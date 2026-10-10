Σαουδική Αραβία: Έκρηξη στο αεροδρόμιο του Ριάντ - Πέντε σοβαρά τραυματίες

Ακυρώθηκαν πτήσεις

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP
Σαουδική Αραβία: Δυνατή έκρηξη στο αεροδρόμιο του Ριάντ – Αναφορές για τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση / ERT

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Έκρηξη σημειώθηκε το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, προκαλώντας σοβαρούς τραυματισμούς.
  • Πέντε Σαουδάραβες τραυματίες βρίσκονται στην εντατική, ενώ δεκάδες άλλοι έχουν τραυματιστεί.
  • Πτήσεις ακυρώθηκαν και οι αεροπορικές εταιρείες προχώρησαν σε αλλαγές στα δρομολόγια λόγω της κατάστασης.
  • Διπλωματική πηγή ανέφερε ότι η έκρηξη προήλθε από πύραυλο των Χούθι.
  • Η ασφάλεια των αεροπορικών μεταφορών στην περιοχή εντείνεται μετά από προηγούμενες επιθέσεις.

Αναστάτωση προκλήθηκε το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, στη Σαουδική Αραβία, μετά από ισχυρή έκρηξη που ακούστηκε στην περιοχή. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα να ακυρωθούν πτήσεις, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες προχώρησαν σε αλλαγές στα προγραμματισμένα δρομολόγιά τους, εξαιτίας της κατάστασης.

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Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η έκρηξη έγινε αντιληπτή από αυτόπτη μάρτυρα, ενώ σχετικές αναφορές υπήρξαν και από άλλες πηγές που ενημερώθηκαν για το συμβάν. Διπλωματική πηγή δήλωσε προηγουμένως ότι το διεθνές αεροδρόμιο επλήγη από πύραυλο των δυνάμεων των Χούθι.

«Δεκάδες άνθρωποι τραυματίσθηκαν στο αεροδρόμιο, στην πλειονότητά τους Σαουδάραβες. Τουλάχιστον πέντε από αυτούς, όλοι Σαουδάραβες, βρίσκονται στην εντατική», αναφέρει νοσοκομειακή πηγή.

Ακυρώθηκαν πτήσεις

Το διεθνές αεροδρόμιο «Βασιλιάς Χαλίντ» κάλεσε τους επιβάτες να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες τους και να ελέγχουν αν οι πτήσεις τους πραγματοποιούνται κανονικά, πριν ξεκινήσουν για το αεροδρόμιο. Η οδηγία αυτή κρίθηκε απαραίτητη, καθώς οι αλλαγές στα δρομολόγια δημιουργούν προβλήματα στις μετακινήσεις των ταξιδιωτών.

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Στο μεταξύ, οι εταιρείες Kuwait Airways, Etihad Airways και Qatar Airways ανακοίνωσαν ακυρώσεις πτήσεων από και προς το Ριάντ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ακυρώσεις αναμένεται να επηρεάσουν τα ταξίδια έως και τη Δευτέρα, προκαλώντας επιπλέον δυσκολίες στους επιβάτες.

Το νέο περιστατικό έρχεται λίγες ημέρες μετά από προηγούμενες επιθέσεις που είχαν σημειωθεί στο ίδιο αεροδρόμιο. Οι επιθέσεις εκείνες είχαν προκαλέσει τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων, τον τραυματισμό αρκετών ακόμη, αλλά και την καταστροφή ενός αεροσκάφους της σαουδαραβικής εταιρείας Saudia.

Οι εξελίξεις εντείνουν την ανησυχία για την ασφάλεια των αεροπορικών μεταφορών στην περιοχή. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια της νέας έκρηξης και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε δεν είχαν διευκρινιστεί επίσημα μέχρι τη δημοσίευση των σχετικών πληροφοριών.

Οι επιβάτες καλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των αεροπορικών εταιρειών, καθώς η κατάσταση μπορεί να επηρεάσει και τις επόμενες προγραμματισμένες πτήσεις.

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