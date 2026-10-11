Δολοφονία στη Γλυφάδα: Νεκρός άνδρας από πυροβολισμό δίπλα στη μηχανή του

Βρέθηκαν οκτώ κάλυκες στο σημείο

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Πηγή: εξωτερική φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Eκτέλεση άνδρα στη Γλυφάδα/ βίντεο ΕΡΤ

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Νεκρός εντοπίστηκε ένας άνδρας 50- 60 ετών, στη συμβολή των οδών Καραμανλή και Παναγούλη, κοντά στο γκολφ της Γλυφάδας, περίπου στη 01:00 τα ξημερώματα. 

Το θύμα ήταν πεσμένο κοντά σε μηχανή. Ένας διερχόμενος οδηγός σταμάτησε και κάλεσε την αστυνομία, θεωρώντας ότι ήταν θύμα τροχαίου. 

Ωστόσο, οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν πως έφερε τραύμα στο κεφάλι από σφαίρα. Στο σημείο βρέθηκαν οκτώ κάλυκες. 

Προς το παρόν, δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για την ταυτότητα του θύματος. 

Τις έρευνες έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. 

 

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