες παραλιακές περιοχές και το στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για τη διεθνή ναυσιπλοΐα. Παρά τις αντεπιθέσεις των κυβερνητικών δυνάμεων με τη στήριξη της σαουδαραβικής αεροπορίας, οι μάχες για τον έλεγχο της περιοχής και των γύρω νησιών συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, καθιστώντας την κατάσταση εξαιρετικά εύθραυστη.

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