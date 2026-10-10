Με το γνώριμο κέφι, το χιούμορ και τους γρήγορους ρυθμούς του, ο Νίκος Μουτσινάς υποδέχτηκε τα νέα ζευγάρια παικτών στο πλατό του LINGO στο Star, δίνοντας το σύνθημα για ένα ακόμα ξεχωριστό επεισόδιο.

Τα σημερινά ζευγάρια του LINGO

Ο παρουσιαστής άρχισε τις καθιερωμένες συστάσεις γνωρίζοντας από κοντά τη Φιλιώ και τον γιο της, Ιάσονα, τις αδερφές Νάντια και Δήμητρα, σχολιάζοντας τη μεταξύ τους ηλικιακή διαφορά, καθώς και τη Ντένη με τον Γιάννη σε μια χαλαρή και ευχάριστη ατμόσφαιρα.

LINGO: Οι αδερφές Νάντια και Δήμητρα

Η Φιλιώ κι ο 23χρονος Ιάσονας ήταν αυτοί που άνοιξαν την αυλαία του πρώτου γύρου. Παρά το αρχικό άγχος της μητέρας, η αρχή έγινε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο, καθώς βρήκαν αμέσως τη λέξη «ΠΟΤΕ» από το γράμμα Π. Στη συνέχεια, με έξυπνες επιλογές και μεθοδικότητα, αποκάλυψαν και τη λέξη «ΒΟΔΙ», προσθέτοντας επιπλέον χρήματα στον κουμπαρά τους, ενώ παρόμοιες δοκιμές τους οδήγησαν και στην ολοκλήρωση των υπόλοιπων δοκιμασιών του γύρου.

LINGO: Η Φιλιώ κι ο Ιάσονας κέρδισαν τον πρώτο γύρο

Το αποκορύφωμα της παρουσίας τους ήρθε στην κρυφή λέξη, όπου με το στοιχείο που ανέφερε πως προσπαθούν να κόψουν χρόνια και να το παίξουν μικρότεροι, η Φιλιώ αντέδρασε γρήγορα κι έδωσε εύστοχα τη σωστή απάντηση «ΝΕΑΝΙΖΟΥΝ».

Με αυτή την επιτυχία, το δίδυμο ολοκλήρωσε τον πρώτο γύρο συγκεντρώνοντας συνολικά 380 ευρώ κι εξασφαλίζοντας ένα εξαιρετικό προβάδισμα για τη συνέχεια του τηλεπαιχνιδιού.

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