LINGO: Ο Νίκος Μουτσινάς μας συστήνει τα ζευγάρια του σημερινού επεισοδίου!

Παίζουν η Φιλιώ κι ο Ιάσονας, η Νάντια κι η Δήμητρα, η Ντένη κι ο Γιάννης

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.10.26 , 18:44 LINGO: Ο Νίκος Μουτσινάς μας συστήνει τα ζευγάρια του σημερινού επεισοδίου!
10.10.26 , 18:44 Η Hyundai στο Paris Motor Show 2026 με σημαντικές πρεμιέρες
10.10.26 , 18:28 Θεσσαλονίκη: 18χρονη έπεσε από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας ενώ άπλωνε ρούχα
10.10.26 , 17:42 Φωτεινή Πετρογιάννη: Η απάντησή της στο χυδαίο σχόλιο για τα κιλά της
10.10.26 , 17:21 Ελευσίνα: Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στον 22χρονο
10.10.26 , 17:10 Αναβολή για την πρεμιέρα της Φαίης Σκορδά στον ΑΝΤ1 - Πότε βγαίνει «αέρα»;
10.10.26 , 17:05 Χαϊδάρι: Επίθεση με γκαζάκι σε ψητοπωλείο - Καταστράφηκε ολοσχερώς
10.10.26 , 16:03 Γερμανού για Βίσση - Καρβέλα: «Μην εκπλαγείτε αν δούμε κάτι που…»
10.10.26 , 16:00 Όταν η ζήλια γίνεται έλεγχος: Τα σημάδια της κακοποιητικής σχέσης
10.10.26 , 15:58 Οι προειδοποιήσεις που αγνόησε ο Ζελένσκι και το μεγάλο deal Τραμπ - Πούτιν
10.10.26 , 15:13 Τσαρούχας σε Νοτοπούλου: «Κατερίνα ΜΟΥ. Ζωή μου. Ευτυχία μου» - Είναι μαζί!
10.10.26 , 14:53 Δούκισσα Νομικού: «Θύμωσα πολύ» για το τέλος από την εκπομπή του Γ. Λιάγκα
10.10.26 , 14:09 Συνελήφθη 52χρονος γιατρός για πορνογραφία ανηλίκων - Τι βρήκαν στα αρχεία
10.10.26 , 14:08 Διήμερο αφιέρωμα στη Μελίνα Μερκούρη στις 17 & 18 Οκτωβρίου
10.10.26 , 14:07 Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η συγκινητική εξομολόγηση για τον γιο του Πάρη
Γερμανού για Βίσση - Καρβέλα: «Μην εκπλαγείτε αν δούμε κάτι που…»
Τσαρούχας σε Νοτοπούλου: «Κατερίνα ΜΟΥ. Ζωή μου. Ευτυχία μου» - Είναι μαζί!
Γκλέτσος: Με τη σύντροφό του στην έκθεση φωτογραφίας του Αρναούτογλου
Euroleague: Κλείνει μεταγραφή ο Ολυμπιακός - Νέα δεδομένα με Χεζόνια
Ελευσίνα: Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στον 22χρονο
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η συγκινητική εξομολόγηση για τον γιο του Πάρη
Φωτεινή Πετρογιάννη: Η απάντησή της στο χυδαίο σχόλιο για τα κιλά της
Βασίλης Πορφυράκης: Η κόρη του τραγουδιστή έγινε ενός έτους - Η ανάρτηση
Δρούτσα σε Αντωνά: «Μη με βγάζεις κουτσομπόλα... ίδια ο Γιώργος γίνεσαι!»
Δούκισσα Νομικού: «Θύμωσα πολύ» για το τέλος από την εκπομπή του Γ. Λιάγκα
Περισσότερα

VIDEOS

Cash or Trash
Media
Cash or Trash: Άφωνη η Δέσποινα Μοιραράκη με την είσοδο
GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από το LINGO

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Νίκος Μουτσινάς παρουσίασε νέα ζευγάρια παικτών στο LINGO του Star.
  • Τα ζευγάρια περιλάμβαναν τη Φιλιώ με τον γιο της Ιάσονα και τις αδερφές Νάντια και Δήμητρα.
  • Η Φιλιώ και ο Ιάσονας ξεκίνησαν δυναμικά, βρίσκοντας τη λέξη "ΠΟΤΕ".
  • Συγκέντρωσαν 380 ευρώ στον πρώτο γύρο, με επιτυχίες όπως η λέξη "ΝΕΑΝΙΖΟΥΝ".
  • Η ατμόσφαιρα ήταν χαλαρή και ευχάριστη καθ' όλη τη διάρκεια του επεισοδίου.

Με το γνώριμο κέφι, το χιούμορ και τους γρήγορους ρυθμούς του, ο Νίκος Μουτσινάς υποδέχτηκε τα νέα ζευγάρια παικτών στο πλατό του LINGO στο Star, δίνοντας το σύνθημα για ένα ακόμα ξεχωριστό επεισόδιο.

Τα σημερινά ζευγάρια του LINGO

Τα σημερινά ζευγάρια του LINGO

Ο παρουσιαστής άρχισε τις καθιερωμένες συστάσεις γνωρίζοντας από κοντά τη Φιλιώ και τον γιο της, Ιάσονα, τις αδερφές Νάντια και Δήμητρα, σχολιάζοντας τη μεταξύ τους ηλικιακή διαφορά, καθώς και τη Ντένη με τον Γιάννη σε μια χαλαρή και ευχάριστη ατμόσφαιρα.

LINGO: Ο Ηλίας και η Νατάσσα πέτυχαν το απόλυτο στον πρώτο γύρο!

LINGO: Οι αδερφές Νάντια και Δήμητρα

LINGO: Οι αδερφές Νάντια και Δήμητρα

Η Φιλιώ κι ο 23χρονος Ιάσονας ήταν αυτοί που άνοιξαν την αυλαία του πρώτου γύρου. Παρά το αρχικό άγχος της μητέρας, η αρχή έγινε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο, καθώς βρήκαν αμέσως τη λέξη «ΠΟΤΕ» από το γράμμα Π. Στη συνέχεια, με έξυπνες επιλογές και μεθοδικότητα, αποκάλυψαν και τη λέξη «ΒΟΔΙ», προσθέτοντας επιπλέον χρήματα στον κουμπαρά τους, ενώ παρόμοιες δοκιμές τους οδήγησαν και στην ολοκλήρωση των υπόλοιπων δοκιμασιών του γύρου. 

LINGO: Πόσα χρήματα κέρδισαν ο Νίκος και η Κατερίνα;

LINGO: Η Φιλιώ κι ο Ιάσονας κέρδισαν τον πρώτο γύρο

LINGO: Η Φιλιώ κι ο Ιάσονας κέρδισαν τον πρώτο γύρο

Το αποκορύφωμα της παρουσίας τους ήρθε στην κρυφή λέξη, όπου με το στοιχείο που ανέφερε πως προσπαθούν να κόψουν χρόνια και να το παίξουν μικρότεροι, η Φιλιώ αντέδρασε γρήγορα κι έδωσε εύστοχα τη σωστή απάντηση «ΝΕΑΝΙΖΟΥΝ».

LINGO: Βίλλυ & Βασίλης τίναξαν την μπάνκα στον αέρα με 8.340 ευρώ!

Με αυτή την επιτυχία, το δίδυμο ολοκλήρωσε τον πρώτο γύρο συγκεντρώνοντας συνολικά 380 ευρώ κι εξασφαλίζοντας ένα εξαιρετικό προβάδισμα για τη συνέχεια του τηλεπαιχνιδιού.

Δείτε όλα τα επεισόδια του LINGO

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
LINGO
 |
ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φαίη Σκορδά
Media
Αναβολή για την πρεμιέρα της Φαίης Σκορδά στον ΑΝΤ1 - Πότε βγαίνει «αέρα»;
LINGO: Trailer 10/10/2026
Media
LINGO: Έρχεται με νέα ντουέτα, νέες στρατηγικές και φυσικά νέα χαμόγελα!
1% Club: Η Ατάκα Του Ουγγαρέζου Στον Πολυχρονίδη
Media
1% Club: Αυτή ήταν η ερώτηση που απάντησαν όλοι εκτός από τον Ουγγαρέζο
1% Club: Πρώτη Τηλεοπτική Εμφάνιση Ηλιάνας- Ουγγαρέζου
Media
1% Club: Ηλιάνα και Ουγγαρέζος μαζί στο ίδιο πλατό για πρώτη φορά!
Γρίφος Τροχού Της Τύχης 09/10/26
Media
Tροχός της Τύχης: Εσύ μπορείς να λύσεις τον γρίφο που δεν έλυσε η Σοφία;
Cash or Trash: Tα Vintage Γραμματοκιβώτια Της Μαρίας
Media
Cash or Trash: Τα Vintage γραμματοκιβώτια που «έκλεψαν» την παράσταση
1% Club Trailer 9/10/2026
Media
1% Club: Παπαγεωργίου & Ουγγαρέζος στην πρώτη τους κοινή εμφάνιση
Άση Μπήλιου: Νέα Σελήνη στον Ζυγό – Εντάσεις Το ΣΚ
Media
Άση Μπήλιου: Τι αποκάλυψε για χωρισμούς & ανατροπές μέχρι τις 14 Νοεμβρίου
«Τα Φαντάσματα»
Media
«Τα Φαντάσματα»: Η Μαρίνα θέλει καντάδα και ο Χάρης... στραπατσάδα
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top